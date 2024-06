Capital Humano todavía no define cuántos alimentos de los que tenía guardados enviará a Mendoza

El Gobierno Provincial espera con expectativas la llegada de alimentos que estuvieron retenidos durante meses en galpones del Gobierno Nacional, que en total superan las 5.000 toneladas, para que sean destinadas a comedores provinciales. Se espera que este fin de semana, el ministerio de Capital Humano, dirigido por Sandra Pettovello, termine de diagramar con el Ejército Argentino la entrega a comedores de todo el país los alimentos, entre los que se destacan productos tales como aceite, leche, manteca de maní, harina y yerba, entre otros.

El juez Sebastián Casanello intimó el lunes pasado al Gobierno la entrega de alimentos a comedores en 72 horas. Dicho plan consistía en la “distribución de dichos alimentos en atención a su tipo, cantidad, fecha de vencimiento y grupo de destino, previendo su ejecución de modo inmediato”.

No obstante, en el gobierno de Alfredo Cornejo no tienen información oficial de Nación, según pudo conocer Los Andes, tanto de la fecha en la que llegaría la mercadería, cómo se repartiría, ni cuánto debería llegar.

Al no estar claros los indicadores de reparto, tal como mencionaron desde el ministerio de Gobierno, hay quienes especulan con porcentajes por cantidad de habitantes (Mendoza representa el 4,3% de población respecto a todo el país) o por reparto de coparticipación (el 4,1% de los recursos se reparte de forma automática a la provincia). En términos generales y siguiendo esos indicadores a Mendoza le podrían tocar aproximadamente unas 200 toneladas de alimentos. Sin embargo, no se espera que el reparto sea por completo y de una sola vez.

Un dato a tener en cuenta, para determinar la magnitud, es que en todo 2023, según informó Infobae a través de la documentación oficial aportada por Capital Humano en los tribunales de Comodoro Py, el Gobierno de Alberto Fernández distribuyó 18.685 toneladas de alimentos.

Sin embargo, la discriminación no se realizó por provincias, sino por organizaciones sociales, que fueron las encargadas de “distribuir” el alimento a los comedores de todos los puntos del país. Entre las más beneficiadas, se destacaron el Polo Obrero, Libres del Sur y el Frente Darío Santillán-Corriente Nacional FDS.

Volviendo al tema local, hay hermetismo en el Gobierno Provincial, así como también expectativa e incertidumbre, teniendo en cuenta que ni siquiera los comedores y merenderos “en regla” de Mendoza reciben alimentos del Gobierno Nacional desde el mes de octubre del año pasado.

“No sabemos cuánto podría tocar, porque con este Gobierno Nacional no han llegado alimentos a los comedores”, dijo a Los Andes el director General de Desarrollo Comunitario, Ernesto Mancinelli. No obstante, señaló que entre octubre y noviembre fue la última llegada de productos, aunque también destacó que “venían a la baja” tanto en calidad como en cantidad.

Ernesto Mancinelli, director general de desarrollo comunitario del Ministerio de Gobierno, Infraestructua y Desarrollo Territorial.

En términos oficiales, Mancinelli confirmó que son 128 los comedores y merenderos registrados a lo largo y ancho de la provincia, que subsisten gracias a su trabajo individual y a asistencia de la provincia, y que serían los que recibirían parte de los productos que repartirá la Armada Argentina, sobre todo porque están dentro de los registros oficiales que maneja Nación.

No obstante, desde el ministerio de Gobierno, señalaron que, más allá de estos 128 comedores, que son los que abren al menos de lunes a viernes, hay “por lo menos unos 600 merenderos más”, de forma completamente paralela a éstos, que generalmente ofrecen algún plato de comida o merienda “una o dos veces por semana” y que se ubican en los barrios más humildes de la provincia.

“Son los que entregan copas de leche u ofrecen un plato de comida, con ayuda de organizaciones sociales o donaciones de vecinos o empresas. Si en algún momentó el Gobierno Nacional sostuvo que no están en regla la gran mayoría, sería importante preguntarse por qué han estado más de 6 meses sin asistir a los comedores. Es lógico que muchos no se registren, porque no pueden subsistir sin ayuda”, acotaron a Los Andes conocedores del tema social provincial.

Y agregaron: “Cuando Nación denuncia ‘comedores truchos’, es cierto que muchos no estaban regularizados, pero estos comedores son de por sí informales, van de un lado al otro. Lo abren vecinos y los cierran si no tienen comida. Son inestables, y más aún si no hay alimentos desde noviembre. ¿Cómo van a funcionar? En el mejor de los casos no conocen la realidad”.

Programas sociales con altibajos

Mientras tanto, también están a la espera que se regularicen otros programas, como lo es el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Desde el ministerio de Gobierno comentaron que el mismo, que lo maneja el ministerio de Capital Humano, se relaciona “directamente con organizaciones sociales o comedores, pero no hay injerencia de la provincia”.

Al margen, también se ha notado una notable baja de recursos o productos bajo este PNUD en los últimos meses. No obstante, hay quienes sostienen que están de a poco “regularizándolo”.

De hecho, Mancinelli indicó que había preocupación que este mes de mayo “no había llegado nada”, pero Graciela Baccarelli, de la Federación de Entidades No Gubernamentales de Niñez y Adolescencia de Mendoza (Fedem), declaró a Los Andes que este jueves “depositaron dinero para unas 20 organizaciones sociales”. No obstante, evitó dar información sobre cuánta plata fue.

Impacto negativo

Lo cierto es que Mancinelli asegura que “se sintió la falta de alimentos de Nación. Las organizaciones sociales lo han vivido en carne propia, pero también es importante marcar que ya venía bastante deteriorada la entrega de alimentos desde el final del gobierno de Alberto Fernández”.

De hecho, indicaron a este medio desde el Poder Ejecutivo que la última entrega de octubre-noviembre, “fue casi una burla de la poca cantidad de productos que enviaron”.

Respecto a este futuro reparto, Mancinelli dijo que aguardan por alimentos tales como arroz, fideos, y aceite, pero “sobre todo la leche, que es un producto vital para los chicos que asisten a los comedores”.

Desde Desarrollo Social, tal como ha informado este medio, entregan bolsones de comida destinados a las familias, que constan de 12 productos básicos como una caja de leche, harina, azúcar y fideos, entre otros.

Mancinelli aportó que a los más de 100 comedores (formales) se asiste a través de un “pago centralizado a distintos proveedores y ellos les llevan los alimentos para cocinar”. “En general, los proveedores entregan los alimentos secos una vez al mes y los frescos una vez a la semana”, marcó.

En tanto, sobre los comedores informales “aún se está haciendo un relevamiento provincial”.