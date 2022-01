Marley y Mirko lanzan su nuevo reality: cuándo comienza y dónde verlo

El próximo 20 de enero, Paramount Plus presenta en su plataforma el nuevo reality show Marley&Mirko, un programa donde recorreremos la intimidad de la vida de ambos personajes de la televisión argentina.

Con un tráiler que adelanta algunos espacios y detalles de lo que nos encontraremos en el nuevo reality, la plataforma da a conocer su fecha de estreno y promete una montaña rusa de entretenimiento.

“Ya lo hemos grabado, va a salir al aire a toda América. Me gusta contar la historia con Mirko porque desarma prejuicios y, si bien en Argentina fue súper aceptado, impresionante todo lo que se generó con la gente desde el día uno que conté que iba a ser papá”, expresó el conductor.

Gracias a su trabajo en “La voz Argentina” (Telefe), el conductor pudo permanecer en Argentina durante el rodaje de los capítulos. Esta serie abordará un espacio menos explorado en la vida de Marley, aunque uno que ha tomado gran parte de sus responsabilidades y atención: ser padre soltero.

El reality contara con la presencia de distintas figuras como su amiga y madrina de Mirko, Susana Giménez, Florencia Peña, Verónica Lozano, Elizabeth La Negra Vernaci, Humberto Tortonese, Damián Betular, Belén Francese y Lizy Tagliani.

Marley&Mirko, el reality

Según lo que ha explicado la plataforma que expondrá la nueva serie, en la producción se reflejará el enorme desafío que implicó para el conductor ser padre soltero y primerizo.

Y aunque el actor ha tenido ayuda de amigos allegados, su madre y su primo Fernando, recorrerá la parte más compleja pero hermosa de esta etapa en su vida, aquel camino transitado para aprender a ser padre.

Capítulo a capítulo acompañaremos a Marley en un camino desconocido que anhelaba transitar, los miedos de la paternidad, las preguntas de Mirko, la curiosidad, el compromiso, la responsabilidad, pero sobre todo, el amor.

Desde sus viajes juntos hasta la cotidianeidad del día a día, conoceremos la intimidad de Marley y Mirko.

Incluso el conductor de La Voz Argentina se plantea la posibilidad de tener un segundo hijo, algo que se establecerá en el programa y que requerirá la opinión de todos sus allegados, incluido Mirko.

Contó también que busca generar un impacto de conciencia en la sociedad con su historia. “También se verá el día a día de cómo es la vida de Mirko, cuando va a la escuela, todo tipo de experiencias que hemos vivido y cómo vive una familia monoparental, que desde afuera tal vez se ve distinta pero que, al fin y al cabo, es igual a cualquier familia convencional”.

Cuando Mirko quiso saber sobre su madre

Uno de los momentos más destacados por el conductor es cuando su hijo le preguntó por su madre: “Fue hace un montón, en uno de los Zooms del jardín. Estábamos en una clase de gimnasia, corriendo alrededor de la mesa y la maestra dice: ‘Pídanle almohadones a mamá y papá’, y él me miró y me dijo: ‘¿Y mamá?’”.

El conductor explicó: “Le dije que hay nenes que tienen mamá y papá, otros solo mamá y otros solo papá. Que él tenía solo papá. Me miró y me dijo: ‘Ah, ok’, y siguió con la clase. No lo tenía ensayado. Me dijeron que siempre vaya con la verdad, pero hasta donde él vaya preguntando”, explicó.

“Siempre iré con la verdad, la única manera de explicar su llegada al mundo y de que entienda lo deseado que fue. Él tiene toda la historia contada y con imágenes sobre quién es la donante de óvulos, de algún modo, su mamá biológica. Y cuando quiera, podrá ver las fotos de ella, la de su tío, y la de sus abuelos rusos”, expresó el conductor.

Contó también públicamente detalles de cómo fue la selección para la donante de óvulo: “No la elegí por el pelo o los ojos, sino más que nada por la salud. Hay una especie de árbol genealógico con los antecedentes de las enfermedades de la familia. Encontré una chica que daba con lo que estaba buscando, es una chica de Siberia, Rusia, que vive en los Estados Unidos”.