Julio Cobos: “Hay que recomponer la relación con De Marchi”

Una operación de juanetes lo privó de estar más tiempo en el búnker radical el domingo, cuando Alfredo Cornejo festejó el triunfo en las elecciones para gobernador. Pero días después de la elección Julio Cobos, el ex gobernador radical que hace años está alejado de Cornejo y no lo oculta, habló sobre las elecciones y dejó un consejo para quien vuelve a ocupar sillón de San Martín. “Tiene que ser un gobierno más abierto, que no imponga las cosas, sino que las haga consensuar”, afirmó. También pidió “renovación en los ministerios”.

De paso, en entrevista con radio Mitre, Cobos habló también sobre la relación política que mantiene con Omar de Marchi, el mayor rival de Cornejo en las elecciones y quien decidió romper su alianza con Cambia Mendoza para formar la coalición opositora “La Unión Mendocina”.

A pesar de estos antecedentes de De Marchi, recalcó el diputado nacional: “Nunca perdimos el diálogo, él es el vicepresidente de la Cámara (de Diputados) y lo sigue siendo. El PRO intervino el partido pero no han expulsado a ninguno de los integrantes. Yo siempre doy a conocer mis proyectos a los diputados por Mendoza. Es la forma en que tenemos que trabajar para que los proyectos salgan”, expresó.

En este sentido, Cobos apostó a “recomponer la relación teniendo en cuenta que La Unión Mendocina va a tener una representación (en la Legislatura) bastante parecida a la que va a tener el Partido Justicialista en cantidad de legisladores”. De todos modos, consideró que no sería bien visto que De Marchi se reincorporara a Cambia Mendoza, aunque afirmó que “las cosas se pueden ir acomodando con los proyectos que se presenten” y dijo que “para acercarse no hace falta estar hablando todos los días”.

Incluso opinó sobre la “campaña sucia”, de la que se quejó Cornejo, pero hizo una apreciación diferente e incluso crítica del rol del oficialismo que integra. “Fue una campaña que a mí no me gustó, a mí no me gustan las campañas ni los debates con agravios, hay que defender las ideas y las propuestas. Si hay temas judiciales hay que dejarlos en el marco de la Justicia y no mover las piezas cuando se tiene a lo mejor una relación para moverlas”, expresó.

E hizo referencia no sólo a las denuncias del oficialismo. “Producto de la campaña ha quedado pendiente el tema de las cooperativas y otras cosas más de abuso y ha quedado pendiente lo que denunció La Unión Mendocina por el Consejo de la Magistratura, estos audios que la mayoría hemos escuchado y que necesitan esclarecerse”. Cobos de esta manera hizo mención a la denuncia penal que presentó la coalición opositora por supuestos “tráficos de influencias” contra los miembros que califican a los aspirantes a jueces.

Sin embargo, a la vez, el ex gobernador sugirió “mirar para adelante y hacer borrón y cuenta nueva, porque Mendoza siempre ha tenido mecanismos de convivencia entre las distintas fuerzas”.

SOBRE OROZCO

También se refirió Cobos al compañero de fórmula de De Marchi, Daniel Orozco, quien es intendente de Las Heras. “Yo impulsé la participación de Marcelino Iglesias (intendente de Guaymallén) y de Daniel Orozco. Marcelino tuvo una buena gestión en los dos periodos, no así Orozco, que tuvo una buena gestión en el primer gobierno, y después no”.

“Varias veces le sugerí algunas cosas, pero después ya no, porque él tomaba para otro lado y hubo una ruptura en la relación hace un tiempo atrás”, comentó

Y agregó:“Él desconoció inclusive mi incidencia en su participación como intendente, y se la atribuyó a Víctor Fayad. Y bueno así fue como cometió muchos errores en su gestión, descuidándola”, haciendo énfasis en la falta de reconocimiento del actual intendente de Las Heras a quien, según él, fue su “inventor”.

Después habló de la sucesión en Las Heras puso de relieve que los candidatos de Cambia Mendoza habían sido “colaboradores” del propio Orozco y afirmó que Francisco Lo Presti ganó la elección departamental porque “Fabián Oso Tello (NdR: el rival que enfrentó a Lo Presti en la primaria municipal, a quien Cobos apoyaba) lo apoyó en forma “contundente”.

Y se explayó, mandando un mensaje al nuevo gobernador: “Hizo lo mismo que Petri con Cornejo, quien aparecía hasta en los carteles con la fórmula, lo cual era un síntoma de que hacía falta que los votos de Luis quedaran en el espacio”.

“En síntesis, Luis Petri fue viento de cola para Alfredo y Hebe Casado, y Daniel Orozco, viento de frente para De Marchi”, completó.

SU AUSENCIA EN EL BÚNKER OFICIALISTA

Luego de hablar de la campaña electoral, Cobos también se refirió a su “ausencia” en el búnker de Alfredo Cornejo.

En realidad, aunque casi no lo vieron, Cobos dice que estuvo un ratito en el hotel Aconcagua a la hora de los festejos del domingo. “Me operaron del pie, por los juanetes famosos, estaba condicionado”, sostuvo, y agregó que de todos modos pasó a saludar un momento a Marcelino Iglesias y Marcos Calvente (sucesor de Cornejo en Guaymallén). “Pero me volví a mi casa porque estaba con un zapato ortopédico”, agregó.

En relación al futuro gobierno de Cornejo dijo que espera que haya “renovación en los ministerios”. “Hay ministros que llevan dos gestiones y, por más que son jóvenes, hay que rotarlos o renovarlos”, se explayó.

Y agregó: “También tiene que haber una renovación en la forma, tiene que ser un gobierno más abierto, que no imponga las cosas por mayoría, sino que las logre consensuar”. Recordó en ese sentido que hay “tres municipios menos dentro del espacio y un Senado muy equilibrado”

También pidió “diversificar la economía con mucho diálogo para hacer las cosas que están pendientes en Mendoza”.

ALQUILERES

Cobos también se refirió alos cambios a la ley de alquileres que se aplicaron en el Senado y que obligan a que Diputados vuelva a discutir el tema.

“El proyecto nuestro dejaba a las partes acordar el mecanismo de actualización del precio del alquiler que puede ser el índice de precios al consumidor (IPC), el índice de precios mayoristas (IPM) y el índice de salarios (IS), o una combinación de dichos índices”, dijo Cobos.

Además, el interbloque del Frente de Todos pidió cambiar el plazo de duración de dos años -como lo establece el proyecto de JxC- para que sea cada tres años. Y que los contratos de locación sean estipulados en valor único en moneda nacional y su actualización sea por períodos mensuales por intervalos no inferiores a seis meses.

“Así que bueno, esto vuelve a Diputados, no sé si lo va a poner en temario el oficialismo, pero seguramente nuestro espacio y la oposición va a insistir en el proyecto original”, dijo el actual Diputado Nacional.

“El tema ha estado un año y medio frenado. Entonces ahora con estas modificaciones es como para que nada salga. Me hace acordar a la ley de etiquetado (saludable), también estuvimos 4 años discutiendo eso”, agregó el ex vicepresidente de la Nación.

Además, el legislador mendocino habló sobre un proyecto sobre licencias de conducir que lo vincula a De Marchi. “En vez de renovar la licencia por 5 años, proponemos que sea cada 10. Cuando la persona cumple 65 se le renueva por 5 años hasta los 70 años, si tiene 68 y llegó con la licencia extendida, serán 3 años nada más, y después de los 70 cada 2 años en vez de 1. Y lo que estamos suprimiendo es el examen teórico práctico para la renovación y que sea sólo psicofísico”.

“Lo más importante creo que tiene el proyecto es que cuando se hace un cambio de domicilio, por ejemplo, o cambio de datos, ahora se tienen 90 días para volver a sacar el carnet, sino caduca automáticamente, con la inseguridad que esto genera”, explicó. Para solucionar esto Cobos planteó que sea el “Renaper el que comunique el cambio de domicilio y no sea el ciudadano”.