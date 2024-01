“Terminé desgarrada”: Virginia de Gran Hermano reveló una cita íntima con un ‘pendejo’

En el reciente ingreso de Virginia Demo a la casa de Gran Hermano 2023, la participante de 55 años y comediante de stand-up, sorprendió a los televidentes al compartir una anécdota íntima con un hombre más joven.

La revelación se hizo a través de un video que circuló rápidamente en las redes sociales.

La humorista comenzó su relato de manera divertida: “Me llamó una amiga porque sale con un pendejo”, dando inicio a una historia que no tardaría en volverse viral.

Virginia es la nueva participante de GH 2023

Acto seguido, Virginia analizó la situación con su peculiar estilo cómico: “Tuve una experiencia terrible chicas… Terrible. El pendejo queda fascinado porque, ya saben, todos dicen que las viejas somos ustedes…, que lo tenemos, dice cuando… Los pendejos se calientan, leen un libro para ir a la escuela…”.

La participante continuó narrando su experiencia personal con un hombre más joven: “Me pasó gente, el chiquito terminó, yo también. Terminé desgarrada, acalambrada y con el c… roto, posta”.

Detalló las poses que practicó con el joven: “Este pequeñito no paraba, arriba, abajo, piernas… Te juro que no pude decir que no a lo último”.

Entre risas, Virginia compartió la parte más divertida de su anécdota: “Dios mío, yo era una almohada. El niño se volvió contra mí, dije ‘basta’”.

Virginia de Gran Hermano. Foto: prensa Gran Hermano

Con un toque de humor y sabiduría, cerró su relato con un consejo para las mujeres: “Nunca más con un pendejo. Señoras, tengan cuidado, sé lo que les digo”.

Quién es Virginia, la nueva participante de Gran Hermano 2023

El ingreso de Virginia a la casa de Gran Hermano ocurrió este jueves, ocupando el lugar de Carla Di Stéfano, quien abandonó el reality por voluntad propia.

La comediante platense, madre de dos hijas (de 24 y 26 años), se presentó con la intención de “destruir mitos y prejuicios sexuales”.

En su video de presentación, Virginia reveló algunos aspectos de su vida cotidiana, confesando que ve series hasta altas horas de la noche y que se levanta alrededor de la 1 o 2 de la tarde. Además, expresó su gusto por la música, emocionándose con “Azul” de Cristian Castro.

Con 55 años y signo zodiacal Escorpio, Virginia está separada del padre de sus hijas y decidió dar un giro a su vida: “Pasé 35 años haciendo lo mismo. Algo pasó y dije ‘ya está, estoy empezando de cero con lo que me gusta’. Me encanta hacer humor, llevo 13 años haciendo stand-up”.

En un tono desenfadado, reveló su particular motivo para hacerse tatuajes en el pecho: “Me los hice para tapar las arrugas, porque cuando me acuesto se me forma como un surco”.