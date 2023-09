Suárez cruzó al Gobierno y senadores oficialistas por los perjuicios a Mendoza de la reforma de Ganancias

Luego de que el Senado convirtiera en ley el proyecto de reforma del Impuesto a las Ganancias propuesta por el ministro-candidato Sergio Massa, el gobernador de Mendoza, Rodolfo Suárez, emitió una dura crítica en las redes sociales contra el Gobierno nacional y los senadores que dieron el voto afirmativo.

“Inconstitucional, electoralista, regresivo, oportunista. Así juega el gobierno nacional y sus flamantes aliados con los recursos de los mendocinos. El costo equivale a un mes y medio de sueldos, unos 45.000 millones de pesos”, dijo Suárez en su perfil de X (Twitter).

Rodolfo Suárez en X (Twitter)

La nueva normativa, que recibió este jueves 38 votos a favor y 27 en contra (principalmente de Juntos por el Cambio), parte del concepto de “no considerar al salario como una ganancia, sino como una retribución al trabajo”. Elimina la cuarta categoría del impuesto a las Ganancias y fija un nuevo mínimo no imponible de 15 Salarios Mínimos, Vitales y Móviles, un monto estimado actualmente en 1.770.000 pesos. Sólo pagarán el gravamen los contribuyentes de “mayores ingresos” a partir de ese piso.

Además del Frente de Todos, votaron a favor del proyecto los aliados Clara Vega (La Rioja), Magdalena Solari Quintana (Misiones) y Alberto Weretilneck (Río Negro), sumados a cuatro de los cinco integrantes de Unidad Federal: el jujeño Guillermo Snopek, el entrerriano Edgardo Kueider, el correntino Carlos “Camau” Espínola y la puntana Eugenia Catalfamo.

Tal como expresó Suárez, Juntos por el Cambio hizo hincapié en la pérdida que sufrirán las provincias. Por ello, los senadores mendocinos Alfredo Cornejo y Mariana Juri (Cambia Mendoza) votaron en contra. La legisladora K, Anabel Fernández Sagasti, votó a favor de la ley.

Es ley la eliminación del Impuesto a las Ganancias. (Gentileza Comunicación Senado)

Durante el debate, Víctor Zimmermann (UCR) advirtió que dejarán de percibir, partir del 1° de enero, 1 billón 700 mil millones de pesos. “Sé que hay muchos legisladores del oficialismo a los que les preocupa esta medida unilateral, porque es una pérdida de recursos para los gobernadores”, apuntó.

En ese sentido, el mandatario electo en Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, alzó la voz: “Todos coincidimos en que el salario no es ganancia, pero ¿de dónde sale la plata? Yo no voy a levantar la mano por un proyecto que a mi no me garantiza que le vayan a devolver a las provincias lo que les están arrebatando. Chubut, de cada 100 pesos que aporta, recibe 46″.

Si bien se especulaba con la presencia de Massa en el recinto, el ministro no apareció. Sí se ubicaron en uno de los palcos del recinto el triunviro de la CGT Pablo Moyano, el diputado y secretario general de la Asociación Bancaria, Sergio Palazzo, y el titular de SMATA, Mario “Paco” Manrique, entre otros. Para este viernes está prevista una multitudinaria movilización sindical al Congreso. En tanto, Cristina Kirchner presidió la votación.

En la misma jornada parlamentaria, se aprobó el pliego de la jueza federal K Ana María Figueroa, así como las modificaciones a la Ley de Alquileres (volverá a Diputados).

Seguí leyendo: