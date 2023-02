¿Te sientes con energía baja? Estos tips te pueden ayudar a elevar la frecuencia

¿Te has sentido sin energía y sin motivación?, sin ganas de crear momentos, experiencias, crecer, aprender cosas nuevas, evolucionar, avanzar o simplemente vivir? Tranquilo, no eres la única persona que ha pasado por esa situación. He pasado varias veces por ese camino y te tengo una buena noticia, hay solución y está al alcance de todos.

Somos energía, y eso es algo que ya está suficientemente confirmado y demostrado. Dentro de nosotros y fuera de nosotros habita un campo energético tan complejo y magnífico que no logramos imaginarlo. La energía nos rodea por todos lados, árboles, animales, plantas, el agua hasta cosas materiales como el dinero contienen una especie de energía.

Imaginemos que dentro de nosotros tenemos una barra con cierto nivel y porcentaje de energía cargado todos los días al despertar, esta barra pueda aumentar o disminuir y cualquiera de los dos casos va a generar un impacto en nosotros y en nuestro entorno. Por eso es tan importante aprender a utilizar, nutrir, fomentar y aumentar nuestra energía positivamente.

energia alta

El ser humano está compuesto por tres pilares, por tres cuerpos: físico, emocional/mental y espiritual/energético. Para que nuestro día a día funcione medianamente bien, y digo “medianamente” porque sabemos que como mencioné en la nota pasada siempre van a existir pruebas o situaciones difíciles por afrontar. Pero para lograr que dichos problemas no nos afecten y vivamos un presente más positivo que negativo debemos enfocarnos en nuestros tres pilares, en nuestros tres cuerpos, eso nos va a traer como resultado una transformación altamente positiva.

¿Cómo aumentar la energía?

Quizás pienses que lo que vas a leer a continuación sea un poco obvio, pero realmente el camino al estado de felicidad y plenitud que todos deseamos, es obvio y sencillo, somos nosotros los que complicamos y creamos obstáculos para no lograrlo. Si llegaste hasta acá no es coincidencia ni casualidad, si estás leyendo esto no es porque sí, hay algo dentro de ti que te llevo a darle click y significa que hay una necesidad, hay un llamado o una atención captada. Pero está solo en ti la decisión de ejecutar y colocar en práctica la información que llega, los mensajes que Dios te pone en el camino y así ir construyéndote poco a poco.

A continuación te dejo una lista de actividades y hábitos consientes que en mi proceso y perspectiva de vida me han ayudado a generar un cambio, a vibrar alto y a tener una energía positiva. Los enumeraré sin orden de prioridades, la idea es que puedas ejecutar y colocar en práctica absolutamente todos para así conseguir resultados más eficientes y duraderos.

1. Privilegio de la pausa: permítete parar, hacer un break de la rutina, regálate idas al parque, a la montaña o a la playa, regálate momentos de soledad e introspección, momentos de silencio, momentos donde no tengas que pensar en lo que tienes por hacer, ni mucho menos en lo que no hiciste.

2. Consume contenido de valor: Para nadie es un secreto que la mayoría de los seres humanos hoy en día se les va el tiempo en los teléfonos y en las pantallas, se han vuelto tanto una herramienta de trabajo, de comunicación, como una herramienta de entretenimiento y de ocio, es por eso que suele ser un arma de doble filo. Un mal uso desequilibrado de celular + el consumo de contenido sin valor puede traer como resultado una depresión y adicción muy grande. Entiéndase por contenido sin valor a aquello que no nos genera nada positivo, no nos suma ni nos enseña algo que genere un bien en nosotros y en los demás, contenido viral que solo busca crear inseguridades, malos pensamientos, malas emociones y desviar el verdadero sentido de la vida. Este puede convertirse en uno de los peores vampiros energéticos.

3. El poder de la sonrisa: se ha demostrado científicamente que las personas que llevan una sonrisa constante en su rostro tienen una realidad mucho mas positiva. El cerebro al captar que se genera una sonrisa da por entendido que todo esta bien, que hay felicidad en el ambiente, se empieza a generar sustancias como la oxitocina y las endorfinas.

4. Duchas energéticas: el agua es un poderoso elemento energético y cuando lo intencionamos para un fin específico sucede magia. La próxima vez que te bañes, visualiza que el agua es una corriente de pura energía positiva que te está cargando y renovando. Lo mismo al tomar un vaso de agua, agradece e intenciona y verás cambios asombrosos.

5. Conexión con la naturaleza: la energía que tiene la naturaleza para ofrecernos es elemental y vital para nosotros, salir a caminar al parque, estar descalzo sobre el césped, respirar aire en una montaña, sentarse frente al mar, son cosas que generan un gran cambio molecular y energético muy poderoso.

6. Conexión con Dios: cuando concientizas tu existencia en este plano, reconoces que eres parte de un todo y que fuiste diseñado por un Ser Superior, el mismo que diseñó la tierra, los cielos, los mares, las montañas, los animales, la luna, el sol, etc. Cuando con humildad reconocemos su existencia y poder, se desarrolla una conexión mucho más fuerte, volviéndose una especie de relación, y esta relación es el verdadero y único cable a tierra. No existe energía más poderosa que la que viene de la Fuente. La conexión con Dios inunda y recarga nuestra alma de la energía más eficiente, potente, mágica y positiva. No podemos olvidar que somos seres espirituales pasando algo de tiempo en un cuerpo humano, si dejamos de alimentarlo con esa energía universal, estaremos colaborando para los peores escenarios en vida. Una de las maneras de fomentar esta prioritaria conexión es con la oración, la meditación, el agradecimiento, entre otras.

7. Descanso y sueño: romantiza tu hora de dormir, respeta las horas necesarias de descanso, no utilices el teléfono 1 hora antes de irte a la cama, prepárate infusiones, escucha una meditación, ambienta el espacio y despertarás con una energía distinta.

8. Alimentación e hidratación: se ha confirmado que la ingesta de algunos alimentos puede generar a la larga depresión, ansiedad, dolencias físicas, y repercusiones no positivas. Incluye más verduras, más frutas, disminuye y equilibra los azúcares, los carbohidratos. Aprovecha la energía que ya traen naturalmente algunos alimentos y utilízalo a tu favor.

9. Ejercicios y estiramientos: el cuerpo es la máquina que trasporta nuestra alma, cuando tratamos con amor y atención dicha máquina, los poderes se multiplican y la realidad empieza a estar mucho mejor. Desde tener más energía, hasta eliminar dolencias. La actividad física es una de las terapias más efectivas de la historia. Ponte de meta ocuparte de tu cuerpo diariamente así sean 10 minutos.

10. Escuchar música: cuando hablamos de terapias altamente poderosas y efectivas encontraremos a la música como parte del top 5. Basta con colocarse los audífonos, subir el volumen y cerrar los ojos para teletransportarse a otra dimensión. La música tiene el poder de cambiar nuestro estado de ánimo, se ha confirmado científicamente que regula las hormonas relacionadas con el estrés, permite evocar experiencias y recuerdos, incide sobre los latidos, la presión arterial y el pulso, modula la velocidad de las ondas cerebrales. Por eso es importante concientizar la música que escuchamos, ya que la música de bajas vibraciones puede llegar a ser otro vampiro energético muy peligroso. Entiéndase como música de baja vibración: aquellas que con sus letras incitan a lo oscuro, a lo inmoral, a denigrar, ofender, letras sin sentido y sin un fin positivo o nutritivo, quizás tengan “ritmo pegajoso” pero la letra de dicha música queda programado en el inconsciente de la persona, luego se materializan como pensamientos y finalmente terminan convirtiéndose en una realidad. Por eso es tan importante cuidar lo que leemos, vemos y escuchamos.

energia

Espero que hayas podido conectar con la información y sobre todo que puedas aplicar en tu día a día estos tips, y que al igual que hicieron conmigo, transformen tu vida al 100%.