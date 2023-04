Cuál es la plataforma de streaming más barata en Argentina: estos son los precios

La amplia oferta de plataformas de streaming nos lleva a recalcular el presupuesto mensual dedicado al visionado de series y películas.

Netflix, el servicio más elegido con 41,7 millones de suscriptores en América Latina, ya superó en Argentina la barrera de los $4.200 en su plan premium -incluyendo impuestos-. Por ese mismo precio se pueden tener varias opciones a la vez.

IMPUESTOS QUE APLICAN EN ARGENTINA PARA NETFLIX Y SERVICIOS DIGITALES EN EL EXTERIOR

Por disposición del Gobierno nacional se aplican los siguientes impuestos adicionales a los planes de las plataformas de streaming (excepto por Disney+, Star+, Qubit y Paramount+, que facturan precio final en pesos):

Impuesto al valor agregado (IVA) del 21%

Impuesto a las transacciones virtuales (PAIS) del 8%

Impuesto por resolución 5.232/2022 del 45%* a cuenta de Ganancias y Bienes Personales

Total: 74% de impuestos adicionales en servicios digitales

*Aclaración: las personas que no están alcanzadas por el impuesto a las Ganancias ni por Bienes Personales pueden consultar ante la AFIP, mediante un aplicativo, si les corresponde pedir la devolución del 45% pagado a cuenta.

Los siguientes precios corresponden a abril de 2023:

CUÁNTO SALE NETFLIX EN ARGENTINA

Plan básico $999 + $739,26 impuestos = $1.738,26 total

Plan estándar $1.699 + $1.257,26 impuestos = $2.956,26 total

Plan premium $2.399 + $1.775,26 impuestos = $4.174,26 total

“Stranger Things”, “La casa de papel”, “Ozark”, “Dahmer”, “El juego del calamar”, “You” y “Sex Education” son algunos de los programas más famosos de Netflix, aunque conviene realizar una recorrida más exhaustiva y contra el algoritmo para descubrir las verdaderas joyas. A su vez, el catálogo de películas es variable según el mes en cuestión: suele ser algo superficial y poco variado.

Precio de Netflix en Argentina

CUÁNTO SALE AMAZON PRIME VIDEO EN ARGENTINA

$748,20 con impuestos ($430 de abono).

En cuanto a Amazon, su popularidad creció en los últimos años a partir del éxito de producciones como “The Boys”, “Invincible”, “Fleabag”, “La jauría”, “Tales from the Loop”, “Jack Ryan” y “La maravillosa señora Maisel”. También tiene un amplio catálogo de películas y series adquiridas. Su debilidad: el catálogo infantil.

Precio de Amazon Prime Video en Argentina

CUÁNTO SALE HBO MAX EN ARGENTINA

$1.216,26 con impuestos incluidos ($699 abono). Se trata del plan estándar con contenido 4K, descargas y hasta tres pantallas en simultáneo.

Guarda todo el arsenal de Warner Bros., así como varias películas recientes y clásicos. Aventaja al resto en cuanto a la calidad de sus series, que incluyen las premiadas “Los Soprano”, “The Last of Us”, “Game of Thrones”, “La casa del dragón”, “Succession”, “The Wire”, “Six Feet Under”, “Big Little Lies”, “Chernobyl”, “Barry”, “Veep”, “Curb Your Entusiasm”, entre otras.

Además, se nutre del estreno anticipado de películas de los estudios Warner, Universal y Sony con franquicias como “Harry Potter”, “El señor de los anillos”, “Mi villano favorito”, “Rápido y furioso”, “El conjuro” y todos los superhéroes de DC. A fines de 2023 se convertirá en “Max” a secas, agregando contenido de Discovery.

Precio de HBO Max en Argentina

CUÁNTO SALE DISNEY+ Y STAR+ EN ARGENTINA

Disney Plus: $385 final

Star Plus: $880 final

Combo+: $995 final (ambos servicios)

Reúne los contenidos de la biblioteca de Walt Disney Studios, Marvel, Pixar, 20th Century Studios (Fox), Lucasfilm y Nat Geo. Todas las temporadas de “Los Simpson” son el “caballito de batalla” de Star+, así como ESPN en vivo, recitales y producciones latinoamericanas.

Combo+: Disney+ y Star+

CUÁNTO SALE PARAMOUNT+ EN ARGENTINA

$318 final (el servicio más barato)

Su catálogo ofrece producciones de Telefe, programación de Nickelodeon, series y películas de Paramount, contenido de MTV, Comedy Central y más. “Yellowstone”, “El rey de Tulsa”, “Yellowjackets”, “Dexter” y “Halo”, algunos de sus shows que han sido éxito.

Paramount Plus

CUÁNTO SALE MUBI EN ARGENTINA

Desde $694,26 ($399 abono)

Esta plataforma de streaming posee una videoteca curada con renovación mensual. Los estrenos son constantes y apuntan a una apertura geográfica y diversa del cine de autor e independiente. También hay cine nacional, selecciones de festivales y estrenos exclusivos.

MUBI, plataforma de streaming.

CUÁNTO SALE QUBIT EN ARGENTINA

$1.299 final

Es una plataforma con ADN argentino que en su catálogo abraza películas clásicas e independientes difíciles de conseguir -incluso por vías ilegales-. Como las demás, puede utilizarse en PC, Smart TV y dispositivos móviles (hasta cuatro pantallas en simultáneo).

Qubit

CUÁNTO SALE APPLE TV+ EN ARGENTINA

$2.700 (6,99 dólares)

“The Morning Show”, con Jennifer Aniston, Reese Witherspoon y Steve Carrell, y la simpática comedia “Ted Lasso” han ganado cierta fama y fervor crítico. Otros shows de repercusión son “Severance”, “Terapia sin filtro”, “Servant” y “Dickinson”.

Apple TV+

STREAMING GRATUITO Y LEGAL