A 3 años de la desaparición de Guadalupe: “A quien se llevó a mi hija, todo lo que causó le va a volver”

El lunes 14 de junio de 2021 por la tarde, y mientras la familia festejaba un cumpleaños en el barrio 544 Viviendas del sur de la ciudad de San Luis, Guadalupe Lucero fue vista por última vez. Tenía 5 años y, junto a su prima, estaban jugando en la vereda de la casa.

Repentinamente, la primita de Guada entró a la vivienda y dijo dos frases que –de un momento para el otro- cambiaron la vida de los padres de Guada, Yamila Cialone y Eric Lucero. “La Guada no está”, fue lo primero que dijo. “Se fue con una chica”, completó la niña.

A 3 años de la desaparición de Guadalupe: “El karma existe, y todo lo que generó quien se llevó a mi hija, le va a volver”. Foto: Facebook

A 3 años de este desgarrador episodio, Guadalupe Lucero Cialone continúa desaparecida. Es poco y nada lo que se sabe de Guada, así como también lo son las pistas con que cuenta la Justicia Federal.

“No hay nada nuevo de la búsqueda, ninguna pista ni nada. El mes pasado viajé a Buenos Aires y lo único que me dijeron es que lograron hacer la reconstrucción y se confirmar el horario estimativo en que se pudieron llevar a Guada. Fue entre las 19 y las 19:10″, cuenta su mamá, Yamila, a Los Andes.

La mujer, de 31 años, confiesa que todos los días piensa en su hija y no pierde la esperanza e ilusión de que alguien encuentre algo, algún rastro, una pista; y les darán la tan esperada noticia.

“¿Qué le diría a la persona que se llevó a mi hija? Yo le diría que el karma existe, que el daño que nos produjo como familia al separar a Guada, con 5 años, de su madre, de su padre y de su hermano le va a caer por su propio peso”, piensa, en voz alta, Yamila.

“Todo lo que le causó a mi hija en estos 3 años, lo va a pagar y le va a volver. La vida tiene muchas vueltas”, agrega Yamila.

Yamila Cialone y su hija, Guadalupe Lucero.

TRES AÑOS SIN GUADA

Entre aquel tristemente inolvidable lunes 14 de junio de 2021 y hoy, jueves 13 de junio de 2024, pasaron exactamente 1.095 días. Han sido 1.095 días en que, en ningún momento, Yamila dejó de buscar a su hija Guadalupe.

Desde los minutos posteriores al aviso de la desaparición aquella misma tarde hasta la fecha, Yamila no deja de compartir la foto de su hija en redes y donde tiene la posibilidad de hacerlo, ni tampoco de estar atenta a cualquier pista o hipótesis que pueda llegar a surgir.

A Guadalupe ya se la buscó en San Luis, así como también en otras provincias –Mendoza incluida-. Pero jamás se dio con un indicio claro ni con nada que permita determinar su paradero.

“Sabemos que acá, en San Luis, se la buscó mal. Y que cuando se activó la Alerta Sofía (NdA: mecanismo específico para coordinar la inmediata búsqueda y localización de las niñas, niños y adolescentes desaparecidos) ya era muy tarde para poder dar aviso a las demás provincias. Eso conlleva, entonces, a que hayan podido sacar con facilidad a mi hija hacia otra provincia”, reflexiona la mujer.

A 3 años de la desaparición de Guadalupe: “A quien se llevó a mi hija, todo lo que causó le va a volver”. Foto: Fiscales.gob.ar

En ese sentido, destaca que le duele -y molesta, al mismo tiempo- que no la hayan sabido buscar bien en la provincia puntana y que las autoridades no hayan estado capacitadas o no se hayan tomado en serio el rapto de Guadalupe a fin de buscarla como correspondía y era urgente.

“La Policía o quien haya sido que tomara las decisiones, no lo hizo como se debe. Desde que empezó el proceso, y una ha estado desde el primer momento, se ven que hubo y hay cosas mal hechas. Son cosas que se siguen planteando, pero nadie se hace cargo de eso”, detalla Yamila Cialone.

Durante los días posteriores a la desaparición de Guadalupe Lucero Cialone, se llevaron adelante allanamientos en la zona donde se encontraba toda la familia en el momento del cumpleaños e inmediaciones.

También se hicieron búsquedas en distintas zonas rurales y descampados de San Luis y hasta se hizo un operativo cerrojo en la provincia que, entre otras cosas, incluyó la revisación detallada y minuciosa de cada auto que circulaba por las rutas puntanas y tenía intenciones de abandonar la provincia. El objetivo era identificar si alguien intentaba llevarse escondida a la niña.

Incluso, en octubre de 2021 se hicieron allanamientos en Mendoza y en lugares bien puntuales, precisamente ante posibles pistas que situaban a la niña en la provincia. Pero, al igual que en todos los procedimientos realizados hasta la fecha, no hubo resultados positivos.

“En estos 3 años han surgido distintas informaciones en cuanto a otras provincias y posibles datos de Guadalupe allá, pero son siempre negativas y no hay certezas de Guadalupe”, cuenta la mujer.

Ella, con sus abogados, y el padre de la niña, con los suyos, están trabajando detrás de un único objetivo y que es el que desvela a toda la familia: lograr dar con la niña, que cumplió 8 años el 8 de febrero pasado.

“Estos 3 años han sido transitar los días, vivir el día a día con la esperanza, y con una ausencia presente todos los días”, resume Yamila Cialone.

“Si Guada me ve en algún momento, donde sea que esté, le diría que la seguimos esperando. Y que la amamos profundamente”, concluye la mujer.

RECOMPENSA

Desde el día de la desaparición de Guadalupe, se realizaron cerca de 400 rastrillajes y allanamientos en distintos puntos de San Luis y del país, todos con resultado negativo.

Declararon, además, unas 600 personas. Y si bien al comienzo, la investigación por la desaparición estuvo a cargo de la Justicia provincial, en diciembre de 2021 la causa pasó al fuero Federal. Principalmente ante la sospecha de que podría tratarse de un caso vinculado a una red de trata de personas.

El Fiscal Federal de San Luis, Cristian Rachid, el fiscal federal a cargo de la Fiscalía Nacional de Instrucción 32 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Leonel Gómez Barbella, el fiscal general Marcelo Colombo y la fiscal federal María Alejandra Mángano -cotitulares de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas- son quienes tienen la causa en sus manos desde entonces.

A partir de septiembre de 2021, el Ministerio de Seguridad de la Nación aumentó a 5 millones de pesos la recompensa para quienes “brinden datos útiles que permitan dar con el paradero de Guadalupe Belén Lucero Cialone, Argentina, titular del D.N.I. N° 55.151.732, quien habría sido vista por última vez, el día 14 de junio de 2021, aproximadamente a las 19:20 horas en el Barrio 544 Viviendas, de la ciudad de San Luis, provincia homónima”, según se destaca en la resolución 434/2021.

Además, el año pasado –y al cumplirse los dos años de la desaparición-, el Gobierno actualizó la foto de Guadalupe incluida en el afiche donde se difunde la búsqueda de la niña.

