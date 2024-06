Messi contestó sin vueltas: ¿imagina su futuro como director técnico?

La reciente entrevista de Lionel Messi con ESPN, emitida en su totalidad este miércoles, ofreció una mirada profunda y personal sobre el futuro del astro del fútbol.

El periodista Martín Arévalo condujo una charla que abarcó temas desde lo personal hasta lo profesional, brindando respuestas francas y sin rodeos de Messi.

Cuando se le preguntó si se veía a sí mismo como director técnico en el futuro, Messi fue categórico: “Quiero seguir disfrutando del día a día. Técnico no me veo. Será algo relacionado con el fútbol porque es mi vida”.

Messi también abordó la posibilidad de participar en su sexto Mundial. “Por récord y decir que jugué cinco o seis Mundiales, no. Si fuese solo por récords no haría las cosas. Si se llega a dar y llego, bien. Mi familia, mis amigos y mi gente, todo depende del día a día”.

“Thiago me habla mucho del Mundial que viene porque justo estamos en Estados Unidos, pero no tiene ningún apuro. Si en ese momento no estoy para rendir como lo intenté hacer siempre que intenté ayudar al grupo, no sé. Es muy difícil hablar de lo que pueda pasar porque faltan dos años. No tengo ninguna necesidad ni apuro en comprometerme”, explicó Messi.

La respuesta de Messi a Mbappé

Recientemente, Kylian Mbappé generó controversia al afirmar que la Eurocopa es más difícil que la Copa del Mundo.

Messi no tardó en responder: “Él también había dicho algo de los equipos sudamericanos antes del Mundial... Cada uno le da importancia a la competición que juega”.

“Obviamente la Eurocopa es importantísima, donde están los mejores, pero está dejando afuera a Argentina, tres veces campeón del mundo, a Brasil, cinco veces campeón del mundo, a Uruguay, dos veces campeón del mundo”, añadió.

Messi dio una entrevista para ESPN

“Hay muchos campeones del mundo afuera como para decir que es la más difícil, ¿no?”. Y concluyó: “En el Mundial están los mejores. Están todos los campeones del mundo generalmente y creo que por algo todos quieren ser campeón del mundo”.

De Lionel para Maradona

Messi también expresó sus sentimientos sobre Diego Maradona y la tristeza de que no pudiera presenciar la reciente victoria mundialista de Argentina.

“Obviamente que me dio mucha tristeza que él no pueda vivir lo que vivimos nosotros porque sé lo que sentía por la Selección, lo que quería que Argentina vuelva a ser campeona del mundo, porque hemos vivido un Mundial juntos, el cual más allá del resultado, fue una experiencia impresionante compartir con él el día a día, lo bien que estaba él, lo que disfrutaba ser técnico de la Selección...”, explicó.

Diego Maradona y Lionel Messi

“Intento quedarme con todos los buenos recuerdos que tuvimos juntos. Sé que él me quería mucho a mí y yo a él, por más que siempre se hayan dicho cosas en el medio. La realidad es que nos teníamos mucho cariño, desde que me conoció siempre me apoyó, quiso lo mejor para mí. Fue una lástima que no lo haya podido vivir como lo vivió todo el país”, cerró.

Seguí Leyendo