Sigue bajando el dólar blue, ¿a cuánto cotiza a esta hora?

Ayer, con la incertidumbre de lo que podría pasar en el Senado con el tratamiento de la Ley Bases -que finalmente se aprobó- y de cuáles serán los valores de inflación de mayo (que se conocerán esta tarde), el dólar blue subió hasta superar los $1.300 en Mendoza. El aumento de la demanda de los billetes estadounidenses hizo que alcanzara los $1.304 para la venta en las calles del microcentro.

Sin embargo, hoy parece haberse calmado, ya que abrió la jornada con una cotización de $1.265 para la compra y $1.289 para la venta, con lo que retorna a los valores del arranque de la semana, cuando también se vendía a $1.289. Y siguió bajando, hasta ubicarse en $ 1.220 y 1.244 por estas horas, lo que implica una caída de $ 45 en lo que va del día.

No sólo la divisa paralela ha tenido una reacción favorable -a la baja- a la aprobación de la Ley Bases en el Senado, sino que también registraron fuertes subas los activos argentinos: los títulos de deuda treparon 4% en las primeras horas del jueves y las acciones de empresas locales que cotizan en Wall Street subieron hasta 8%. Un dato alentador adicional: el riesgo país bajó a 1.385 (100 puntos menos que ayer).

.

Por otra parte, el Banco Central renovó todos los vencimientos del swap tomado con el Banco Central de China. De no haberse alcanzado el acuerdo, el Gobierno nacional tendría que haber pagado US$ 2.900 millones antes de fin de mes y otros US$ 1.900 millones en julio, y esto hubiera tenido un impacto muy negativo en las reservas. Ahora, se trasladó el pago a julio de 2026.

El dólar oficial cotiza hoy en el Banco Nación a $881,50 para la compra y $ 921,50 para la venta, mientras que el dólar tarjeta se ubica en los $1.474,40. Se trata del tipo de cambio que se toma para el pago de consumos en el exterior con débito y crédito, ya sea para comprar productos o abonar servicios, y surge de sumarle al dólar oficial un 30% de Impuesto País y un 30% de Ganancias.