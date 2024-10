El precio del dólar blue sigue en caída: ¿cuánto más puede bajar en las próximas semanas?

El dólar blue sufrió una nueva caída tras perforar el piso de $ 1.200 la semana pasada. En las calles de Mendoza, la divisa norteamericana se está comercializando a $ 1.188 para la venta; es decir $ 10 menos del valor que tenía al inicio de la rueda de hoy. Es oportuno recordar que el 12 de julio, en el mercado paralelo local el blue alcanzó un techo de $ 1.500 marcado por la incertidumbre.

Esta baja, impulsada en parte por la escasez de pesos en el mercado, está acercando al dólar blue a la cotización oficial, que sigue bajo la política de devaluación gradual conocida como “crawling peg”. A tres meses de las fiestas de fin de año, el tipo de cambio oficial apunta a un valor de $ 1.019,9. En un posteo en la red X, el ministro de Economía, Luis Caputo, afirmó que “el dólar financiero va a converger al dólar oficial”.

Así, el dólar sufrió una caída de más del 20%, y las cotizaciones financieras comenzaron a alinearse con la estrategia del equipo económico, que busca reducir la brecha entre los distintos tipos de cambio. Tendencia que sigue la promesa de Caputo de mantener sin cambios la pauta de devaluación del 2% mensual.

El movimiento en los mercados

En el mercado informal de Mendoza, el dólar blue cayó a $ 1.188. En contraste, el dólar tarjeta alcanzó casi los $ 1.615,89, ampliando la brecha con el dólar MEP a cerca de $ 430,61; la mayor diferencia registrada en los últimos cuatro meses.

En el mercado oficial, el dólar subió $0,44, alcanzando los $ 1.009,93 para la venta. Vale recordar que durante septiembre, el incremento acumulado fue del 1,78%, la suba más baja desde que Javier Milei asumió la presidencia. En el Banco Nación, la cotización se mantuvo estable, a $ 995 para la venta y $ 955 para la compra; valores con los cales el dólar ahorro o tarjeta tiene un valor de $ 1.592 (+$1,60).

Por otro lado, el dólar MEP cotizó a $ 1.185,28 para la venta lo que redujo a la mínima expresión la brecha con el marcado paralelo y ambos valores parecen acelerar su convergencia. El dólar Contado con Liquidación (CCL) operó a $ 1.228,07 para la venta.

Menos compra y más reservas

El Banco Central inició la semana con una compra neta de solo U$S 1 millón en el mercado cambiario, una desaceleración significativa en comparación con los U$S 53 millones del último viernes. Pese a lo magro de la operación, el Central alargó la racha compradora a siete ruedas seguidas. Según especialistas, esta fue la operación más reducida desde el 20 de septiembre, una baja en las transacciones que podría deberse a la limitada oferta del sector agroexportador.

A pesar de esta desaceleración, las reservas brutas del Banco Central aumentaron U$S 250 millones, alcanzando los U$S 28.563 millones. No obstante, las reservas netas siguen siendo negativas, en torno a U$S 6.000 millones, según estimaciones de consultoras.

Los analistas advierten que octubre será un mes desafiante para la acumulación de reservas, debido al nuevo esquema de pagos de importaciones y la moderada oferta de dólares en el mercado.

