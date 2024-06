El enojo de Mirtha Legrand por el manejo de los alimentos en el Ministerio de Capital Humano: “¿Quién fue el canalla?”

Mirtha Legrand mantuvo un cruce verbal con el jefe de Gabinete, Guillermo Francos por el escándalo de los alimentos almacenados en depósitos del Ministerio de Capital Humano.

Fue en su programa “La Noche de Mirtha”. La conductora expresó su indignación por la gestión de estos recursos y se enojó por el desperdicio en un momento crítico para el país.

“Yo lo estuve viendo. Y le voy a decir una cosa que puede parecer ridícula. Los vi a los soldados entregando los alimentos y me puse a llorar. Me emocionó muchísimo. Estaban en ropa de fajina. Yo decía, ¿por qué no los distribuyeron antes? ¿Quién fue el canalla, sinvergüenza que impidió que se hiciera? Porque siempre hay uno”, sostuvo Legrand.

Otro momento incómodo para Francos fue luego de que la conductora criticara la gestión de Gobierno en referencia a la crisis económica que atraviesa la Argentina.

“La Chiqui” miró al ex ministro del Interior y aclaró: “No estamos en contra suya, eh, para nada ministro, al contrario, pero yo creo que usted es un valor muy importante en el Gobierno”.

“Yo no siento para nada que esté en contra mío, yo trato de contestar las preguntas y las cuestiones, tratando de ubicarnos históricamente en un momento que vivimos y que son consecuencia de la historia que vivimos. Para ser justos, este Gobierno lleva seis meses”, respondió Francos.

“En seis meses no se pueden hacer todos los cambios que necesita la Argentina. Vamos a estar mejor. Este mes que comienza ahora, estamos mejor que el que pasó”, agregó.

Cuando Francos intentaba explicar las cifras, la conductora lo interrumpió: “Pero la inflación subió”. Allí, algo frustrado y molesto, Francos remarcó: “¿Me dejás terminar?”. Sin embargo, fiel a su estilo, Legrand indicó: “No, no lo dejo terminar porque lo interrumpo. Yo soy interrumpidora”.

En ese momento, el funcionario continuó con su explicación: “La inflación, Mirtha. El dato que acaba de salir en la Ciudad de Buenos Aires para el mes de mayo es del 4,5 por ciento. Recordemos de dónde venimos. Venimos de la hiperinflación”, precisó.

“Yo me voy acordando de cosas, por eso lo interrumpo”, sostuvo Legrand entre risas y el jefe de Gabinete respondió también sonriente: “Mejor que no se acuerde de muchas, Mirtha”.