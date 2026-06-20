Balotaje UNCuyo: Gabriel Fidel cerró la campaña junto a los ocho decanos electos.

En la recta final de la campaña electoral de la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo), el candidato a rector Gabriel Fidel y la postulante a vicerrectora María Flavia Filippini , de la agrupación Sumar Universidad , encabezaron una reunión de trabajo político e institucional junto a autoridades electas de ocho de las doce facultades de la casa de estudios.

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El encuentro tuvo como objetivo consolidar el respaldo y la participación activa de decanos, vicedecanos e integrantes del Consejo Superior que resultaron elegidos en la primera vuelta electoral realizada el pasado 9 de junio, además de avanzar en la definición de lineamientos para una eventual gestión universitaria.

De la reunión participaron las autoridades electas Silvina Furlotti (Derecho), Augusto Roggiero (Ciencias Aplicadas a la Industria), Florencia Tarabelli (Ciencias Exactas y Naturales), Adriana Marra y Edgardo Boero (Odontología), Susana Salomón (Ciencias Médicas), David Martín (Ciencias Agrarias) y Miguel González Gaviola (Ciencias Económicas). También estuvieron presentes el actual decano de Filosofía y Letras, Gustavo Zonana , y la vicedecana Viviana Ceverino .

La actividad contó además con la participación de integrantes de los equipos de Sumar Universidad y de Trayectoria y Renovación , entre ellos Diego Carnelutti , quien se incorporará al Consejo Superior en representación de los auxiliares docentes.

Durante la jornada se desarrolló un espacio de debate orientado a analizar y consensuar las principales prioridades de trabajo para la conducción de la UNCuyo en los próximos años.

Según se informó, uno de los aspectos centrales del encuentro fue avanzar en la definición del modelo de gestión que buscarán implementar para alcanzar las metas estratégicas planteadas para la universidad.

Fidel Filippini en cierre 3 Gabriel Fidel y María Flavia Filippini.

Al respecto, se consensuaron los siguientes puntos clave:

Planificación conjunta: Coordinación directa entre el rectorado y las unidades académicas para garantizar una conducción transversal.

Compromiso institucional: Ratificación de los acuerdos asumidos por parte de las distintas facultades para ejecutar de manera eficaz los ejes estratégicos construidos colectivamente en la futura gestión.

Representación de claustros: Integración de las visiones de docentes, estudiantes, de graduados y nodocentes a través de sus representantes en el nuevo Consejo Superior.

Desde el espacio que impulsa la candidatura de Fidel y Filippini señalaron que la reunión representó una muestra de unidad y fortalecimiento institucional de cara a la etapa final de la campaña, que concluirá este domingo.

En ese contexto, la fórmula reafirmó su propuesta de construir una universidad con "participativa, gestionada en equipo, con el liderazgo necesario y con una clara visión de futuro de unir para sumar en toda la comunidad de la UNCUYO".