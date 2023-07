Curiosidad: Fernán Quirós compartió agenda en Las Heras con un candidato cornejista

En medio de la fuerte interna de Juntos por el Cambio, los funcionarios cercanos a Horacio Rodríguez Larreta y de Patricia Bullrich replican el discurso de los precandidatos presidenciales. En Cambia Mendoza hay lugar para ambos, aunque hay preferencias que se hacen públicas.

El bullrichismo local organiza la visita de la ex ministra de Seguridad, para principios de agosto, y serían parte de las actividades quienes se han manifestado a su favor. El candidato a gobernador Alfredo Cornejo es uno, y algunos intendentes. Ulpiano Suárez, jefe comunal de la Ciudad de Mendoza, ha oficiado de anfitrión del larretismo y también se pronunció públicamente en ese sentido.

Un dirigente que parece romper con ese esquema es Francisco Lo Presti, candidato a intendente de Las Heras por Cambia Mendoza y respaldado no sólo por Alfredo Cornejo, sino también por dirigentes cercanos al senador nacional. Sin embargo, parece que el ex secretario de Obras Públicas de Daniel Orozco no quiere jugar fuerte en esta interna nacional.

Pero lo curioso es que el dirigente lasherino aliado al ala de los “halcones” se muestra también en actos con dirigentes larretistas. Ya sucedió con Gerardo Morales, compañero de fórmula del alcalde porteño. Lopresti estuvo presente en el comité radical para escuchar al gobernador jujeño que fue recibido por Cornejo.

Fernán Quirós, ministro de Salud de CABA estuvo en Las Heras junto a Francisco Lo Presti, el candidato a intendente apoyado por Cornejo.

Cuando diario Los Andes, le consultó por esta curiosidad en el acto de Morales, afirmó que “yo vengo a apoyar a Cambia Mendoza”. Aunque dejo algunas dudas de si será consecuente o no con su jefe político, Alfredo Cornejo.

Pero cuando Patricia Bullrich vino a la provincia a realizar la presentación de su candidatura conjunto con su compañero de fórmula Luis Petri, Lopresti parecía emocionado también por esta fórmula.

Esta amistad se repitió hoy cuando compartió agenda con Fernán Quirós, uno de los funcionarios de Rodríguez Larreta. Estuvieron en un café en Las Heras, junto a Ulpiano Suárez participando de una reunión con trabajadores de la salud y vecinos que se acercaron a escuchar las propuestas de Horacio Rodríguez Larreta.

“Estuvimos en el encuentro junto a Fernán Quirós donde conversamos sobre propuestas para la salud y el bienestar integral de todos los argentinos”, expresó Lo Presti en Twitter sin esconderse.