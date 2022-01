Ben Affleck afirmó que su aparición en The Flash es su adiós definitivo a Batman

A meses de cumplir sus 50 años, Ben Affleck asegura que despedirá al personaje de Batman de su carrera. El actor, que interpretó al Caballero de la Noche en cuatro ocasiones contando la cinta de The Flash que saldrá este año, habló sobre su relación con el personaje y también con su carrera.

Tras haber participado de La liga de la justicia de Zack Snyder, y resultar ser todo un éxito, el actor admite que está listo para darle paso al nuevo Batman que llegará en los próximos meses a la pantalla grande.

Con Robert Pattinson preparado para debutar, Affleck está listo para salir. En declaraciones para el diario The Herald Sun, Affleck confirmó que la cinta The Flash es la despedida de su interpretación como Batman:

“Puso un final realmente agradable a mi experiencia con ese personaje. Nunca he dicho esto, esto está recién salido de la imprenta, pero quizás mis escenas favoritas en términos de Batman y la interpretación de Batman que he hecho están en la película The Flash”, declaró en el medio.

“Espero que mantengan la integridad de lo que hicimos porque pienso que fue genial y realmente interesante, diferente, pero no de una manera que sea incongruente con el personaje”.

The Flash, dirigida por Andy Muschietti, será estrenada en cines el 4 de noviembre de 2022.

El actor también expresó esas dudas si dichas escenas harán parte del metraje final en esta película:

“¿Quién sabe? Quizás decidan que no funciona, pero cuando fui y lo hice, fue muy divertido y muy, muy satisfactorio y alentador, y pensé: ‘Guau, creo que finalmente lo he descubierto’”.

Su peor experiencia

En una reciente entrevista que el actor tuvo con Los Ángeles Time contó cuál fue su peor experiencia en el mundo de los superhéroes, aunque admite que se trató de una situación más personal.

“‘Justice League’ fue el punto más bajo para mí. Fue una mala experiencia por una confluencia de cosas: mi propia vida, mi divorcio, estar demasiado tiempo fuera, las agendas en competencia y luego la tragedia personal de Zack [Snyder] [la hija de Snyder, Autumn, murió por suicidio en 2017] y el nuevo rodaje”, comenzó enumerando el actor.

El actor habló además de cómo deja de importar la opinión de los demás cuando haces papeles en los que realmente crees. "cuanto más te concentras en intentar hacer lo que crees que es interesante y lo que quieres hacer, mejor es tu trabajo y más relajado estás."

Y siguió explicando que en aquel momento fue cuando decidió que debía llevar adelante un cambio.

“Simplemente fue la peor experiencia. Fue horrible. Era todo lo que no me gustaba de esto. Ese fue el momento en el que dije: ‘No voy a volver a hacer esto’. Ni siquiera se trata de que Justice League fuera tan mala. Porque podría haber sido cualquier cosa”, dijo.

La carrera de Affleck

Tras una larga trayectoria que lo ha colocado entre los actores más conocidos de la actualidad, Affleck hizo referencia a la necesidad como actor de interpretar aquellos papeles que lo llenan, más que aquellos que lo llevarán a liderar la taquilla.

“Creo que es paradójico que cuanto más te concentras en intentar hacer lo que crees que es interesante y lo que quieres hacer -en lugar de lo que dicen los demás-, mejor es tu trabajo y más relajado estás”, dijo en una reciente entrevista con Los Ángeles Time.

"Quizás mis escenas favoritas en términos de Batman y la interpretación de Batman que he hecho están en la película The Flash...”

Y dio el ejemplo de su paso por The Last Duel, la última película de Ridley Scott que fracasó en taquilla, pero fue aclamada por la crítica. “Y a mí me encantó la película, y me gustó lo que hice en ella. Me decepcionó que no la viera más gente, pero no puedo perseguir a los que no van”, dijo.

Y agregó que las nociones del éxito han cambiado. “No me preocupan las nociones de éxito o fracaso sobre el dinero o el éxito comercial, porque esas cosas realmente corrompen tus decisiones. Entonces lo que ocurre es que las películas son menos interesantes y tú eres menos bueno.”