El descargo de la mamá de Guadalupe Lucero: “Festejar un triunfo antes que pedir justicia, estamos mal”

“Festejar un triunfo antes que pedir justicia, estamos mal”, escribió indignada en sus redes sociales, Yamila Cialone, mamá de Guadalupe Lucero, la nena desaparecida en San Luis que fue vista por última vez el 14 de junio.

A través de Facebook, la madre de Guadalupe hizo un fuerte descargo, en forma de reclamo y pedido de ayuda, además de expresar su indignación. El posteo está acompañado de una foto de El Diario de la República, donde se puede ver el multitudinario festejo en la Plaza Pringles por la consagración de la Selección Argentina en la Copa América.

La madre de Guadalupe Lucero cuestionó los festejos por la Selección Argentina - Facebook: Yamila Cialone

Según informó el portal El Chorrillero, hasta el momento se han realizado ocho marchas con la presencia de familiares, allegados y vecinos pidiendo por la aparición de la pequeña de 5 años.

Yamila Cialone, pasadas las 10 de la mañana del domingo, se descargó: “Así están las cosas. A veces es más importante juntar una multitud para festejar un partido que para pedir justicia… Mi hija sigue perdida y si todos creen que no hay que salir a pedir justicia por ella porque fallé déjenme decirles que están mal”.

Guadalupe Lucero, la niña de 5 años desaparecida en San Luis - Gentileza | Gentileza

Y siguió su reclamo expresando conmovida que “nadie tiene el derecho de llevarte y prohibir tu libertad… porque hoy fue Guada y si existe esta banda de secuestradores o de trata de personas les puede pasar a cualquiera en San Luis. No les deseo lo mismo, pero es poner empatía… Si nadie me cree perfecto. No tengo porqué caerle bien a todos. Solo pido que crean en Guada, que pidan por Guada y ayuden a Guada a volver. Ella es mía pero ante lo sucedido Guada es de todos”.