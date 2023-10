El PJ vive su turbulencia interna: quiebres en la conducción y señalamientos tras la peor derrota

El Partido Justicialista vive un nuevo proceso de turbulencia y quiebre interno, luego de recibir una gran cachetada en las últimas elecciones provinciales, al ser elegidos sólo por el 14,7% de los votos -positivos- de los mendocinos y haber quedado relegados al tercer lugar, una posición y performance casi impensadas en Mendoza.

Se trata de la peor derrota a nivel provincial desde el retorno de la democracia (y más también), por lo que el ánimo de los dirigentes peronistas no es el mejor, la atomización es cada vez mayor, y los problemas entre los principales dirigentes rebrotan en un contexto nacional macroeconómico que no es el mejor y que empuja hacia abajo.

No obstante, al margen de la economía, lo único que modera en parte del enojo interno y las acusaciones es precisamente el escenario nacional, donde todavía no termina la campaña electoral, de la cual todos depositan su esperanza en el ministro/candidato Sergio Massa.

Se espera que, una vez que termine todo el proceso de elecciones, y según cómo esté conformado el ámbito nacional, podrá comenzar a despejarse el torbellino mendocino con una reconfiguración del escenario interno, que de igual manera ya tiene cambios, con el quiebre de la relación entre el ciurquismo y el kirchnerismo.

Relación quebrada

La dispersión en el peronismo es cada vez mayor. El tercer lugar del peronismo expuso la realidad dentro de la conducción, que tiene a Flor Destéfanis como presidenta del Partido Justicialista, pero cuyos apoyos han sido menores debido a que hubo un distanciamiento de la unidad que tuvo su sector -con Carlos Ciurca actuando en las sombras- con el kirchnerismo, que sigue siendo liderado por la senadora nacional, Anabel Fernández Sagasti.

De hecho, la mesa chica que cocinaba las decisiones políticas tuvo cambios con la salida de Ciurca, que despegó a la intendenta de Santa Rosa de la estratégica alianza con el kirchnerismo. Qué hará ahora, es parte de la estrategia de Destéfanis y Ciurca.

El posible acercamiento al massismo mendocino es una opción, con Gabriela Lizana como una de las principales referentes; mientras que también hay guiños para varios de los intendentes que salieron fortalecidos de las elecciones, como por ejemplo el maipucino Matías Stevanato; y también los sanrafaelinos Omar y Emir Félix.

En los pasillos de la sede del PJ se dice que hoy “no hay conducción”, o que al menos esa conducción no tiene el peso fuerte para tomar decisiones o trazar un “nuevo rumbo”. Es que varios de los puestos donde se toman decisiones pertenecen al ámbito del kirchnerismo, que le marcan la cancha a Ciurca y compañía.

Y también dicen que hoy por hoy Anabel es la única que tiene “armado provincial”. Según la hipótesis, el resto de los intendentes se mueve en forma “departamental o regional, pero no salen de ahí”, acusan.

Mientras tanto, también el kirchnerismo le ha pasado facturas a Destéfanis por “borrarse” de la campaña y por “no haber puesto la cara” el domingo con la derrota consumada, teniendo en cuenta que el cargo que ostenta, como presidenta del PJ, “la obliga a estar en las buenas y en las malas”. No obstante, desde su entorno indican que el divorcio con el kirchnerismo y la fórmula Omar Parisi-Lucas Ilardo, ya se había dado “antes de las elecciones primarias” provinciales.

Carlos Ciurca dejó de ser parte del esquema de conducción que se compartía con La Cámpora para potenciar a Destéfanis rumbo al 2027 hace varias semanas. Eso explica la ausencia de la presidenta de la máxima autoridad partidaria en muchas actividades y en la que más malestar generó, el borrón del domingo en el búnker. “Es la presidenta, tenía que ir a poner la cara”, rezongan algunos. Aunque, con los números en mano, la fórmula de Omar Parisi y Lucas Ilardo ganó en ese terruño.

Ese domingo también estuvo ausente el intendente de Maipú, Matías Stevanato y el de San Rafael, Emir Félix. Sin embargo, sobre el cacique sureño no hay reproches. “Hicieron campaña, hubo spots, se pusieron las pilas”, valoran algunos dirigentes. Desde el peronismo maipucino se defienden diciendo que “la campaña la hizo el enemigo” y apuntan a “una alternativa real con un peronismo más de centro”, en una clara diferencia con el kirchnerismo.

Nuevos momentos de discusión y golpe al kirchnerismo

Los nuevos intendentes, por supuesto que se focalizan en trabajar para Massa, como así también el kirchnerismo, pero luego de eso cada uno abre escenarios con la mira puesta en 2027. “Todo cambia si gana Massa”, advierten algunos -precisamente- más alineados al candidato a presidente.

El trabajo de Ciurca y Destéfanis, por un lado, se focaliza en el rearmado del peronismo, con cercanía a los siete intendentes que han ganado las elecciones. El vínculo con Sergio Massa para acciones de campaña mostrará este bloque. “Hoy, el peronismo pasa por Destéfanis, Emir Félix, Matías Stevanato y Gabriela Lizana”, dicen cerca de la jefa comunal.

El caso de Celso Jaque hoy no está del todo claro, ya que se espera un “bloque” peronista en el sur, más allá que hoy por hoy no tenga la mejor relación junto a los hermanos Félix; y además porque ha estado muy cercano al kirchnerismo. Lo mismo con Fernando Ubieta de La Paz: “Es un hueso duro de roer; no lo ‘manejan’ facil”, advierten también. Además, aparece el futuro rol de Martín Aveiro, quien seguramente tenga una banca en la Cámara Baja del Congreso.

El tema es qué hacer con los que se fueron. ¿Se les abre la puerta? “Roma no paga traidores”, dijo el kirchnerismo cuando se dio el “salto” de varios a La Unión Mendocina, como por ejemplo Roberto Righi, intendente lavallino, quien señaló a Los Andes que seguirá trabajando para Massa presidente; y que luego del 10 de diciembre analizará “cual es la mejor alternativa para Mendoza”.

Para algunos sectores, en el peronismo “no sobra nadie” y tienen una mirada más aperturista, como es el caso de Stevanato, quien ahora sí comienza a trabajar hacia el 2027. En su entorno marcan que se debe recomponer el peronismo “con todos adentro, más que echar en cara los problemas y las acciones de cada uno”, en respuesta a los señalamientos que ha hecho el kirchnerismo.

“Cuando perdió el PJ en el 2021, Stevanato pidió la renuncia de todo su gabinete. Se hizo cargo y trabajó para la reelección en Maipú este año. El kirchnerismo podría hacerse cargo de sus errores, no sólo apuntar contra el resto como si ellos no tuvieran la culpa de nada. Hay que tener la madurez para hacerlo”, acotaron.

Y dispararon: “¿Cómo le fue a Ilardo en Godoy Cruz? ¿Cómo le fue a Parisi en Luján? No es buena la crítica fácil mirando con la lupa porque no le sirve a nadie”, mencionaron sobre quejas por el desempeño peronista en Maipú.

Después de la nacional

El nombre de Lizana, ya electa senadora provincial, es uno de los vínculos del ministro de Economía en Mendoza. Stevanato va en esa línea al igual que Righi, que hoy tiene futuro incierto.

Las tensiones no afloran del todo, un poco porque deberían haberse dado a poco de la derrota aunque hubo mensajes sin destinatarios y también, desde el off the record. La campaña presidencial de Sergio Massa pide unidad, pero también abre camino a la especulación.

¿Será lo mismo la reestructuración con un eventual Massa presidente? ¿Cómo se resolverá todo sin un gobierno nacional? Algunas de estas preguntas se las hacen los dirigentes, que han quedado con el gusto amargo de los comicios del 24 de septiembre.

Los números hablan. La peor elección antes que ésta, había sido en 1999, cuando Francisco García obtuvo el 28,8% de los votos (casi el doble en porcentajes que este nuevo récord negativo), quedando terceros detrás de Roberto Iglesias de la UCR y Carlos Balter del PD.

Resultados del PJ en elecciones generales provinciales