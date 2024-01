En su regreso a la televisión, Mirtha Legrand fue sincera sobre el rating: “Yo estoy encantada de que terminó PH”

Después de un año 2023 marcado por la feroz competencia por el rating de los sábados por la noche, Mirtha Legrand regresó a la televisión sin la presencia de Andy Kusnetzoff y su popular ciclo PH, podemos hablar. Un programa que competía en la misma franja horaria.

El regreso a la pantalla grande de la amada Mirtha, fue de la mano de grandes invitados. El director de programación de eltrece, Adrián Suar; el conductor Guido Kaczka; y las actrices Maggie Civantos y Muriel Santa Ana.

Durante una animada charla con el productor Adrián Suar y el conductor Guido Kaczka sobre el mundo televisivo, la conductora no pudo evitar hacer un “sincericidio”: “Yo estoy encantada de que terminó PH”, expresó Mirtha.

La intrigante conversación se desarrolló cuando Mirtha Legrand interrogó a Adrián Suar sobre su interés en el rating, a lo que él respondió inicialmente con un “no”. Incisiva, Legrand insistió: “Dale, no me mientas”.

Fue allí cuando desencadenó una reveladora respuesta por parte del productor. A. Suar admitió que al principio el rating era una batalla constante, y con el tiempo logró ir moderando su pasión por el indicador de audiencia. “Si trabajas en televisión te interesa. Como no me va a interesar”, explicó.

La diva continuó indagando sobre la competencia, mencionando a Gran Hermano (Telefe) como el principal rival. A. Suar destacó destacó que la televisión sigue viva, mientras que G. Kaczka reflexionó sobre la importancia que la sociedad otorga al primer lugar.

“Por ahí a lo largo de los años le dimos valor solo al primero. Desde que laburo me doy cuenta de que cada vez más lo único que tiene valor es el que gana”, aseguró el famoso conductor.

Luego continuó: “Quizá ese sea un error que todos tenemos. Importa el uno, importa el dos, el tres, el cuatro. Y mientras más importe eso es más beneficioso para todos. Por supuesto que querés que te vaya lo mejor posible, pero…”.

Mirtha Legrand: estreno 2024.

Fue entonces cuando la Chiqui Legrand interrumpió con un “sincericidio” sorprendente: “Yo quiero ganar siempre”. La confesión dejó a todos asombrados, generando risas entre los presentes.

Ante la pregunta de Kaczka sobre si haría algo inmoral por ganar, Mirtha Legrand fue clara en su rechazo. “Es una mala acción eso. Es feo”, indicó la Chiqui.

A pesar de la sorpresiva declaración, Legrand volvió a destacar la importancia del rating en su vida. “Yo antes no me fijaba. Antes no le daba importancia al rating. Desde hace unos años apenas que empecé a darle importancia”, confesó Mirtha.

