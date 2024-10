El ninguneo de Yuyito González a Mirtha Legrand por desacreditar su relación con Milei: “Nadie...”

Yuyito González disparó contra Mirtha Legrand cuando le recordaron lo que opinó la conductora acerca de su romance con Javier Milei. La exvedette no le perdona a la diva de los almuerzos las declaraciones que hizo sobre el romance que mantiene desde hace unos meses con el presidente de la Nación.

La notera de “Socios del Espectáculo” (Eltrece) aprovechó que tenía en exclusiva a la primera dama y le preguntó cuál es su opinión sobre la gente que no está de acuerdo con el romance que tiene con Milei. “No sé porque ni la escucho...”, dijo la conductora de “Empezar el día” y estalló de risa, para dejar en claro cuál es su opinión sobre el tema.

“¿La escuchaste a Mirtha que dijo que no le gustaba tu pareja con Milei?”, insistió la periodista. “No, no sé ni me interesa tampoco”, aseguró Amalia González y agregó: “No escucho a nadie ¿vos le preguntás a la gente con quién te tenés que poner de novia?”.

Luego la notera resaltó que la opinión de Mirtha es “importante porque no deja de ser el presidente”. “Para mi no es importante. Nadie que me tire mala onda es importante para mí”, respondió Yuyito sin filtros.

Además, confirmó que pronto se mudará a la Quinta de Olivos, tal como lo adelantó semanas atrás en su programa. Si bien no quiso decir una fecha precisa para la mudanza, aseguró que está previsto.

“Mientras, estamos todo el tiempo que podemos juntos, nos encanta. Estamos felices y lo disfrutamos”, comentó sobre el romance que vive con el primer mandatario.

La hija de Yuyito González contó cómo fue el asado familiar con Milei

Brenda Di Aloy contó que Milei llegó a la reunión familiar con un ramo de flores para Bárbara, la anfitriona, y en medio de un estricto despliegue de seguridad. “Vino con las dos personas que lo acompañan siempre a todos lados y una camioneta blindada que la puerta pesa más que todo este edificio”, describió la joven.

A pesar del operativo, Brenda reveló una divertida anécdota sobre la falta de privacidad en la casa de su hermana, ubicada en un barrio cerrado. “Hay ventanales y se ve todo. De repente, vemos que había gente en la plaza de al lado, haciéndose la que tomaba mate, que estaban con los perros, con los nenes”. Sin embargo, su cuñado les advirtió: “todas esas personas saben que él está acá”, en referencia a Milei.

“¿Cómo podían saber si todo había sido muy camuflado? De repente sale mi padrastro con mi mamá...”, dijo Brenda y los de la mesa la interrumpieron al darse cuenta de cómo se refirió al presidente. “Al principio era muy raro decirle Javier, pero ahora como toda mi familia le dice Javier, es Javier”, explicó.

Finalmente, remató: “Lo que sucedió es que, apenas puso un pie afuera de la casa, vienen todos corriendo a pedirle fotos. Literal, gritando. Y mi hermana pedía ‘tengan un poco de respeto, por favor’”.