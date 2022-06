El padre de Guadalupe, a un año de la desaparición de su hija: “Es un día triste, no tengo ganas ni de pensar”

El 14 de junio de 2021, mientras toda la familia festejaba un cumpleaños en el barrio 544 Viviendas del sur de la ciudad de San Luis, Guadalupe Lucero –quien por entonces tenía 5 años- fue vista por última vez. Ella y su prima, otra niña, estaban jugando en la vereda de la casa cuando, repentinamente, la primita de Guada entró a la vivienda y dijo dos frases que –de un momento para el otro- cambiaron la vida de los padres de Guada, Yamila Cialone y Eric Lucero. “La Guada no está”, fue lo primero que dijo. “Se fue con una chica”, completó la niñita. Y aclaró que la chica era “grande como Lucy”, en referencia a una tía de alrededor de 20 años.

Desde aquel lunes 14 de junio por la tarde – noche hasta hoy han transcurrido 365 días, todo un año en el que no se ha sabido nada de Guadalupe y son –actualmente- muy vagas y difusas las pistas e hipótesis para dar con su paradero. Y eso que durante los días posteriores a la desaparición se llevaron adelante allanamientos en la zona e inmediaciones, en distintas zonas rurales y descampados de San Luis y hasta se hizo un operativo cerrojo en la provincia que, entre otras cosas, incluyó la revisación detallada y minuciosa de cada auto que circulaba por las rutas puntanas y tenía intenciones de abandonar la provincia. No obstante, a un año de la última vez en que se la vio, la frase de la primita de Guadalupe sigue resonando con fuerza. “La Guada no está”.

A un año de la desaparición de Guadalupe en San Luis: “Es un día triste, no tengo ganas ni de pensar”.

“Hoy es un día muy triste, en que se me juntan muchas cosas. Generalmente no tengo ningún problema en hablar, pero la verdad es que hoy no tengo ni ganas de hablar ni de pensar. Es un día muy triste”, destacó –escuetamente y con dolor- Eric Lucero a Los Andes cuando se le consultó por el primer año que se cumple desde que vio a su hija por última vez.

“Más tarde voy a participar de la marcha pidiendo por ella, ojalá que aparezca. Tiene que aparecer y se tiene que saber qué ha pasado”, destacó con la voz quebrada antes de, una vez más, disculparse por no tener ánimos para hablar de Guada y de la búsqueda de la que este martes se cumple un año.

Yamila Cialone y Eric Lucero, papá y mamá de Guadalupe Lucero

Marcha a un año de la desaparición de Guadalupe Lucero

Entre tanto dolor y angustia, aún quedan fuerzas y energías para seguir gritando a los cuatro vientos que no se deje de buscar a la nena que actualmente debería tener 6 años ya. Por esto mismo es que en San Luis, a partir de las 17, se celebrará una marcha que tendrá como destino la sede del Poder Judicial y en la que, además, se descubrirá un mural pidiendo por Guada. También se reproducirá un video con testimonios de su familia, todo con intención de que no se olvide que Guadalupe Lucero falta de su casa hace ya un año.

Además, la movilización buscará ser un reclamo a la Justicia (provincial y Federal) y al mismísimo ministro de Seguridad de San Luis, Luciano Anastasi ya que –entre otras cosas- se insistirá en que el Estado es responsable.

Movilización por Guadalupe Lucero en San Luis.

Sin pistas de Guadalupe

Los días y semanas posteriores al 14 de junio de 2021, los operativos y rastrillajes de búsqueda de Guadalupe Lucero se repitieron con intensidad en las inmediaciones de la casa del barrio 544 viviendas y en distintos puntos de San Luis.

Más de 300 policías y perros rastreadores con sus instructores que llegaron de todo el país a la provincia puntana participaron de los rastrillajes. En ese mismo momento comenzaron a manejarse incontables hipótesis. Incluso, hubo hasta cuestionadas participaciones de videntes y parapsicólogos en la búsqueda, algo que fue criticado por los mismos padres de la niña y los buscadores profesionales. Sin embargo, entre tantas versiones y rumores, eran muy pocas –casi nulas- las certezas. Y las siguen siendo en la actualidad.

Luego de que se comenzara a manejar la posibilidad de un episodio de trata de personas, la causa dejó el fueron provincial y pasó al fuero Federal (de la Justicia y la Policía). Mientras que en los días posteriores a su desaparición, se activó a nivel nacional lo que se conoce como “Alerta Sofía” –que implica el compartir la foto de la niña en distintos medios y canales de búsqueda- y hasta se fijó una recompensa de 2 millones de pesos para quien aportara datos que pudieran dar con el paradero de la pequeña. Incluso, en septiembre del año pasado el monto de la recompensa -ofrecida por el Ministerio de Seguridad de la Nación- subió de 2 a 5 millones de pesos. Pero, a un año, todo ha sido en vano y la comunidad sigue sin saber qué le pasó a Guadalupe Lucero.

Guadalupe Lucero. Fue vista por última vez el 14 junio del 2021 en el barrio 544 viviendas de la capital provincial. (Télam)

A fines de abril de este año, unos 100 gendarmes protagonizaron de nuevo rastrillajes en la provincia de San Luis. El foco se puso en un predio de 60 hectáreas, aunque no se encontró ninguna pista o información relevante. Además, a nivel nacional, se siguieron 180 líneas de investigación en distintas partes de Argentina, que incluyeron más de 400 allanamientos y el secuestro y peritaje de más de 100 celulares. Tampoco dieron con pistas o información útil en estos procedimientos.

“En esta casa hoy Guadalupe Lucero no podrá ser censada”

El 18 de mayo pasado se desarrolló en todo el país el Censo Nacional. Y en la casa de la mamá de Guadalupe, Yamila Cialone, la mujer dejó un desgarrador mensaje para recordar, no solo al o la censista, sino a toda la población argentina. “En esta casa hoy Guadalupe Lucero no podrá ser censada porque está desaparecida. #BusquenAGuadalupeBelenLucero. ¿Dónde está Guada?” se podía leer en el cartel que dejó Yamila con la foto de su hija, desaparecida desde el 14 de junio de 2021.