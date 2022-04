Política en Off: la ira de Patricia, Gianni tira munición gruesa, la taza de chocolate perdida y el cumpleaños edulcorado de Anabel

IRA DE PATRICIA CON EL CONSEJO ECONÓMICO

El Consejo Económico, Ambiental y Social que impulsa el Gobierno provincial viene acumulando críticas por algunos temas del funcionamiento. Pero un proyecto que podría ser clave en temas hídricos y se encaminaba a ser aprobado por unanimidad, tiene reparos y muy duros.

La representante del Partido Justicialista, Patricia Fadel, envió un documento con algunas observaciones a la iniciativa que salió de la comisión de Agua y Saneamiento. La bronca de la dirigente tunuyanina es por el revés que recibió por parte de la secretaria técnica, Jimena Estrella Oregón quien le dijo que “era extemporáneo” y que debía haberlo mandado en diciembre.

“No te dejan disentir”, comentó indignada y aseguró no haber recibido el proyecto anteriormente, sino que le llegó hace unos días antes de plenario de marzo.

En el texto, que no sabremos si será tenido en cuenta para aportes o no, hay cuestionamientos muy duros. “Se indica que el documento se integra con un anexo con 13 Proyectos, cuando en su mayoría solo son ideas que están desarticuladas y algunas no corresponden a Mendoza. Se trata de un rejunte de casos sin base institucional”, dice apenas uno de los párrafos.

Igualmente no está asegurado que el voto del PJ sea en contra, de ser así, el proyecto no saldrá por unanimidad aprobándose como Moción, sino que pasará a ser una Recomendación por ser avalado por la mayoría de los votantes.

LA INDIRECTA DE GIANNI

La gestión de seguridad está muy cuestionada sobre todo por la oposición, pero al parecer dentro del radicalismo, o al menos ex funcionarios radicales ya no esconden la disconformidad.

“Sensación de que parte del trabajo que se hizo quedó allí. Que no se continuó. Y que se lo va a comer el tiempo y la cotidianeidad en constante caída”, escribió en Twitter el ex ministro de Seguridad de Alfredo Cornejo.

El mensaje pareció toda una indirecta a Raúl Levrino, su sucesor en el cargo y el blanco preferido por el peronismo, pero con reparos dentro del oficialismo, aunque no lo digan. Uno de los enojos más grandes tiene que ver con el perfil demasiado bajo que viene manteniendo (pese a sus últimas apariciones en operativos), lo que motiva que el peronismo se haga un festín con el tema.

La bomba explota siempre en el mismo lugar y repetir las explicaciones ha cansado a algunos. El eco se encuentra también en el sector empresario. Uno de los retuits vino de Matías Díaz Telli, presidente de la Unión Industrial de Mendoza. Al parecer, el enojo por cómo Levrino conduce la cartera de seguridad le ha colmado la paciencia a varios.

UNA TASA DE CHOCOLATE PARA ADOLFO

El 40° aniversario de la Guerra de Malvinas fue motivo de muchísimos actos y homenajes a ex combatientes. Uno de ellos fue el organizado por la Fuerza Aérea Argentina - IV Brigada Aérea que tuvo lugar en la Plaza Héroes de Malvinas.

Adolfo Bermejo asistió en calidad de diputado nacional y una de las fotos compartidas despertó un comentario irónico por parte del senador provincial Marcelo Romano quien gasta sus últimos antes de abandonar su banca en el Senado provincial.

“Mientras todos miraban hacia la bandera @AdolBermejo creía que era el 25 de mayo y estaba buscando dónde se servía el chocolate....bonito él siempre a varias galaxias de todos y todas”, le largó el sancarlino al maipucino.

Al parecer, Bermejo no se lo tomó a mal porque le puso “Me Gusta” al tuit, pero más de un militante que lo vio se preguntó: “no sabe qué hacer para llamar la atención”.

LOS VERDES EN EL PRO

La visita de Horacio Rodríguez Larreta a la nueva sede del Pro en Mendoza tuvo muy buena repercusión, no solamente del propio partido, ya que se vio a la gran mayoría de los dirigentes en el nuevo edificio, que de paso quedó chico por la gran convocatoria, sino de otros partidos políticos.

Hablamos particularmente de dos referentes importantes del Partido Verde: Marcelo Romano y Mario Vadillo. Ambos llegaron pasadas las 19 al local ubicado en calle España del microcentro mendocino, y fueron los únicos extrapartidarios, salvo algunos dirigentes del Partido Demócrata (como Guillermo Mosso), que asistieron al evento por fuera de Cambia Mendoza.

“Institucionalmente es un momento importante para nosotros y agradecemos a los dirigentes de otros partidos políticos por acompañarnos”, sostuvo Omar De Marchi en su discurso de inauguración del lugar.

¿Fue un simple acto de buena convivencia política? ¿o hay algo más por detrás que estarán pergeñando desde el Partido Verde? Recordemos que ambos legisladores terminarán sus mandatos en la Legislatura y deberán volver a la actividad anterior que tenían. Sin embargo, hay algo seguro… ya están trabajando para el 2023.

EL CUMPLEAÑOS EDULCORADO DE ANABEL

La senadora nacional y presidenta del PJ provincial, Anabel Fernández Sagasti, cumplió años ayer. En las redes sociales hubo saludos para todos los gustos. Uno de los más llamativos fue el del senador provincial Lucas Ilardo: “Hoy es el cumpleaños de la prepotencia de trabajo andante. Feliz cumple @anabelfsagasti”. Muchos lectores del tuit se preguntaron si la palabra justa era “prepotencia”, para construir una imagen de diálogo democrático.

Otro saludo público a la senadora nacional fue el de Adolfo Bermejo. “Feliz Cumpleaños querida @anabelfsagasti. Un enorme abrazo en este día y todo el cariño de mi familia para vos. Gracias por ser una gran persona y militante de la causa de los más desprotegidos. Te queremos mucho Compañera!”. El diputado nacional es un tipo afectuoso, pero llamó la atención un saludo tan edulcorado.

También el ex ministro de Hacienda Marcelo Costa se hizo presente en Twitter con un saludo. “Hoy es el cumpleaños de la mejor Senadora Nacional que ha tenido Mendoza, Anabel Fernández Sagasti. Feliz cumpleaños amiga”. El rudo peronista que destila ironía contra el radicalismo, también derramó ternura para Anabel.