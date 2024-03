Rodolfo Suárez anticipó su voto a favor del DNU 70 de Milei

El senador nacional por Mendoza, Rodolfo Suárez, anticipó su voto favorable sobre la validez del DNU 70 que discute hoy el Senado de la Nación. El ex gobernador dijo que los senadores representan a las provincias y que sería “irresposable” rechachar el DNU en momentos en que los mandatarios provinciales están en negociaciones con el Presidente Javier Milei. Pronosticó repercusiones negativas “en lo social, económico y político” si se rechaza el megadecreto presidencial.

El senador dijo que pensó “mucho” su voto, que fue “un dilema para varios que no compartimos las políticas del gobierno anterior ni somos oficialistas: un dilema no tiene una salida plenamente satisfactoria y cada decisión nos dejará un gusto amargo”, reconoció Suaréz.

El senador pidió analizar el DNU en el contexto de gravedad económica “de un gobierno que recién empieza; esto tiene que ver con la gobernabilidad”, dijo.

“Yo quiero que le vaya bien y que el Presidente tenga las herramienta para poder exigirle resultados y que no sea el Senado el que obstaculice la esperanza que tiene la gente sobre los programas que expresó el presidente. Es lo que la gente votó”, argumentó Suárez.

“No me gustan los DNU pero están en la Constitución”, dijo también. “Es legal, está en la Constitución y resiste el test de constitucionalidad, porque hay que analizar el contexto. Se dicta en circunstancias muy graves, eso lo hace constitucional”, aseguró, entre otras consideraciones.

“En cuanto al contenido, afecta muchísimas leyes, es cierto”, admitió, pero aclaró que hay muchas de esas leyes son anacrónicas.

“Llevamos tres meses de gobierno y la gente la está pasando muy mal pero tiene esperanzas en el esfuerzo que está haciendo. La noticia de que este Senado rechace el DNU va a tener serias consecuencias en la economía argentina, repercusión internacional; es una piedra es un obstáculo a este gobierno y creo que debemos tener la responsabilidad. Por eso, mi voto va a ser afirmativo”, concluyó.

Previamente otro senador radical habló en un sentido diferente. Pablo Blanco, representante por Tierra del Fuego, objetó al DNU70 por no encuadrarse “a lo que dicta la Constitución”. Dijo, no obstante, acordar con varios puntos del decreto. “Pero se debieron enviar proyectos de leyes, no un DNU que no recorre los caminos constitucionales”, dijo

“Empezaron los llamados de los gobernadores: ‘fijate qué vas a hacer…”, contó Blanco sobre las presiones que pesan sobre los senadores. Dijo que le llamó la atención que lo llamaran representantes de las empresas fueguinas para que apoye el DNU. También dijo que lo llamó el gobernador Melella, pero que en este caso le pidió que rechace el decreto. Aunque dijo que seguirá meditando su voto, concluyó: “Si estoy votando en contra no estoy votando con el kirchnerismo sino que el kirchnerismo habrá descubierto la constitución y las leyes y estará votando conmigo”.