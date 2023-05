Thalía homenajeó a Marciano Cantero en un documental de Paramount +: qué canción eligió para recordarlo

La docuserie ”Thalía’s Mixtape: el soundtrack de mi vida” llegó este miércoles a Paramount+ y significó no solo una sorpresa para los fanáticos de la cantante y actriz mexicana, sino también para los seguidores del rock nacional, que por estos días está tan en boga por la serie de Fito Páez “El amor después del amor”.

En este audiovisual, en el que Thalía recopila las canciones que marcaron su juventud, hay caras conocidas por los argentinos. Entre ellas, la que más llamará la atención de los mendocinos es su admiración por Los Enanitos Verdes y su vocalista, el fallecido Marciano Cantero. De hecho, reversionó “La muralla verde” justo antes de que él falleciera, y cuenta cómo se enteró de la noticia.

¿De qué trata “Thalía’s Mixtape”?

De alguna manera, se trata de un revisionismo juvenil propio, en el cual ella plantea, desde las entrevistas y versiones musicales, un legado de una época que vivió “para que las nuevas generaciones conozcan”, e incluso con la presencia de algunos artistas jovencitos y taquilleros, además de los grandes íconos de los cuales ella fue fanática en su pubertad, según contó en una entrevista a Clarín que aquí reproducimos.

¿Quiénes son los invitados de la docuserie?

Entre los invitados aparecen jóvenes talentos como el guatemalteco Ben Carrillo, la mexicana Kenia Os y su compatriota León Leiden, entre otras influencias musicales actuales.

Pero el plato fuerte que propone la vocalista devenida en entrevistadora incluye la presencia de astros de los cuales ella se considera simpatizante desde chica y con quienes versiona sus canciones favoritas. Y aparece Charly Alberti de Soda Stereo (versionan “Persiana americana”)

Y también Roco Pachukote de Maldita Vecindad (versionan “Pachuco”), David Summers de Hombres G (versionan “Sufre Mamón”) y Andrea Echeverri de Aterciopelados (versionan “Florecita Rockera”). Además, aparecen versiones de canciones de Los Enanitos Verdes (“La muralla”) y la Mosca Tse Tse (“Para no verte más”), entre otros temas que sonaron tanto en radios como en discotecas de toda Latinoamérica.

Cabe destacar que en paralelo a la serie, la estrella de la música latina acaba de editar su décimo noveno álbum, que incluye once versiones a modo de tributo de canciones de los ochenta y noventa en material físico y en formato digital.

¿Cómo fue la relación de Thalía con estas canciones?

“Yo tenía el póster de Soda Stereo en la pared, ellos con sus cabellos batidos y semiparados, clásicos cabellos al estilo punk, tenía en mis cuadernos a Hombres G, obviamente a Maldita Vecindad, tenía a Pachuco allí pegado también. O sea, todo lo que tuve la fortuna de vivir en este documental - serie musical, todo eso era lo que adornaba las paredes de mi habitación”, dice la ídola.

“Mis cuadernos me acompañaban a todos lados, estas imágenes iban conmigo, porque era el hecho de que se valía ser diferente”, revela de manera expresiva. Casi sin respiro alguno, Thalía continúa hablando y detalla aspectos de los años ochenta que, según ella, se trata de recuerdos “imposible pasar por alto”.

“Por aquella época sí se podía alzar la voz y decir algo que tal vez fuera en contra de los estatutos de la sociedad back then de ese momento, había que romper las reglas y se lo lograba”, señala la protagonista.

Thalía reversionó "Para no verte más", de La Mosca, junto a su ccompatriota Kenia Os. (Prensa Sony Music).

Por otra parte, la importancia del rock en español y su suceso fue sumamente contundente y crucial en el mundo de habla hispana para toda esa generación de la que ella también formó parte. “Para mí el rock en español fue el gran protagonista absoluto de todos mis mixtapes, mis casetes, mis playlists que hoy día compartimos a través de la nube. Eran mis héroes, que me daban la fuerza de ser yo y de ser diferente, de sentirme diferente. Yo lo sentía así”, recalca con sus ojos bien abiertos.

-¿Acaso de adolescente jugabas con una escoba entre tus manos como si fuera un micrófono para cantar tus canciones favoritas frente al espejo de tu habitación?

-¡Sí, por supuesto que yo ensayaba! Lo hacía ante un espejo que tenía en mi habitación, con todos los posters pegados en las paredes, porque era necesario para mí resaltar mi alrededor, que yo misma vea las imágenes de con quienes me sentía identificada. Las imágenes, los posters, cositas que cortaba de las revistas y armaba collages. Además, ensayaba mi autógrafo con un labial, ahí en el mismo espejo, imaginándome artista como ellos, mis ídolos. Luego ahí mismo me ponía a cantar todas estas canciones que me movilizaban, que me incitaban a sacar esa forma de expresión que la sociedad la tenía bien apretada en aquel momento.

Charly Alberti participó del documental de Thalía y se volvieron "grandes amigos". (Gentileza Quilmes)

-Más allá de que se trate sobre las canciones que influyeron en tu vida, en la docuserie abordás los cambios de sonido y el avance de la tecnología. Incluso, cuando conversás con Charly Alberti, comparás cómo era en tu juventud con cómo es hoy con tus hijos de 15 y 11 años, ¿Te sorprende todo lo que sucedió con el paso del tiempo?

-Te cuento. Esta serie surgió en el verano del 2019. Recuerdo que yo iba manejando el auto y me atreví a abrir esa bóveda que todos tenemos en el corazón acerca de las canciones que no queremos tocar porque sabemos que nos van a hacer un efecto dominó. O sea, todas nuestras emociones de adolescentes nos van a traer memorias, recuerdos, olores. Entonces me atreví a escucharlas, a tocar ese mixtape y ahí fue cuando entendí que era importantísimo comunicar ese lenguaje, estas canciones, esta lírica, esta expresión a las nuevas generaciones. Yo, como madre de un niño de 11 y una niña de 15 años, veo que todo lo viven atrapados en una pantalla, que no entienden que no existía un Shazam, que no era: “Ay, oigo una canción; ay, la tengo en el playlist. ¡Aquí está!’ Bueno, le voy a compartir mi playlist a tal persona!”. ¡No! Nosotros, con suerte, nos sentamos frente a una radio y justo esperábamos para grabar cuando el locutor no hablara y no lo estropeara. Con suerte teníamos la mitad del mixtape y luego íbamos por la grabación de la otra mitad. ¡Era toda una hazaña! Y esta docuserie tiene precisamente la historia desde el longplay hasta la nube, hasta la inteligencia artificial de la mano de los grandes íconos.

¿Cómo es el homenaje que hace a Marciano Cantero?

En el inicio de “Thalía’s Mixtape: el soundtrack de mi vida” lo primero que aparece es un tributo a Los Enanitos Verdes, en cuya parte final incluye un texto homenaje a Marciano Cantero, quien falleció en septiembre del año pasado. Su muerte no es tema menor para la cantante.

Guaymallén, Mendoza 19 de enero de 2019 Vendimia En la rotonda Salcedo de Corralitos se llevó a cabo la fiesta departamental de la Vendimia. A su término el intendente Marcelino Iglesias le entregó el reconocimiento de ciudadano ilustre a Marciano Cantero, creados de la banda de rock mendocina Los Enanitos Verdes en los 80s. Foto: Gustavo Rogé / Los Andes

“¡Fue tremendo! ¡Fue súper tremendo! Yo no caía, porque nosotros ya habíamos filmado la canción ‘La Muralla’ en Nueva York. Estábamos por finalizar las ediciones de los episodios. Y resulta que este episodio ya se había finalizado y justo sucede lo del fallecimiento de Marciano. Entonces dije: ‘Que paren todo. Esto se tiene que reeditar, amoldar a lo que se necesite, y esto es dedicado a Marciano’”.

Sin duda alguna, aunque su serie se trate de un gran homenaje al rock en español, Argentina ocupa un espacio mayoritario a la hora de la selección de canciones que le gustan a ella. “Tú lo ves, el rock argentino. Tú ves todas las bandas, tú ves todos los nombres y la generosidad que hoy día sí se puede lograr. Tal vez en esa época eras rockero. Punto. Eras popero y estabas en el mundo del pop. Eras baladista y te quedabas allí. Hoy no es así. Hoy existen estos juntes y la generosidad de ellos de prestar las joyas de su corona a esta nueva generación para reinterpretarlas y conocerlas. ¡Guau! ¡Es un viaje! Estoy muy contenta porque no lo hace Thalía, sino lo hace la fan en su cuarto de adolescente soñando con sus ídolos”.