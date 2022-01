Manso indie: ¿qué fue de los artistas mendocinos que marcaron la escena?

La escena independiente mendocina crece a pasos agigantados. Bandas de todos los géneros y colores cada vez ganan más y más protagonismo, desde la fiesta de La Skandalosa Tripulación hasta lo más indie de Pasado Verde.

Por años, Buenos Aires se colocó como la cuna del nacimiento de la escena independiente. Pero como sucede en muchos casos, el aprendiz superó al maestro.

Mendoza ha alcanzado un nivel que está a la par, o por encima, de lo que se ve en la capital del país. Y en muchos casos, la escena del manso indie tuvo un papel fundamental. Hace media década atrás, las bandas que hoy en su mayoría se disolvieron ganaban la batalla contra el desconocido.

Pero, ¿qué ocurrió en la escena local con aquellos artistas que abrieron el abanico para Mendoza en materia del manso indie, aquellas que aportaron una frescura y diversidad al género que enriqueció por completo la escena?

Nombres como Usted Señálemelo, Perras on the beach o Simón Poxyran probablemente se colocan entre los principales exponentes de este género que hace medio siglo comenzaba a ganar reconocimiento en la escena local.

Usted señálemelo, pioneros

Muchos sabrán, otros no, que este trío de jóvenes que tocaba en conjunto desde los 12 años fue uno de las principales agrupaciones que marcaron ese tan denominado “manso indie”.

Como un género característicamente mendocino, el “manso” antecesor a su género proviene puramente de la expresión de nuestra provincia. Ahora que aclaramos esto, el trío que compuso Usted Señálemelo, lejos de pasar a la historia, hoy por hoy encuentra su espacio en el terreno solista.

Juan Saieg, Gabi Orozco y Lucca Beguerie Petrich pueden para muchos resultar ser los pioneros de lo que implicó la difusión de este género. Sin previo aviso, en 2019 hicieron sus últimas presentaciones, aunque nunca más retomaron la banda.

Usted Señálemelo anunció que se tomaría un descanso aunque aclararon que no se trata de una separación definitiva.

Hoy, aunque la banda no siga adelante hasta nuevo aviso, cada uno expone desde su lugar de solista la música que en algún momento los llevó al reconocimiento.

Juan Saieg, o Juan Mango como es conocido ahora, emprendió viaje a la capital del país y formó una familia junto con su pasión por la música. En pareja con la hija de Luis Alberto Spinetta, Vera Spinetta, el artista transita la paternidad acompañado de una artista que va codo a codo con él.

La distancia primero y el aislamiento después, colocaron a Juan lejos de sus proyectos con Usted Señalemelo. Por esto, el mendocino se concentró en depositar sus energías creativas en su faceta solista, que ya cuenta con dos discos (Papet, de 2017; y Ocho envolventes al sol, de 2019).

En una entrevista con La Voz del Interior, el artista afirmó que no descarta regresar a sus viejos proyectos. “No soy de atarme a las cosas, para nada. Tengo ganas también de hacer un nuevo proyecto, y si se da, también volver a los anteriores”, admitió.

Juan Mango mantiene su carrera en solitario desde Buenos Aires, donde transita por primera vez la paternidad junto a Vera Spinetta.

Por su parte, Gabi Orozco estableció una relación directa con la música de su padre, Tilín Orozco. Participando en la producción de su último disco, habiendo comenzado su carrera solista y embarcándose en el mundo de los DJs, Gabi “Cocó” ha encontrado espacios de creación en medio del descanso de la banda.

Finalmente, Lucca Beguerie Petrich está involucrado en “Joven breakfast”, un nuevo proyecto que está a punto de sacar el primer corte de su primer disco, además de otros proyectos más como su propia música y la producción de diferentes artistas.

Perras on the beach y Simón Poxyran

Inevitablemente cuando hablamos del Manso Indie, pensamos en la agrupación liderada por Simón Saieg, o mayor conocido como Simón Poxyran. Desprendiéndose de Usted Señálemelo, prácticamente son los aprendices de aquellos tres músicos que comenzaron un espacio que más tarde sería totalmente acaparado por la juventud y la frescura.

Era el año 2016 cuando Perras presentaba su primer disco con la formación original. Los tres integrantes de Usted, más Bruno Beguerie Petrich y Simón, conformaron la tan aclamada banda Perras on the beach.

Sin embargo, a medida que los años pasaron y Usted comenzó a ganar mayor protagonismo, la banda comenzó a sufrir cambios. En 2017 se sumaron Ignacio Laspada en guitarra, Rodrigo Martínez en sintetizadores y Fabricio Foresto en batería.

Su último disco de estudio data del 2018 como Flow de Cuyo, su segundo y último álbum. Más tarde lanzarían los EP Película y Takashi, últimos trabajos juntos antes de que Simón anunciara su separación en julio de 2020.

Simón Poxyran se encuentra transitando su nuevo alterego "Doppel Gangs", bajo el cual sacará su próximo disco Atlas.

Hoy la vida de Simón tomó un rumbo completamente diferente. En una reciente entrevista en el programa Todo Pasa de la radio Urbana Play, el joven de 24 años contó sobre su nuevo alterego “Doppel Gangs” y el disco “Atlas”.

En proceso de lanzar su primer disco desde su último trabajo como Simón Poxyran, su proyecto solista a la par de Perras, el artista adelantó que en medio de la pandemia y la paternidad ha encontrado este espacio de transición desde sus comienzos hasta su tan esperado encuentro en Doppel.

Un proyecto que iba a salir en 2020, terminó por postergarse dos años con fecha estimada para 2022, aunque él mismo admitió en la entrevista que el tiempo solo mejora el resultado. “El tiempo no me importa, no tengo drama porque es muy moderno a comparación con mi proyecto antes. Hay una evolución, y siento que va pasando el tiempo y lo va haciendo mejor”, declaró.

El artista visitó la provincia a mediados de diciembre en el Metamorfosis Tour, luego de radicarse en Buenos Aires.

Luca Bocci en otro continente

El artista fue el pionero más joven de la generación del manso indie. Con una carrera extensa que sumaba varios discos en su repertorio, el músico decidió en 2020 emprender un nuevo camino e irse lejos de la escena local.

Tras negar las acusaciones de abuso sexual contra él en 2018, Luca Bocci dio vuelta la página y decidió emprender viaje a Barcelona, desde donde sacó su más reciente álbum.

El artista viajó a Europa donde desarrolla su música y su libertad.

Hoy se identifica como no binario, lleva el cabello largo y las uñas de un tamaño absurdamente largas. En medio de la pandemia lanzó No pierdas la simpleza, su último disco lanzado en junio del 2020.

Bocci admitió en una nota que se dirigió a Europa con el objetivo de explorar una faceta queer, dejando la libertad en primer lugar ante la estigmatización o discriminación. “Viajar me abrió mucho la cabeza, comencé a identificarme como una persona del mundo y no de un lugar en específico”, dijo en aquel momento.