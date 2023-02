¿Cómo superar las pruebas y ser trasformado por los problemas?

A medida que vamos avanzando en el camino espiritual, vamos descubriendo el sentido de la vida. Dios provee respuestas a nuestras preguntas y de eso no tengo duda. Parte de nuestro propósito en este plano es aprender, estamos en un mundo escuela. Como es arriba es abajo, fíjense en el sistema del mundo, ellos crearon los colegios y las universidades, con niveles, grados, pruebas, profesores, compañeros, etc. Si lo llevamos a la vida como tal, veremos que prácticamente es lo mismo, nuestro día a día se basa relacionarnos con personas, crear vínculos, vencer pruebas y exámenes, cambiar y evolucionar de nivel. Si no somos disciplinados, organizados, y con buenos hábitos corremos el riesgo de desaprobar y quedarnos estancados en un mismo nivel, tal cual como en el colegio o en la universidad. Así que si, lo primero que tenemos que entender es que mientras estemos en este cuerpo y en este plano, seguiremos afrontando pruebas y situaciones. Pero no crean que todo sucede sin ningún motivo, cada vivencia, cada experiencia de nuestra vida tiene un porque y un para que y siempre (aunque a veces no lo creamos) es con un fin positivo, es para la evolución nuestra, para pulir nuestro carácter y cada día renacer como nuevos seres.

Momentos difíciles

Evidentemente, todos queremos llegar al plano donde todo sea felicidad, amor, buenas energías, buenos momentos, y va a pasar, próximamente va a suceder, pero para antes llegar a esa dimensión debemos aprender y pulir muchas cosas de esta vida, los seres que habitan esos planos viven conforme al Amor, a la compasión, a la tolerancia, a la empatía y todo lo bueno, sus principios son los principios de Dios. Pero se nos fue dicho que podemos acceder a esos planos, que estamos diseñados para evolucionar y seguir avanzando en la carrera espiritual, por ende, tenemos que aprovechar la oportunidad que tenemos ahora, para prepararnos espiritual, mental, emocional y hasta físicamente, para los verdaderos planos venideros. ¿No les parece casual que grandes personajes de la historia hayan confirmado que evidentemente esta no puede ser la única vida? El mensaje de Jesús era claro: esta vida es un puente no el destino final, aprendan, evolucionen, ayuden al prójimo, sean agradecidos, confíen, busquen el Reino espiritual y el resto ya vendrá por añadidura y en su debido momento.

Es importante entender este principio, porque nos ayuda a liberarnos de prisiones mentales, cuando entendemos lo efímera e importante que es la vida, empezamos a ser conscientes de los momentos, a pescar oportunidades, a valorar cada segundo, cada persona, cada experiencia, a agradecer hasta por lo más mínimo, ya que vemos la magia de Dios en cada rincón. Las cosas que antes nos afectaban ahora nos causan risa porque entendemos que son parte de una lección que no condiciona ni condena a nada. El pasado ahora lo vemos con ojos de gratitud en vez de rencor, culpa o dolor. El futuro ya no nos preocupa porque sabemos que no hay nada más eterno que el ahora. En fin, la vida empieza a transformarse, a tomar color y sentido.

Convierte las pruebas en bendiciones:

Si hay un grupo de personas que admiro con todo mi corazón, son los guerreros. Y no, no hablo de guerreros con armas y bombas, hablo de aquellos que por alguna vivencia o situación han sido quebrados, rotos o heridos y aun así han podido superarse, evolucionar, trasmutar y transformar aquella herida en una cicatriz de oro. A lo largo de mi vida he confirmado que los mejores guerreros de Dios tienen las pruebas más difíciles, porque así mismo obtendrán las recompensas más inmensas y maravillosas. Son aquellos que fueren destinados a propósitos muy grandes, legados maravillosos. Tienen la grandiosa oportunidad en sus manos de llegar a impactar severamente la vida de otras almas, poder decir: “mi testimonio de vida ayudo a otro ser a salvarse, a cambiar y a renacer.”

superacion

Las experiencias que no son positivas terminan siendo más importantes de lo que pensamos, es a través de ellas que aprendemos, crecemos, evolucionamos, no solo sirve para un beneficio propio sino también como mencionaba antes para un beneficio colectivo, a través de ellas podemos ayudar e impactar otras vidas. Las pruebas nos ayudan a pulir nuestro carácter como diamantes, y si de algo también he sido testigo es que ninguna prueba será imposible de soportar, como creación de lo Divino, Dios nos dio facultades, virtudes adecuadas para la vida que elegimos, el cuerpo que tenemos. La vida que experimentamos no es casual, fue otorgada con algún propósito. De hecho nuestros días ya se escribieron en el calendario desde antes que naciéramos, todo lo que pasa en nuestra vida tiene un significado espiritual. Fuimos creados para ser vencedores y renacidos, tenemos el poder de la luz en nuestro interior, fuimos hechos a imagen y semejanza del Creador, si confiamos y nos entregamos no quedará otro resultado que todo marche para bien.

Nos enfrentamos a circunstancias las veinticuatro horas del día, nadie es inmune al dolor, nadie puede evitar el sufrimiento y nadie consigue deslizarse a través de la vida sin problemas. La vida es como una serie de conflictos cada vez que logramos solucionar uno, hay otro esperando ocupar su lugar. No todos son grandes, pero todos son significativos en el proceso de crecimiento de Dios para ti. Tus experiencias de aprendizaje y evolución más profundas probablemente ocurran en tus días más oscuros, es allí donde pronunciamos las oraciones y palabras más auténticas, más sentidas y sinceras.

Es un hecho, El Creador del Universo puede producir algo bueno del peor mal, todas las experiencias tristes y desagradables serán mezcladas para el bien. Todos los problemas son una oportunidad para forjar nuestro carácter, y cuanto más difícil sea, mayor será el potencial para construir el músculo espiritual y la fibra moral. El secreto de la paciencia es saber que todo es temporal, no cedas ante el pensamiento a corto plazo, mantén tu mirada enfocada en el resultado final.

Aprende a dar gracias ante toda situación:

Así es, debemos aprender a dar las gracias ante las situaciones y experiencias de la vida. Hay una diferencia entre agradecer en todas las circunstancias y agradecer por todas las circunstancias. Dios no espera que agradezcas por todo el mal, el sufrimiento, la oscuridad y consecuencias dolorosas del mundo. En cambio, quiere que agradezcas porque confías en que todos esos problemas serán transformados en milagros, aprendizajes y propósitos positivos.

La formación del carácter es un proceso lento. Siempre que tratamos de evitar o eludir las dificultades de la vida, provocamos un corto circuito en el proceso, retardamos nuestro crecimiento y realmente terminamos sufriendo una clase de dolor que es peor, el tipo de dolor que viene acompañado con la negación y la evasión. Sabrás que estás en proceso de maduración cuando empieces a ver la mano de Dios en las circunstancias más variadas, confusas y aparentemente vanas de la vida.

Si estás enfrentando un problema ahora mismo, no preguntes: ¿Por qué a mí? Pregunta, en cambio: ¿Qué quieres que aprenda?, después confía y sigue haciendo lo que es correcto.

¡No te des por vencido!