Ridley Scott culpa a los millennials por el fracaso de su cinta: “Fueron criados con sus malditos celulares”

A un día del lanzamiento mundial de House of Gucci, su obra más esperada (aunque ya criticada) del año, el director Ridley Scott da de qué hablar. Con la reactivación de los cines y la industria cinematográfica, las expectativas de un regreso a las salas eran altas.

Sin embargo, parece ser que no a todos les fue como esperaban. El director de “The Last Duel” culpó a las nuevas generaciones por su fracaso en taquilla. La historia del duelo entre Jean de Carrouges y Jacques Le Gris, dos amigos que se convirtieron en rivales, no obtuvo el reconocimiento esperado.

Uno podría pensar que la magia del cine no se pierde, aunque la llegada de las plataformas de streaming y esta nueva modalidad de presentar los contenidos en simultáneo podría ver afectada esta ilusión.

La cinta solo recaudó $27 millones en todo el mundo, a pesar de tener un presupuesto de $100 millones.

En este marco, el director hizo saber que el fracaso en taquilla de “El último duelo” (The last duel) no tuvo nada que ver con Walt Disney Studios Motion Pictures, la compañía encargada de la distribución, ni un problema con la propia historia de la cinta.

Para el aclamado cineasta estadounidense, el problema es generacional y radica en los espectadores descritos como millennials, debido a que se han acostumbrado a tener acceso a todos los contenidos desde sus celulares y no van al cine.

Marguerite de Carrouges acusa haber sido violada por el caballero Jacques Le Gris, el mejor amigo de su esposo, Jean de Carrouges. Ambos se baten a muerte para resolver la injusticia.

“Disney hizo un fantástico trabajo de promoción. Los jefes amaron la película porque a mí me preocupaba que fueran a hacerlo. Creo que se reduce a lo que tenemos ahora, que son audiencias que fueron criadas con sus malditos celulares. Los millennials que no quieren aprender nada a menos que se los enseñes en el teléfono”, aseguró Scott en conversación con Marc Maron para el podcast WTF.

Sus palabras representaron un duro golpe para la audiencia de las plataformas, ya que resalta un desinterés en ir apreciar una obra de arte en la pantalla grande luego de la pandemia.

El último duelo

La cinta cuenta un drama histórico ambientado en Francia en el siglo XIV, con una historia que ronda alrededor de tres personajes.

Marguerite de Carrouges (Jodie Comer) acusa haber sido violada por el caballero Jacques Le Gris (Adam Driver), el mejor amigo de su esposo, Jean de Carrouges (Matt Damon).

Cuando nadie le cree, el caballero acude hasta al rey Carlos VI (Alex Lawther) para hacer presente la acusación de su pareja, por lo que el monarca decide oficializar un duelo a muerte entre ambos para resolver la injusticia.

Al elenco se suman Ben Affleck en el rol del Conde Pierre d’Alencon, Alex Lawther, Harriet Walter, Nathaniel Parker, Sam Hazeldine y Michael McElhatton.

Mientras que el guión estuvo en manos de Affleck, Damon y Nicole Holofcener, basándose en el libro The Last Duel: A True Story of Trial de Combat in Medieval France, de Eric Jager.