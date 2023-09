El escrutinio definitivo de Rivadavia confirmó al ganador: la reacción de Cambia Mendoza

Rivadavia venía teniendo tensiones desde hace tiempo. La llegada de Ricardo Mansur al Concejo Deliberante, dos años atrás, de la mano del Partido Verde había inquietado a Cambia Mendoza. El radical fue intendente pero tiene un enfrentamiento fuerte con el actual jefe comunal, Miguel Ronco.

Muchos avizoraban que detrás del cargo de concejal, Mansur quería volver a la intendencia. Y así fue que, a través del Partido Sembrar, obtuvo una ajustada pero necesaria diferencia para adjudicarse el triunfo. Con apenas 196 votos a favor, Mansur festejaba el retorno a la intendencia.

Sin embargo, Cambia Mendoza sacó la cuenta y por la corta diferencia además de 1240 votos nulos, se envalentonaron con darlo vuelta en el escrutinio definitivo que encabeza la Junta Electoral provincial. Parece que después se acordaron que, salvo excepciones, sólo se revisan los votos recurridos que eran apenas 68.

Mauricio Di Césare reconoció la derrota en Rivadavia.

“Es muy difícil reconocer una derrota de estas características luego de tantos años, contra un partido pequeño de 2 años, con una infraestructura basada nada más que en el esfuerzo de los jóvenes. Van a pretender cambiar el resultado, siguen insistiendo en eso”, advirtió Mansur a radio Mitre Mendoza.

Aun con todos esos votos recurridos a a su favor, Mauricio Di Césare no sería el sucesor de Ronco, quien lo había elegido y había desatado una interna con Hernán Amat. Esto se confirmó esta tarde y, si bien no hay precisiones sobre cómo quedó la cuenta final, el ex candidato oficialista salió a reconocer la derrota.

Los precandidatos a intendentes de Rivadavia por Cambia Mendoza, Mauricio Di Césare y Hernán Amat. Foto: Gentileza

“Habiendo concluido el escrutinio definitivo, es mi deber reconocer el triunfo de Ricardo Mansur. Lo felicito y le deseo éxitos en la gestión municipal”, expresó Di Césare en las redes sociales. Agradeció a los rivadavienses que lo acompañaron con el voto y destacó a la militancia de Cambia Mendoza por la campaña.

De cara a la asunción, varios sacan boletos en primera fila para presenciar el momento de la entrega de mando por parte de Ronco a Mansur. Y habrá que prestar atención a lo que pueda suceder en la transición porque el flamante intendente ha sido durísimo con el dueño actual del sillón municipal.