Boleta Única: según la Junta Electoral, la gente está “informada” y vota con agilidad

La Boleta Única debuta hoy en Mendoza como herramienta electoral en los comicios PASO de siete departamentos: Maipú, San Rafael, San Carlos, Tunuyán, Lavalle, Santa Rosa y La Paz.

La afluencia de votantes es dispar. Según un relevamiento de Los Andes en algunos colegios de Maipú, no se han visto largas colas para cumplir con el acto cívico. Sin embargo, según el secretario de la Junta Electoral, Jorge Albarracín, “en algunos lugares ha votado bastante gente temprano”. “En general, estamos dentro del promedio”, afirmó.

Vecinos de Maipú van a las urnas en el marco de las PASO - José Gutiérrez

El presidente de la Junta Electoral y titular de la Corte, Dalmiro Garay, tiene previsto dar un informe después del mediodía sobre el progreso de la elección pasado el mediodía. Pero Albarracín considera que hasta ahora hay datos positivos. “Una vez que las mesas están constituidas, el sistema se ha mostrado ágil y eso también ayuda”, indicó.

Contra varios pronósticos, al menos en Maipú, la gente que asiste a votar está bastante informada sobre cómo votar. El mecanismo es el siguiente. El votante entra a un aula, el presidente de mesa le da la boleta desplegada y la persona se va al fondo, donde están los “boxes”, que son unos cartones ubicados sobre los pupitres que dan privacidad. Hay dos por aula.

A pesar de que no se han detectado inconvenientes, algunas personas mayores tienen problemas. Por ejemplo, a una señora mayor le explicaron cómo votar y dijo que no había entendido muy bien. Por eso, cuando fue al “box”, preguntó en voz alta a las autoridades cómo votaba a un candidato en particular.

En las elecciones de hoy se eligen candidatos a intendentes y concejales. Son 201 los colegios en los cuales se emite el sufragio. El Correo Argentino distribuyó en ellos 1304 urnas.

Las personas que tengas dudas de distinta índole podrán hacer consultas telefónicas de dos maneras posibles. Desde la Junta Electoral informaron que la Línea 160 del Centro de Atención Judicial Ciudadana funcionará durante las elecciones como servicio de consultas para quienes tengan dudas sobre el proceso electoral. La atención será a través de los operadores y estará disponibles, en horario corrido desde las 8h hasta las 19.

Además, se habilitó un número de WhatsApp, cualquier ciudadano o ciudanada podrá consultar lugar de votación, DNI habilitado y cómo funciona el sistema de boleta única, entre otras consultas. No recibe llamadas, sólo mensajes al 2617020948. Se trata de un “Chatbot”, a través del cual con la elección de opciones van a poder ir accediendo y resolviendo las dudas que el ciudadano pueda tener a la hora de ir a votar.

El escrutinio demorará una hora más de lo habitual y se ha adelantado que los datos oficiales comenzarán a conocerse recién a las 22.

El recuento provisorio de votos se hará en la Dirección Informática de la provincia. El definitivo, en la Junta Electoral, a partir del jueves.