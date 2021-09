A 100 días de la desaparición de Guadalupe, su mamá compartió un emotivo mensaje: “El silencio sólo provoca dolor”

Ya pasaron 100 días de aquel triste momento en que Guadalupe Belén Lucero Cialone desapareció de la puerta de la casa de su tía, mientras jugaba con los primos. Es por ello que en San Luis organizaron una marcha de silencio, con velas y carteles para pedir por la aparición con vida de la pequeña.

En una manifestación pacífica y llena de dolor, los padres de la pequeña expresaron el difícil momento que atraviesan, por lo que pidieron a las autoridades y a la Justicia que no dejen de buscarla. Por su parte, decenas de vecinos se hicieron presentes con carteles en los que podía leer: “¿Dónde está Guadalupe?” y “Viva la queremos”.

Por otra parte, Yamila Cialone, la mamá de la menor se volcó a sus redes sociales para dejar emotivo mensaje, en el que expresa su angustia y “lo difícil que se vuelve la vida sin Guadalupe”.

100 días 🥺 han pasado de esta pesadilla de la cual desearía despertar y encontrarte alado mío, y que todo allá Sido un... Posted by Yamila Cialone on Wednesday, September 22, 2021

“100 días han pasado de esta pesadilla de la cual desearía despertar y encontrarte al lado mío, y que todo haya sido un mal recuerdo, pero no, acá los días siguen pasando, el silencio solo provoca dolor, desesperación, angustia, tristezas que nunca se acaban, miles de preguntas sin respuesta”, escribió Yamila junto a un foto de la pequeña.

Guadalupe Lucero y su mamá Yamila

Luego añadió: “Nos hacés mucha falta, a veces imagino que estás en casa, para aliviar un poco el dolor, pero no sirve porque quiero correr a abrazarte y no se puede, quiero sentir un “mami” con tu dulce voz y no lo escucho, solo está en mi mente, en recuerdos, es tanto la ansiedad de querer oírte que me vuelve loca. A las noches me despierto sobresaltada, queriéndote ver en la cama, y no te encuentro”.

Finalmente Cialone también le pide a Guadalupe que “sea fuerte” y cuenta que en la marcha que se realizó en la tarde de este miércoles, su familia y los vecinos le mandaron todo su apoyo para que sepa que siempre van a buscarla y a seguir luchando para que no dejen la investigación de lado.