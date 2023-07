Daniel Orozco reveló que se reunió con Sergio Massa y prometió un anuncio “bastante fuerte” en conjunto

El intendente de Las Heras, Daniel Orozco, reveló este mediodía durante un acto en el Parque de la Familia que la semana pasada mantuvo un encuentro con el ministro de Economía y candidato a presidente de Unión por la Patria, Sergio Massa. Sin dar más detalles sobre de qué se trata, el jefe comunal les mostró a los periodistas presentes dos fotos que se sacó con él pero dijo que no está autorizado a dar el anuncio, que se especula, sería para una obra importante.

“Es muy probable que hagamos un anuncio dentro de pocas horas. La gente nos votó para gestionar no para pelearse por un cargo o con un legislador. Lo que importa es lo que ve el vecino”, indicó en principio el candidato a vicegobernador de La Unión Mendocina.

Entonces, enfatizó: “Nosotros hoy tenemos que gestionar y esta noticia bastante fuerte, que vamos a dar, se refiere a que para la gestión no hay partidos políticos y tampoco fecha de vencimiento. Nosotros queremos políticas de Estado”.

“Esto es de gestión. Es muy importante porque muchos vecinos lo están esperando y de una vez por todas se ha podido destrabar”, deslizó.

Minutos más tarde en diálogo con Radio Mitre Mendoza, el intendente agregó como se dio el encuentro: “Yo en Buenos Aires me junto con todos. He estado con mucho gente porque en pos de la gestión es fundamental eso. Fue en esta última semana que estuve en Buenos Aires pero con muchos funcionarios he estado reunido”.

“Él es ministro de Economía y yo intendente, a través de los cuales temas inherentes y comunes a la gestión nacional y municipal que tenemos puntos en común”, afirmó Orozco.

“Es en función de los vecinos no en función política. Eso lo comentaré dentro de poco. No saquemos conclusiones apresuradas porque no existen, acá es en pos de gestión”, completó el jefe comunal.

No más fotomultas

Orozco también comunicó que darán marcha atrás con las polémicas fotomultas en Las Heras, algo que se convirtió en tema de campaña principalmente por su opositor Francisco Lo Presti, candidato a intendente de Cambia Mendoza.

“Nosotros estamos trabajando fuertemente para que las fotomultas ya no existan, sino que se trabaje con un plan de capacitación y educación con respecto a los monitores. Se va a presentar un proyecto en el Concejo Deliberante para que las fotomultas ya no existan, sino que prime la prevención de seguridad vial y ciudadana”, sostuvo el compañero de fórmula de Omar De Marchi.

Y comentó: “Puede pasar de alguien que circule a 150 km/h y no habrá multa, sino que lo vamos a citar para decirle que eso no se debe hacer y podría cumplir con un trabajo comunitario. Queremos trabajar fuertemente en la concientización. Van a estar los domos vigilando pero es para que la gente sepa que tiene que respetar”.