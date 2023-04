Néstor Majul: “Quiero que Maipú vuelva a ser un departamento pujante, revolucionario y con oportunidades de progreso para los jóvenes”

Porque para Néstor Majul, Maipú es su lugar en el mundo, sus sueños, sus expectativas y su proyección. “Quiero envejecer en Maipú como lo hacen mis padres”, confiesa.

Y, como servidor público, ahora va por el gran desafío de su vida: ser intendente del municipio de Maipú que tanto le dio y que tanto tiene él para darle junto a su equipo. Será su segundo intento, y sus vecinos y colegas le dan la confianza necesaria para lograrlo. Este domingo 30 irá a las PASO como precandidato por el Frente Cambia Mendoza. Él, un radical de pura cepa, que acuna los ideales de ese partido político desde que leía y leía libros de la historia política argentina, en el aula de primer año de su escuela secundaria.

El precandidato a intendente maipucino propone darle al departamento el impulso que merece y necesita. Es que, según él, “hay un estancamiento manifiesto en la gestión, no hay plan ni proyección ni nada”; así que junto a su equipo de trabajo vive esta segunda oportunidad con más fuerzas: “Son 40 años de gobiernos peronistas kirchneristas que no avanzan, la gente ya necesita un cambio de modelo”, confirma quien buscará “reconstruir lazos para acercarnos y trabajar respondiendo a las necesidades de la gente. De eso se trata la política, de aportar iniciativas trabajando para mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos”.

Majul con sus hijos y sobrinos.

Majul ve en los maipucinos “un potencial enorme, una identidad muy fuerte con nuestro departamento”; y por ello su sueño “es que vuelva a ser pujante, revolucionario, capaz de atraer inversiones para generar trabajo y darle a los jóvenes las herramientas para que se desarrollen en su departamento”.

El subsecretario de Seguridad de la provincia no viene de una familia relacionada con la política. Su padre, empleado municipal, su madre empleada doméstica, ambos ya jubilados; son cuatro hermanos en la casa que completan esta familia numerosa que lo apoya desde su juventud para dedicarle largas horas y jornadas sin fines de semana ni feriados a la actividad política. “Desde que ingresé a un centro de estudiantes en la escuela, siento que la política es la actividad más noble que puede mejorarle la vida a las personas”, considera.

Sobre su militancia radical, Néstor Majul sostiene: “La Unión Cívica Radical (UCR) nació para achicar las diferencias, las brechas sociales y en ella pueden convivir un mecánico con un médico, un profesional y un no profesional; por eso destaco la pluralidad del partido, así como algunas políticas claves que impulsó el radicalismo en su historia”. Es así como desde el 2011 viene formando en Maipú “un equipo heterogéneo, plural, integrado por muchos jóvenes pero también por gente con experiencia, todos con mucha sensibilidad y en el que nadie se siente ni discriminado ni con la verdad absoluta para que todos podamos crecer”. Con este equipo busca convertirse en el próximo jefe comunal para los maipucinos.

Para él, “la política está en deuda con la sociedad”. Y se puede revertir sólo “en la medida en que vayamos cumpliendo cada uno su rol en lo que le toca asumir como servidor público; es ahí cuando le damos respuestas concretas, palpables, para que la ciudadanía se empiece a amigar con la política”, afirma.

Junto a Alfredo Cornejo

A sus 54 años, Majul tenía una materia pendiente: estudiar una carrera universitaria. Y a los 50 se animó. Hoy es Procurador, y sólo restan algunas materias para alcanzar el título de abogado. “Siempre tuve ganas de estudiar, recibirme de procurador pudo haber influido la temática de seguridad a la que me dedico hace mucho tiempo, quería perfeccionarme en estos temas”, cuenta.

Rodeado de sus afectos esperará los resultados de este domingo, con la tranquilidad de haber ofrecido a su comunidad propuestas claras, que surgen a partir del diálogo, del encuentro con los vecinos. Desde su plan de obras para mejorar el servicio del agua hasta su proyecto de monitoreo en espacios públicos como herramienta para combatir el delito y los abusos callejeros, la vuelta del transporte público a la UNCuyo para los universitarios maipucinos, la reactivación de postas sanitarias que hoy no cuentan con personal médico y la iniciativa de empleo joven para desarrollar en conjunto con el sector empresarial y productivo de Maipú.

“En Maipú he sido feliz, he disfrutado, he sufrido, me he enamorado, he hecho amigos… en Maipú hice toda mi vida y quiero seguir creciendo en Maipú”, asegura Néstor Majul.

Llega al final de esta primera etapa electoral con el respaldo del senador nacional Alfredo Cornejo -precandidato a gobernador por Cambia Mendoza-, de la dirigente del PRO Hebe Casado -compañera de fórmula de Cornejo-, así como de dos figuras presidenciables: Patricia Bullrich, Facundo Manes y el diputado cordobés Rodrigo de Loredo.