Murió el sexólogo Juan Carlos Kusnetzoff a los 87 años: así fue el adiós de Andy a su padre

Murió a los 87 años el famoso sexólogo Juan Carlos Kusnetzoff, padre de Andy. En los últimos años participó como panelista en “Perros de la calle”, el programa del conductor para Urbana Play en las mañanas, donde forjó un vínculo especial con la audiencia.

A través de las redes sociales, el propio Andy Kusnetzoff confirmó la triste noticia y le dedicó un conmovedor mensaje a su papá, a quien apodaban al aire “Dr. K”.

“‘Nunca es tan oscuro como antes del amanecer’… Tu frase de cabecera”, dijo el animador de “Perros de la calle”. “Este momento es el más oscuro. Me toca despedirte. Qué distinto es lo racional, el pensar que tenías 87, que pasaste muchas batallas, a lo emocional”, escribió.

El desgarrador mensaje de Andy Kusnetzoff tras la muerte de su papá Juan Carlos: “Se me va a hacer difícil”

“Pensar que no te voy a volver a ver es desgarrador. Tu voz es la que escuché toda mi vida. Me inspiraste y me guiaste. Tu afecto y cariño, tu poco materialismo, tu vocación de estudiar y enseñar. Nunca pude estar a la altura de tus estudios académicos, pero pudimos compartir las ganas de comunicar. 23 años de radio y columnas”, añadió Andy.

Y continuó con anécdotas: “Desde chico escuchando ‘¿tu papá es el sexólogo?’. Siempre orgulloso de quién sos. Un adelantado a tu época. Hablando de los temas que eran tabú. Inteligente, culto. Cálido y sabio. Se me va a hacer difícil lo que viene. Pero siempre vas a estar. En las charlas, en la pizza de el cuartito. En los tangos. En mis hijos”.

“Gracias por todo lo que me diste. El amor, el humor, la empatía. Te voy a extrañar. Te saludo como me saludaste desde que soy chiquito: ‘Buenas noches, coquito’. ‘Buenas noches, papá’. ‘Que descanses, mi hijito’. ‘Que descanses, papá’”, cerró el conductor.

