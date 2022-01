Luz Gaggi soltó su paso por La Voz y lanza su carrera musical: presentó su primer corte “SED”

La cantante platense Luz Gaggi comienza el nuevo año cargada de muchas energías tras haber lanzado su primer corte musical. Se trata de “SED”, la primera canción de su autoría que ya junta casi 230 mil visualizaciones en Youtube.

La joven, que fue finalista en el certamen de La Voz Argentina 2021, ya emprendió un camino de éxito y no parará hasta llegar a la cima. El videoclip de la canción fue grabado en el Teatro Municipal Coliseo Podestá de La Plata.

La joven de 19 años realizó publicaciones en su cuenta de Instagram donde anunciaba que finalmente lanzaría su propia música al mercado.

“Se me llena el cora de felicidat por todo el amor que está recibiendo SED, realmente estoy super agradecida. Después de toda la potencia que fue La Voz me metí al estudio a crear y crear para traerles algo lindo, algo que me gustara y que tuviera la suficiente fuerza con la que quería arrancar”, escribió Luz en su cuenta de Instagram.

El sencillo es una balada con toques de trap, mezclado con ritmos urbanos, el cual cayó muy bien entre los fanáticos. Con un estilo muy propio y característico de ella, a tan corta edad Luz hizo el escenario suyo.

¿Qué fue de la vida de Luz tras La Voz Argentina?

La artista viene de llenar teatros en Mendoza y La Plata. Tras su paso por el certamen vocal, la artista ha decidido comenzar a emprender su propio recorrido musical, grabando su propia música de camino a su primer disco.

La joven se colocó como una de las artistas favoritas en su paso por La Voz y hasta logró posicionarse como la más escuchada del certamen en Spotify. Ahora, su carrera profesional en la música comienza y ya su recorrido por las provincias ha sido la primera pizca de algo grande que viene.

En su reciente paso por nuestra provincia, Luz habló con Los Andes y compartió algunas de sus vivencias en el reality junto a Mau y Ricky Montaner. “Mi mayor aprendizaje fue la constancia y dedicación hacia lo que estaba haciendo. Aprendí también que en equipo todo es mucho más lindo y liviano. Y que la confianza en uno mismo es importantísima”, dijo en aquel entonces sobre la competencia en la que se posicionó en segundo lugar.

La artista viene de quedar en segundo lugar en La Voz, algo que le abrió muchas puertas y colocó la atención del público sobre ella. ¿Sus planes? Encaminar su producción musical en este nuevo año.

Por otra parte, Luz estudió dirección y producción audiovisual mientras seguía perfeccionando su pasión por la música y el canto. Fue su tía quien la incentivó a participar de La Voz Argentina y avanzó a la final del certamen musical, del cual era una de las candidatas a ganarlo.

A los 9 años, Luz sufrió epifisiólisis femoral superior (deslizamiento de la placa de crecimiento dentro del fémur en la articulación de la cadera) que le demandó más de cinco años para recuperarse físicamente, con operaciones y largas rehabilitaciones con períodos en muletas y hasta en silla de ruedas.

Hoy la joven se encuentra más fuerte que nunca escalando a nivel musical y personal, con un mar de posibilidades por delante que se abren al paso de un talento descomunal.