Orozco y los libertarios, las dudas de la coalición opositora que liderará De Marchi

La Unión Mendocina (LUM) fue un frente electoral heterogéneo de varios partidos políticos, con diferentes ideologías incluso, que condujo Omar De Marchi como candidato a gobernador. Varias de esas fuerzas lograron representación legislativa por los casi 30% que logró la coalición opositora, pero otras no llegaron a ese objetivo. Lo que dejó la puerta abierta a que analicen marcharse por no contar con el mismo peso político que el resto en la discusión interna.

En concreto, el que hace este análisis es el Partido Libertario, que a nivel nacional conduce el candidato presidencial Javier Milei. Y también persiste una duda sobre qué hará el número dos de la fórmula para la gobernación, el intendente de Las Heras Daniel Orozco, quien desapareció de la escena pública el domingo, en medio de la derrota electoral.

El presidente del PL, José Caviglia, fue candidato a diputado provincial en tercer término por el Primer Distrito Electoral y no logró acceder. En cambio, sí lo hicieron Jorge Difonso y Janina Ortiz. Cecilia Soler (Segundo Distrito) era la otra dirigente de ese espacio que fue en la boleta para la Legislatura y también quedó relegada por ir en tercera posición.

Otro socio que se quedó afuera de las bancas fue el Partido Federal. Su titular Adolfo Innocente, fue aspirante a senador en tercer lugar por el Segundo Distrito y tampoco alcanzó. Sin embargo, en diálogo con Los Andes, confirmó que su espacio se mantendrá en LUM.

“El Partido Federal seguirá dentro de Unión Mendocina, nosotros queremos trabajar por Mendoza. Yo ingresé como candidato más tarde y por eso me ubiqué tercero. Con Omar tengo una amistad de 20 años. Logramos ocho legisladores provinciales y no es poca cosa”, le confirmó Innocente a este medio.

“Estaba muy consciente que teníamos que hacer una muy buena elección para poder ingresar”, agregó.

En cuanto al Partido Libertario, sí dejó en suspenso su participación dentro del frente. Si bien los libertarios destacaron que cumplieron el objetivo colectivo que tuvo LUM, se lamentaron no llegar a la Legislatura y por lo tanto perder terreno en el plano provincial.

Por eso no tienen confirmada aún su permanencia y prometen analizarla, mientras transcurre la campaña nacional. Vale decir que un triunfo de Milei en la Nación podría revertir el peso que no tienen a nivel legislativo.

Mientras tanto, De Marchi se muestra entusiasmado con articular la principal oposición al futuro gobierno de Alfredo Cornejo y dice que intentará contener a todos los espacios, para fortalecer la fuerza.

A todo esto se mantiene cierto manto de misterio por el futuro de Orozco. Uno de sus laderos principales, Martín Bustos, informó a Los Andes que apuntarán a fortalecer LUM como espacio opositor en Las Heras, ya que cuentan con superioridad en el Concejo Deliberante. De 12 ediles, tendrán 6 durante dos años. Sin embargo, parece que la decisión personal del intendente aún no está confirmada. Vale decir que él todavía no habla en público y tampoco lo hizo el domingo. Solo se expidió por Twitter.

La duda libertaria

El balance del Partido Libertario después de la elección es que se cumplieron algunos objetivos, pero no otros.

“El objetivo primordial se cumplió, que era la constitución de una fuerza política con suficiente volumen para garantizar la institucionalidad y el equilibrio de poder. En esos términos creo que hay una presencia legislativa distinta a si no se hubiera concebido LUM. Con el número de legisladores que ingresaron se asegura cierto contralor al poder y es bueno”, razonó Caviglia.

Sin embargo, a la par, el presidente del PL resalta que su fuerza “tenía un objetivo que era contar con alguna voz legislativa. Teníamos dos candidatos y ese objetivo no se cumplió”.

Los libertarios lamentan que también había dos concejales con chances de llegar a las bancas, en Guaymallén y Las Heras, pero tampoco lo lograron. “Esto implica no tener el mismo peso dentro de un espacio”, aclara.

La situación es que el PL tenía dos candidatos a legisladores en un esquema en el que había 13 bancas para “repartir” y 6 partidos que las pretendían.

“Quizá deberíamos haber sido un poco más duros en la negociación del frente. Es una lectura posible”, reconoce Caviglia, quien afirma que habrá reuniones para resolver si siguen en LUM.

Los libertarios creen que incluso si ganara la elección nacional Milei, su protagonismo no sería tan importante. “En el día a día no es lo mismo tener o no tener un legislador”, agregó.

“No nos sorprende esta situación porque las chances eran difusas, no es lo mismo que cuando se encabeza una lista o va segundo”, afirmó el dirigente, para quien el balance para resolver si siguen en LUM está pendiente.

“Por el momento estamos con la cabeza puesta en las elecciones nacionales, pero transcurridas las mismas o en el medio, deberemos analizar si los incentivos y las expectativas ameritan la permanencia dentro del Frente”, remató.

¿Qué hará Daniel Orozco?

“Nosotros vamos a seguir en La Unión Mendocina. Si bien en Las Heras no pudimos retener el municipio, no estamos para nada disconformes con el resultado que tuvimos a nivel provincial”, aseguró ante la consulta de este diario Martín Bustos, ex candidato a intendente de la coalición.

Y agregó: “La verdad que nos vamos a quedar para seguir creciendo porque somos el segundo espacio más grande. Vamos a trabajar en conjunto para ser oposición en todos lados”.

En Las Heras en particular, Bustos destacó que (Francisco) Lo Presti va a asumir con solo dos concejales y nosotros tenemos 6, así que tendremos un rol fundamental para controlar al municipio durante los dos primeros años, a la espera de las legislativas próximas”.

“Yo tengo mucha experiencia en el HCD de Las Heras, he trabajado 17 años allí. Mi idea es trabajar con los concejales y tener un rol opositor, aprovechando que gracias a la campaña y la elección soy uno de los abanderados de La Unión en Las Heras, junto con Daniel”, completó.

Sobre el futuro de Orozco, Bustos sembró una intriga importante. “Está shockeado como estamos todos, porque no esperábamos perder Las Heras. Ya veremos qué decisión toma él en lo personal. Se ha tomado unos días para descansar y hacer unos trámites institucionales en Buenos Aires. En mi caso yo voy a seguir en LUM, cumpliendo con el rol que me pide la gente que apostó por mi candidatura y voy a defender esos 28 mil votos que me eligieron como intendente”, afirmó.

De Marchi, dispuesto a hacerse fuerte como opositor

Unos días después de la derrota, el ex candidato a gobernador de La Unión Mendocina busca mostrarse fortalecido y se enfoca en liderar la oposición.

Reunió este miércoles a concejales y legisladores electos y en ejercicio para “mirar hacia adelante”.

Le tocó responder por el silencioso Orozco en varias oportunidades. Consultado por Los Andes, expresó que “no ha sucedido nada”. “Con Daniel tenemos un diálogo permanente, pero aparte viene un tiempo muy interesante por el rol que nos toca como espacio. Por primera vez en ocho años va a haber una oposición seria en Mendoza y es un dato muy fuerte. La ciudadanía nos colocó en un rol vigía de la Constitución y de las leyes.

De Marchi afirmó que ya se ha planteado varios ejes de trabajo. “El primero, que tendrá que ver con el envío del presupuesto, es la revalorización de la tarea docente, nunca más manoseada que en estos años. Lo mismo ocurre con la salud y la seguridad. Quiero que nos digan que van a hacer con la Osep, por ejemplo”.

También harán foco en la Justicia. “Queremos que digan qué van a hacer con el Consejo de la Magistratura, con integrantes que han quedado expuestos en el tráfico de influencias para nombrar jueces. Eso debe corregirse de manera inmediata”, expresó.

“Y el último eje tiene que ver con la reactivación económica de la provincia, que hace más de una década que no crece y para eso es necesario bajar impuestos”, completó De Marchi.

“Todo esto se reduce en una reestructuración de gastos del Estado. Tienen que dejar de gastar en áreas superfluas y concentrar la inversión en salud, educación y seguridad”, reclamó.

Sobre el futuro de LUM, agregó que es un frente bastante potente y ahora hay que darle una dinámica de organización, en la cual promete liderazgo. “Yo voy a tener una responsabilidad directa. Me voy a constituir en el conductor de todo esquema. No es que voy a ponerme para que no se fugue nadie, vamos a trabajar para que la provincia funcione mejor y tengamos un esquema de control sobre el Poder Ejecutivo eficiente”.

Y agregó: “La tarea que tenemos por delante es casi tan importante como gobernar. Si nosotros no hubiéramos constituido LUM, el Gobierno hubiera sacado 60 o 70 puntos. Iban a tener mayorías absolutas en las dos cámaras y hasta podrían reformar la Constitución. El aporte que le hemos hecho a la provincia es enorme”.