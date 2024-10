Mirtha Legrand recibió un doctorado honoris causa de la UBA y habló de la universidad pública

Como parte de la segunda edición del Festival Internacional de Cine de la Universidad de Buenos Aires 2024 (FIC.UBA), la actriz y conductora Mirtha Legrand recibió este miércoles uno de los máximos honores de su carrera: el Doctorado Honoris Causa otorgado por la UBA. Fue una ocasión que, sin dudas, conmovió a la diva: “Estoy emocionada, hasta las lágrimas”, reconoció tras ser galardonada en un evento realizado en el Aula Magna de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo (FADU), que contó con la presencia de destacadas figuras del mundo artístico y académico.

Mirtha, una de las estrellas a quien el presidente Javier Milei (actualmente en conflicto con las universidades nacionales por el retraso en el envío de partidas presupuestarias y la decisión de auditar los gastos de las mismas, tuvo oportunidad de hablar al respecto y dejó una frase que, no por breve, deja de ser contundente: “No quiero dejar de expresar mi apoyo y orgullo a todos quienes hicieron grande la universidad pública argentina”, resumió.

Tal como resume en su crónica el diario Clarín, “el aula magna de la FADU estallaba de un público que puede ir a ver a Serrat y otro que es fan de Emilia Mernes. Héctor Olivera y la realizadora franco iraní Marjane Satrapi —algo eclipsados por ser solamente prestigiosos— también recibieron el premio, hicieron podio, pero les tocó bailar con la más fea: la radiante popularidad de una mujer cada vez más asombrosa”.

Y continúa: “Estaba toda la familia de la Chiqui. Su nieta Juana decía ‘gracias, gracias’. Autoridades del Festival, alumnos, docentes, periodismo. De alguna manera la UBA y el vapuleado cine nacional, con su ‘reducción drástica’ del financiamiento, parecían unirse y quedar al frente de la lucha contra este gobierno. Educación y Cultura respaldadas, en este caso, por ‘nuestra reina de siempre’, como llamaron a Mirtha durante la presentación”.

Con la presencia y participación del Director General del Festival, Ricardo Alfonsín; la Directora Institucional, Paula Quattrocchi; y el director artístico, Marcelo Altmark, durante la ceremonia también se otorgó (como se dijo) este prestigioso título al director argentino Héctor Olivera, en coincidencia con el 50º aniversario de su clásico La Patagonia Rebelde (1974), y la multipremiada directora e ilustradora franco-iraní Marjane Satrapi, por su carrera comprometida con la democracia y los derechos humanos.

El título de “Doctor Honoris Causa” es la distinción honorífica de más alta jerarquía que otorga la Universidad a personalidades nacionales o extranjeras como reconocimiento a la excelencia y méritos sobresalientes.

“¡Ay, qué lindo! ¡Qué honor! Cuando me lo dijeron dije ‘¿yo, doctora?, ¿de dónde doctora?’. Me dijeron que era honoris causa y me explicaron por qué”. Lo comentaba la Chiqui días atrás, no bien se enteró de la noticia.