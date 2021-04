Cortes del director: siete versiones que mejoran las estrenadas originalmente

Negociar con un estudio y los productores cuál es el corte final a lanzar de una película es una tarea bastante ardua. Cuando el consenso fracasa, la visión auténtica del director no es la que finalmente llega a las pantallas.

Ya sea por marketing o asegurar un lanzamiento masivo -genérico- en el mercado, algunos grandes clásicos del cine recién pudieron tener su versión final muchos años después. En ciertos casos, mejorando su reputación y estableciendo un status de culto.

La lucha por los cortes del director se remonta a varias décadas atrás. Pese a que su boom se dio a finales del siglo XX con el mercado hogareño de VHS y DVD, es sabido que Fritz Lang la tuvo difícil con “Metrópolis” (1927), cuyo metraje original fue bastante recortado. Hubo varias reconstrucciones (hasta Giorgio Moroder se encargó de la banda sonora en una ocasión), pero recién en 2008 con el hallazgo de un negativo de 16 mm en el Museo del Cine de Buenos Aires se pudo conseguir la versión original de dos horas y media. Esta última posteriormente fue lanzada en 2010.

Claro que, desde entonces, los propósitos artísticos han cambiado bastante. Y muy a tono con el negocio de la industria. Recientemente, Warner presentó en su plataforma HBO Max la versión de Zack Snyder de “La liga de la justicia” (Justice League, 2017), película que él abandonó por una tragedia familiar y que, en su estreno en cines, se exhibió con los remiendos ATP de Joss Whedon. La presión del fandom condujo a la versión “original” de Snyder, de cuatro horas, pero con varios retoques y reshoots que, a fin de cuentas, mucho sirven para alimentar otro capricho ególatra y poco para democratizar las voces dentro de los gigantes de Hollywood.

A continuación, siete cortes del director que superaron a las versiones originales.

1. “Sed de mal” (Touch of Evil, 1958 y 1998)

Maltratada en su estreno tanto por Universal como por la crítica, esta obra de Orson Welles tuvo su revancha 40 años después. En 1998, Walter Munch reeditó la película de Welles, siguiendo un memo que el legendario cineasta había dejado en 1957 luego de que el estudio le quitara el rol de montajista y pusiera a un tal Aaron Stell para aportar dinamismo a la estructura narrativa y otros antojos más.

2. “La pandilla salvaje” (The Wild Bunch, 1969 y 1995)

El western de Sam Peckinpah también fue víctima de la tijera para agradar en el mercado. En 1969, los cines de Estados Unidos exhibieron una versión reducida a 135 minutos para asegurar más proyecciones, mientras que en Europa se mantuvo la completa de 145 minutos con un interludio. Recién en 1995, el corte del director fue lanzado oficialmente en el mercado hogareño.

3. “Apocalypse Now” (1979, 2001 y 2019)

“Redux” ha logrado imponerse como la favorita del público. Lanzada en cines y DVD en 2001, esta versión -que ahora está disponible en Netflix- incorpora 49 minutos eliminados en el corte de 1979. Entre los añadidos destacan cuando Willard (Martin Sheen) roba la tabla de surf de Kilgore (Robert Duvall), cuando los protagonistas cambian combustible por un momento íntimo con las conejitas Playboy y los más de 20 minutos de visita en la plantación de la familia francesa.

En 2019, Francis Ford Coppola volvió a retocar la película y estrenó en Tribeca “Apocalypse Now: Final Cut”, que recorta unos 15 minutos del material agregado a “Redux”, siendo un punto intermedio entre ambas versiones. No obstante, nunca ha sido liberado de manera oficial en Argentina.

Para los curiosos, Coppola avaló hace poco “El padrino coda: la muerte de Michael Corleone” (2020), más breve que la tercera parte de 1990. Más allá de los retoques en la luz y la remasterización general, la estructura narrativa se altera, apostando por un ritmo algo más vertiginoso y cambios de orden en los eventos del principio y del final. A gusto de quien escribe, “El padrino III” se sostiene más digna.

4. “Superman II” (1980 y 2006)

Las dos primeras películas del hombre de acero, con el recordado protagónico de Christopher Reeve, se grabaron en simultáneo en 1977. Sin embargo, para terminar a tiempo, los productores Alexander e Ilya Salkind decidieron aplazar el 25% restante de la filmación de la secuela hasta después del estreno de la primera en 1978. Sin embargo, Richard Donner nunca volvió al set, exigió que respetaran su visión creativa y terminó siendo reemplazado por Richard Lester. Este último quitó bastante del material de Marlon Brando (no querían pagarle el 11,3% de ganancias por un par de escenas) y le dio un toque infantil al producto.

Aunque la secuela de 1980 fue bastante digna, con el estreno de la secuela espiritual “Superman regresa” (Superman Returns, 2006) -que además ignoraba los eventos de “Superman III” (1983) y “Superman IV: en busca de la paz” (Superman IV: The Quest for Peace, 1987)-, Donner y el productor Michael Thau encabezaron las tratativas para recuperar el negativo original y las escenas editadas por Stuart Baird en 1977 y 1978, siguiendo el guion virgen y otras indicaciones. “Superman II: The Richard Donner Cut” (2006), con retoques visuales y con Brando mejor reciclado, fue recibido con críticas positivas.

5. “Blade Runner” (1982, 1992 y 2007)

Quizá la película con más idas y vueltas en la lista. Existen siete versiones de la obra de ciencia ficción de Ridley Scott, aunque solo cinco llegaron al público. La que salió en las salas de EEUU (con voz en off y el “final feliz”), la que se estrenó fuera de EEUU (con tres escenas violentas adicionales), la que se vio por televisión en 1986 (sin violencia ni desnudos) y las de los reestrenos/lanzamientos en el mercado hogareño.

El director les ha dado aval a dos cortes: el “Director’s Cut” de 1992 (116 minutos) y el “Final Cut” de 2007 (117 minutos), lanzado en el marco del 25° aniversario. Esta última no difiere tanto del corte de 1992: la eliminación de la voz en off de Deckard (Harrison Ford), la inserción del sueño del unicornio y el final que quería Scott. Pero el tratamiento de la imagen, los efectos y las tonalidades están modificados, además de sumarse algunas tomas, transiciones y cortes menores.

6. “Érase una vez en América” (Once Upon a Time in America, 1984 y 2012)

En el festival de Cannes de 1984, la película fue presentada en su versión de 269 minutos, tal como la aceptó -parcialmente- Sergio Leone. Sin embargo, en el estreno en EEUU, The Ladd Company agarró la tijera y cortó varias partes, sin el aval del director, reduciendo a poco más de dos horas el metraje y reorganizando los hechos en orden cronológico.

Décadas después, el corte original fue restaurado para Cannes 2012, aunque en deuda de algunos minutos. Quienes accedan a Amazon Prime Video, pueden revisitar esa versión de casi cuatro horas.

7. “El señor de los anillos: la comunidad del anillo” (The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring, 2001 y 2002)

El segundo corte lanzado para DVD en 2002 contiene poco más de media hora de material inédito, que Peter Jackson se había visto obligado a aceptar que recortaran para más proyecciones. Si bien la versión que la mayoría disfrutó es soberbia, el corte completo le otorga otro matiz dramático a algún que otro conflicto y amplió secuencias.

También en la trilogía de Jackson, “Las dos torres” (The Lord of the Rings: The Two Towers, 2002) y “El retorno del rey” (The Lord of the Rings: The Return of the King, 2003) gozaron de versiones extendidas en el mercado hogareño, con 235 y 251 minutos totales, respectivamente.