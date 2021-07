Tras una larga espera, sale el primer trailer de House of Gucci con Lady Gaga y Adam Driver

Una de las mayores propuestas esperadas por el público es la próxima película “House of Gucci”, película que será por Lady Gaga y Adam Driver. Su estreno llega a los cines el 24 de noviembre, pero mientas tanto se puede apaciguar la ansiedad con el trailer. Este nuevo film es dirigido por Ridley Scott y cuenta uno de los asesinatos más escandalosos de la moda, al mismo nivel del de Gianni Versace.

Maurizio Gucci, el famoso diseñador interpretado por Adam Driver, murió por un homicidio planeado por su misma ex esposa, Patrizia Reggiani, personaje que Lady Gaga le da vida. Fue juzgada y condenada por orquestar su asesinato después de que él la dejara por una mujer más joven. Cumplió 18 años en prisión, donde se ganó el apodo de Viuda Negra, antes de ser liberada en 2016. Sus acciones y la muerte de Maurizio equivalieron el fin de la dinastía Gucci en el mundo de la moda.

Con la canción Heart of Glass (Blondie) de fondo, se puede escuchar a Gaga en su papel diciendo: “No me considero una persona especialmente ética, pero soy justa”. Esta propuesta es el primer paso de la cantante tras las ovaciones que recibió por su actuación en A star is born.

Lady Gaga y una foto real de Patrizia, a quien interpreta. Google

El film fue escrito por Roberto Bentivegna, basada en la novela de Sara Gay Forden, The House of Gucci: A Sensational Story of Murder, Madness, Glamour, and Greed (La casa de Gucci: una sensacional historia de asesinato, locura, glamour y codicia).

Todo el rodaje fue en Europa y producen MGM, Bron Creative y Scott Free Productions. El reparto se completa con Al Pacino, Jared Leto, Jeremy Irons, Jack Huston y Salma Hayek.

Las quejas de la familia Gucci

A pesar de que es todo un éxito en el público aun sin haberse estrenado, la familia heredera de Gucci ya se lamenta de las decisiones artísticas que se han tomado. Sobre todo lamentan que nadie les haya contactado a la hora de crear la historia. Patrizia Gucci, hija de Paolo Gucci y escritora de la biografía de su familia, explica que habría preferido que la contactaran para pedir permiso sobre algunos temas privados.

“En la familia estamos seguros de que el film tendrá errores e imprecisiones que no tienen que ver con la verdad histórica”, afirmó. “Por lo que sabemos, se realizará comprando los derechos de un libro de una periodista británica, un trabajo que consideramos absolutamente sin fundamento. Ni Ridley Scott ni nadie nos ha avisado y lo sentimos”.