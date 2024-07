Las picantes declaraciones de Barby Franco contra Mirtha Legrand: “Un poco desubicada”

Barby Franco habló por primera vez del incómodo momento que vivió Fernando Burlando cuando fue como invitado al programa de Mirtha Legrand y la conductora hizo un comentario en vivo sobre la relación que mantuvo en el pasado con Mariana Brey, quien también estaba presente en la mesa.

Si bien pasaron varias semanas de este momento, ya que ocurrió a mediados de junio, la modelo por primera vez se refirió a esta situación que no le gustó nada de parte de la diva de los almuerzos y la tildó de “desubicada”.

“Barby estuvo Burlando en la mesa de Mirtha y también estuvo Mariana Brey... cómo te cayó la pregunta de Mirtha o ese recuerdo que trajo a la mesa sobre ese romance que tuvieron hace muchos años”, indagó el movilero de Intrusos cuando encontró a la modelo en el Circo del Ánima, de Flavio Mendoza.

“La periodista y la señora un poco desubicadas. Ponete un poquito del lado mío con una bebé”, manifestó Barby, visiblemente molesta lo que pasó cuando su pareja y padre de su hija fue al programa de Mirtha. “Él re ubicado, re caballero pero la señora y la periodista, no. Al pedo, ya está”, destacó sobre la postura del abogado.

Luego dejó en claro que con Burlando no hablaron del tema en la intimidad y lo dejaron pasar como una anécdota. “Hoy en día priorizamos mucho la familia. Boludeces no”, señaló.

“Era obvio lo que iba a pasar. En otra situación capaz que me hubiese subido al tren, hecho quilombo, todo pero hoy en día está Sarita y hay que priorizar otras cosas”, remarcó y aseguró: “Me tuve que atar la lengua y los dedos para no escribir. Ganas tenía”, cerró.

El incómodo momento que vivió Fernando Burlando en la mesa de Mirtha Legrand

Fernando Burlando fue como invitado a la mesa de Mirtha Legrand y coincidió con Mariana Brey, con quien tuvo un romance en el pasado, lo que la conductora no pasó por alto en dos momentos del programa.

“¿Ustedes salieron juntos?”, disparó Mirtha Legrand, mientras que el abogado y la panelista se quedaron en silencio, ante la inesperada consulta. Luego de las risas incómodas de los presentes, La Chiqui agregó: “Ay me acabo de acordar. ¿En qué momento? ¿En qué año fue?”.

“No rotuló, ¿no?”, continuó Burlando, mirando a Brey, dando a entender que jamás tuvieron el título de novios. “No, no rotuló. Fuimos a comer alguna vez…”, siguió la panelista.

Y él siguió: “Éramos tan jóvenes… bah, yo. Vos seguís siendo joven”. “No, si, yo era muy pequeña”, sumó Mariana, claramente incómoda por la situación.

Cuando llegó el momento de que Brey se levante de su silla para mostrar su look a cámara, Mirtha decidió volver a incomodarlos con una pregunta dirigida al abogado: “¿Reconoce ese cuerpito, doctor?”. Luego de una explosión de risas de todas los presentes, Fernando respondió: “Yo no miro”.