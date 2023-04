En Maipú, los precandidatos dicen que se vota con normalidad

Los precandidatos a intendente se hicieron notar en las jornadas electorales de este domingo. El jefe comunal actual del PJ que va por la reelección; Matías Stevanato votó a las 11.30 en la escuela Celina Álvarez, mientras que Néstor Majul, uno de los candidatos de Cambia Mendoza, votó a las 8.30 horas en la Escuela N°3 “Justo José de Urquiza”. Mauricio Pinti Clop, quien compite en la PASO radical con Majul, lo hizo en la escuela Juan José Viamonte a las 12.00.

Matías Stevanato votó antes del almuerzo en la escuela Celina Alvarez - José Gutiérrez / Los Andes

Los precandidatos de Cambia Mendoza y del Frente Elegí se mostraron contentos con los resultados que está dando el sistema en esta jornada. Stevanato dijo que “está funcionando todo con normalidad, recorrimos escuelas, nos pasaron informes de las autoridades de mesa y está funcionando todo muy bien en Maipú. Creemos que va a ser más ágil pero vamos a esperar a que termine la jornada para sacar conclusiones. Nosotros empezamos las capacitaciones con las vendimias distritales, la elección de la reina la hicimos con boleta única.”

Néstor Majul votó en la escuela Justo José de Urquiza - José Gutiérrez / Los Andes

“Que la gente venga a votar que con este sistema no lleva nada de tiempo. Es cierto que en todas las recorridas que hicimos, la gente no tenía mucho conocimiento, ha servido la tarea de todos los partidos que hemos trabajado en la concientización de la gente. Yo creo que es tiempo para que la gente se acostumbre, desde el momento que se aprobó la ley hasta acá hubo muy poco tiempo”, dijo por su lado Majul.

“Mendoza es la provincia con mayor institucionalidad política, lo decimos porque este es un sistema en el que no hay forma de inclinar a la gente, ni traer personas con la boleta, menos tiempo para los fiscales que no tienen que estar reponiendo las boletas, ni mirando que no te las rompan” cerró Majul.

El candidato radical votó en Maipú.

Mientras que Mauricio Pinti Clop, a través de Twitter, se mostró contento con su padre y su hermano yendo a votar. “Con mi papá y mi hermano votamos en la Escuela Independencia, convencidos de la nueva historia se comenzó a escribir. En medio de una grave crisis nacional y con tanta incertidumbre es fundamental participar en estas elecciones y así poder comenzar el verdadero cambio en Maipú.” dijo el precandidato a jefe municipal.

La maestra y candidata por el Frente de Izquierda, Virginia Pescarmona - Foto Twitter Virginia Percarmona

En tanto, la maestra y candidata por el Frente de Izquierda, Virginia Pescarmona, fue una de las primeras candidatas en emitir el voto. “Estrenando sistema de boleta única y votando una alternativa de lxs trabajadorxs, las mujeres y la juventud”, escribió Percarmona en su cuenta de Twitter.