Desvalijaron la casa de Carla de Gran Hermano: “Rompieron todo”

Tras muchos días de angustia, el pasado martes Carla abandonó la casa de Gran Hermano. La participante hizo todo lo posible para continuar en el reality pero sus pensamientos y emociones terminaron por ganarle.

Carla Gran Hermano.

Una vez afuera, pensó que todo volvería a la normalidad en su vida, pero las noticias que le llegaron no fueron para nada buenas. En las últimas horas fue entrevistada por el programa A la Barbarossa y contó que, mientras estaba en la casa, un grupo de ladrones le desvalijaron la suya.

“Me enteré ayer que entraron a casa cuando no había nadie. Rompieron todos los sillones, los tajearon, me levantaron la madera de los techos, me rompieron los colchones y desarmaron todos los roperos buscando dinero”, se lamentó.

El terrible momento de Carla de Gran Hermano. / Captura

Según los detalles que ella misma brindó, el hecho habría ocurrido cuando sus familiares más cercanos no estaban dentro de la casa. Al contar los detalles, aseguró que estando dentro de la casa tuvo un presentimiento: “Rompieron todo y cuando se fueron agarraron las llaves del auto y me robaron la camioneta”.

En cuanto a la ausencia de su familia en ese momento, Chula sumó: “Habían ido a pasar las fiestas en la costa y al día siguiente que se fueron, entraron a mi casa. Volvieron de la costa, no pensaban hacer la denuncia, le dijeron que el seguro no me cubría la camioneta si no hacía la denuncia. Fueron a hacer la denuncia, vinieron los peritos en mi casa”.

Carla abandonó Gran Hermano.

Qué pasó entre Carla de Gran Hermano y su ex esposo

La comerciante también expresó su pesar por otro incidente que implica a su antigua pareja. Al parecer, él habría enviado a una trabajadora social para determinar cómo están viviendo sus hijos con la ex participante de GH.

Así se ven los hijos de Carla

“Además, mi exmarido al verme en la casa y después de que Santiago del Moro me preguntó por la no obligación alimentaria que él ejerce desde hace 6 años con sus tres hijos, mis hijos en común con él, mandó una trabajadora social porque hizo una denuncia en minoridad diciendo que yo había dejado a mis tres hijos abandonados en el hogar”, detalló.

Para terminar, acotó: “Lo hizo para jorobar porque entre a Gran Hermano y expuse que hace años que no se hace cargo de los derechos y obligaciones inherentes a la patria potestad”.