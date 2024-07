Vandalizaron la estatua de Mirtha Legrand en Villa Cañás que ella misma calificó de “fea”

La estatua en honor a Mirtha Legrand fue objeto de vandalismo en Villa Cañás, localidad de la provincia de Santa Fe, donde fue inaugurada hace poco más de un año. La escultura sufrió daños significativos, incluyendo el deterioro en el cabello, el sillón y la pérdida de un aro de la figura.

Vandalismo en la estatua de Mirtha Legrand / Foto X

Según informó Noticias Argentinas, las personas responsables del ataque a la figura ya han sido identificadas por las autoridades locales. Cabe destacar que la actriz no se sentía identificada con el homenaje: ¿Cómo se tomará la noticia la conductora de la televisión argentina?

Vandalismo en la estatua de Mirtha Legrand / Foto X

Qué dijo Mirtha Legrand sobre la estatua en honor a ella

En su momento, Mirtha Legrand expresó en varias ocasiones su descontento con el busto, ocasionando que el homenaje se viralizara en las redes sociales. Durante su programa “La Noche de Mirtha”, la diva calificó la estatua como “fea” y señaló que no reflejaba su verdadera imagen.

A pesar de que había solicitado modificaciones al artista responsable, Daniel Melero, no quedó conforme con el resultado final. Nuevamente la conductora lamentó en su programa la figura y dijo: “Yo no soy así, yo no soy esa”.

Mirtha Legrand sobre su estatua en Santa Fé.

La estatua fue creada por el artista cordobés Daniel Melero y presentada en un evento para conmemorar el 121º aniversario de la fundación de Villa Cañás, la ciudad natal de Mirtha Legrand. La escultura está ubicada en una glorieta del predio que lleva su nombre y que alberga material fotográfico y filmaciones de su carrera.

Luego de reiterados pedidos de quejas de Mirtha, la creación fue modificada para contentarla. “No hicimos más que hacer un retoque para cumplir con una idea de una persona un poco caprichosa. Me pareció que hubo mucha ignorancia de parte Mirtha sobre lo que es el arte”, dijo el creador Melero frente a los dichos de la reconocida conductora.

Luego de la reciente vandalización, aún no está claro si el artista se encargará de las reparaciones necesarias tras el reciente vandalismo.