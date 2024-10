Mientras el dólar blue recupera valor, el oficial está a la baja: ¿qué opción conviene para resguardar valor?

Al inicio de la tercera semana de octubre, el dólar blue experimentó una leve recuperación de su cotización y afirma el quiebre de la tendencia a la baja que se manifestaba desde principios de mes. Así, en las calles de Mendoza, poco después del medio día, la divisa norteamericana volvió a escalar y se negoció a $ 1.193 para la venta; unos $ 10 más (0,85%) que el precio de transacción del fin de semana largo.

Desde principios de mes, el dólar paralelo registró una baja de 65 pesos. No obstante, tras este leve repunte, está muy lejos del techo de $ 1.500 que alcanzó en julio. A la luz de los últimos datos, la situación del dólar paralelo no deja de ser fluctuante y es a considerar el resguardo de valor que generó entre los compradores de los últimos tres meses.

En contra partida, en el mercado oficial, con un escenario donde el riesgo país está alineado a los 1.100 puntos y una inflación dando nueva señales de desaceleración —se registró un 3,5% en septiembre— es momento de reconsiderar todas las estrategias de inversión; para los especialistas el precio bajo del cambio paralelo mantenerse y estar cerca de encontrar un piso.

A dos meses y medio, del fin del “crawling peg” del 2%, ajustándose la tasa de devaluación, el dólar oficial sufrió una caída de $ 6,08, retrocediendo la cotización a $ 1.012,36; vale recordar que inicialmente el ministro de Economía, Luis Caputo pronosticó que el dólar oficial llegaría a fin de año con una cotización de $1.016 para la venta, valor en la que convergerían los mercados.

El movimiento en los mercados

En el mercado oficial, el dólar bajó un 0,60%, alcanzando los $ 1.012,36 para la venta y $ 949,89 para la repesca. Valores con los cuales el dólar tarjeta alcanzó casi los $ 1.619,78.

En las pizarras del Banco Nación, uno de las entidades que mejor valores ofrece, la cotización redondeó, a $ 999,50 para la venta y $ 959,50 para la compra; valores con los cales el dólar ahorro o tarjeta tiene un valor de $ 1.599,20 (+$ 0,10).

Por otro lado, el dólar MEP también tuvo una merma de un 7,08%; por lo tanto el precio de venta fue de $ 1.140, 67; es decir sufrió un retroceso de $ 86,92. Con este valor es $ 52 más barato que el blue.

En tanto que, el dólar Contado con Liquidación (CCL) operó en alza y cerró a $ 1.186,11 para la venta (+ 0,90%), y $ 1.173,92 para la compra.

Creció la compra y las reservas

El Banco Central (BCRA) este lunes no intervino en el mercado cambiario y no registró operaciones, el lunes de la semana pasada el Central había comprado un modesto millón de dólares. Así, contradiciendo las expectativas de muchos analistas, la fase compradora se detuvo con un nivel de reservas en U$S 28.699.

