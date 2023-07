Fernán Quirós recorrió Mendoza: “Hay que cambiar la gratuidad para los extranjeros”

Horacio Rodríguez Larreta, precandidato presidencial de Juntos por el Cambio, mostrará su gestión de cara a las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). En ese contexto llegó Fernán Quirós, el ministro de salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a Mendoza.

Junto al intendente de la Ciudad, Ulpiano Suárez, recorrió el hospital Central y algunos puntos de la capital mendocina. Fueron parte de la recorrida la ministra de Salud de la provincia, Ana María Nadal, y Roberto Ríos, precandidato provincial al Parlasur por Juntos por el Cambio. Entrevistado por Los Andes, habló del sistema de salud política en salud en la provincia de Argentina con un fuerte proyecto que, según él, vienen trabajando hace rato para mejorar la sanidad a lo largo del país.

-Ministro, ¿a qué se debe la visita a Mendoza?

-Bueno, estamos trabajando con Horacio Rodríguez Larreta y todos sus equipos en recorrer el país, ¿no? Todas las provincias, las ciudades más importantes y sobre todo yo en particular con los equipos técnicos de salud. Visitando, escuchando un poco la problemática que hay lugar por lugar y escuchando también las oportunidades y los talentos que hay lugar por lugar para construir una mirada federal de lo que debe ser el sistema de salud argentino y tener la mejor propuesta de salud para Horacio presidente.

-¿Y se ve como ministro? ¿Se ha hablado de eso?

-En realidad no lo hemos hablado y no me parece un tema relevante en este momento. Yo hoy lo que estoy trabajando es para que los argentinos tengan la oportunidad de tener, a mi juicio, el mejor presidente para este momento y que transforme esta Argentina verdaderamente de acá para siempre. Y para eso él tiene que tener los mejores equipos y las mejores propuestas y yo estoy trabajando en el ámbito de salud creando esos mejores equipos y la mejor propuesta posible para que él la lleve adelante.

-¿Hay algunas actividades que se están realizando entre CABA y la provincia de Mendoza?

-Bueno, nosotros hemos cooperado mucho entre la provincia de Mendoza con Ana Nadal, la ministra de Salud, hemos trabajado toda la pandemia cuerpo a cuerpo. Hemos dialogado casi semanalmente de cómo ir manejando las políticas públicas, cómo estábamos cada uno, así que con el Gobernador, bueno, particularmente con Rody Suárez hemos trabajado mucho, tenemos mucho vínculo, hemos cooperado también con sus equipos técnicos, de manera que tenemos una larga trayectoria.

-¿Cómo vivió el tema de la candidatura única en CABA? Era uno de los nombres que sonaba...

-En realidad lo viví muy natural y estoy muy en paz con lo que hicimos. Yo siempre digo que nosotros los políticos venimos al espacio público a servir y luego en el tránsito vamos perdiendo el norte y nos centramos sobre nuestro propio ombligo en cómo llegar cada uno a nosotros. Y de ahí hay que salir. Nosotros venimos a servir y lo que hay que hacer es ponerse a disposición de la comunidad. Entonces yo puse mi propuesta al servicio de la comunidad. Éramos dos propuestas que no podíamos ir las dos juntas porque estábamos compitiendo dentro mismo partido en un espacio donde había otros partidos. Entonces resolvimos una metodología que era preguntar a la sociedad con las encuestas. Así que yo estoy muy en paz que hice lo que sentí que tenía que hacer.

Fernán González Bernaldo de Quirós, médico y Ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires Foto: Orlando Pelichotti

-¿Crees que a nivel nacional se debe cambiar la política de salud pública?

-El sistema de salud argentino en general, no solamente el público, el sistema de salud argentino en general está muy mal y requiere una transformación profunda. Para eso, lo que hay que hacer es dialogar con las diferentes áreas, partes, provincias, pero también la seguridad social, el sector privado y construir una visión de sistema de salud a largo plazo que resuelva las problemáticas actuales y que construya una mirada de cómo vamos a cooperar para el futuro, así que decididamente merecemos un cambio profundo.

-Hoy en día muchísimas personas que tienen obra social pero recurren al hospital público, ¿se le debe cobrar a esas personas?

-No, cobrarle más no. Existe un concepto que se llama recupero, porque el hospital público es un hospital abierto a la comunidad, cualquiera lo puede usar. Ahora, si vos sos el hospital público y tenés un asegurador, que puede ser una obra social, una obra provincial, una nacional o un sistema privado que tiene un dinero para cubrirte tu salud, si vos tenés un asegurador, entonces lo que tenés que hacer en el hospital público es identificar ese caso, facturarle a ese asegurador y recuperar ese dinero. ¿Por qué? Porque el presupuesto público está estimado para la gente que usa el sistema público como único cobertura y luego lo que tiene que hacer es nutrirse de otros presupuestos y es que tiene que atender a otras personas. De manera que eso se zanja muy fácilmente, haciendo un buen sistema de hospital que recupere todas aquellas personas que tengan una cobertura de un asegurador particular.

-¿Y qué piensa sobre los extranjeros que utilizan los hospitales públicos sin cobrarles nada, ¿debe cambiar?

-Yo creo que eso hay que cambiarlo decididamente, por un mecanismo de vuelta, de recupero, por acuerdos internacionales como una posibilidad, y si no mínimamente una respuesta coincidente del país vecino para los conciudadanos nuestros cuando están allá. Es algo que hay que poner en debate, sobre todo en las provincias limítrofes, que son las que más tienen esta problemática, que son básicamente ustedes, pero también las provincias del norte.

-¿Qué opina de la política de salud en los últimos cuatro años?

-El sistema de salud ha empeorado significativamente en los últimos 10 años, te diría, y eso tiene que ver con que no se han destrabado los nudos de esta falta de coordinación por un lado pero por otro lado que el financiamiento se ha perdido. Fíjate, un país que se empobrece el presupuesto público está muy tensionado porque hay déficit naturalmente el presupuesto de salud está permanentemente en tensión en términos públicos y luego cuando miran la seguridad social, la seguridad social cobra un porcentaje del salario y en los últimos cinco años el salario ha perdido valor de compra casi 20% de valor de compra. Entonces la parte que va a la obra social también perdió 20% de capacidad de financiar. Entonces las obras sociales están desfinanciadas, el sistema público tiene severas dificultades de financiamiento. La clase media, media pudiente, ha perdido capacidad de pagarse su sistema privado y encima la salud año por año cada vez es más cara porque hay innovaciones, tecnologías nuevas, entonces es evidente que llevamos demasiados años de deterioro que necesita un replanteo general.

-En los últimos 10 años está incluida la gestión de Mauricio Macri...

-Digamos, cuando vos mirás el ingreso, el valor adquisitivo del salario o el grado déficit de Argentina, en los últimos diez años se ha empeorado de cualquier manera que lo mires. En el gobierno de Mauricio hay unos variables que mejoraron un poco, luego empeoraron, pero no es un tema de identificar presidente por presidente, es un tema de mirarlo un poco más de arriba y ver que la tendencia del sistema de salud en el largo plazo no está bien.

-¿Y qué hay que hacer para cambiar?

-Bueno, lo primero de todo es rediscutir el financiamiento por supuesto de los sistemas públicos. Lo segundo es dedicar un poco más de presupuesto al sistema de salud a nivel nacional, a nivel provincial, a nivel municipal, en los que tienen un municipal. Lo segundo importante es hay que poner de pie a la economía argentina. Si la economía argentina no recupera el valor del salario es impensable que las obras sociales van a poder recuperar su financiamiento y para eso eso no se va a resolver dentro del sistema de salud, se resuelve dirigiendo, ordenando la macroeconomía, definiendo los modelos, los centros de desarrollo de la economía argentina, recomponiendo el valor salario del trabajador en blanco y llevando cada vez más personas que estén con programas, con planes, con asistencia del Estado al mundo laboral. Eso es lo que va a sacar también al sistema de salud adelante. Y en este análisis que hace en general con Horacio Rodríguez Larreta.

-¿Cómo ve el sistema de salud en Mendoza?

-Lo que nosotros hacemos desde los equipos técnicos centrales es entender la problemática que los mendocinos plantean local, entender las propuestas de solución que tienen y hacer que esas propuestas de solución coordinen con las otras 24 propuestas. El sistema de salud mendocino tiene las problemáticas que tienen casi todas las provincias de nuestro país: trabajadores descontentos, sociedad que siente que no lo atienden como corresponde, no tienen la accesibilidad que deben, no tienen el humanismo que se merecen o que necesitan, trabajadores de la salud que sienten que no son cuidados y son maltratados, por lo tanto tienen poca voluntad de seguir trabajando en la salud o dentro de nuestro propio país o van para otro lugar. Y luego, tecnología que se va desactualizando porque los presupuestos no alcanzan para mantener la tecnología apropiada y luego un gran desorden como yo te decía de coordinación entre los subsectores. Eso es bastante generalizado en todos lados.