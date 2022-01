¡Spoiler alert! Spider-man y el miedo de todo cinéfilo

No es algo nuevo: desde hace tiempo que se habla del “spoiler” como la peor traición para seriéfilos y cinéfilos. Concepto popularizado desde que internet y las plataformas de streaming se masificaron, proviene del inglés “spoil”, que significa “arruinar” o “echar a perder”. Y ahora, a causa de un fenómeno global, resurgió de nuevo.

”Por favor, no spoilers”, se escucha decir a los protagonistas de “Spider-man: Sin camino a casa”. Tan serio era el temor de los productores de Marvel-Sony, que incluyeron un video previo a la película alertando sobre él. Y claro: la película fue uno de los tanques que marcaron este año que está a punto de terminar y los spoilers, tan difundidos en cataratas de memes en las redes sociales, se convirtieron en la peor pesadilla de los fans.

Sin embargo, ¿es determinante saber qué ocurre en una cinta para poder disfrutarla? ¿Un plot twist revelado podría arruinar la experiencia? ¿Será que los verdaderos villanos del cine son aquellos que nos adelantan situaciones que podrían cambiar nuestra percepción de una película?

La muerte de un protagonista, la verdadera identidad de un personaje o incluso la caída de un cometa (como propone “Don’t Look Up”, último furor de Netflix) pueden volverse hechos “spoileables”, aunque lo controvertido es plantear una historia que se sustente fundamentalmente en la sorpresa.

Dicho esto, Marvel se arriesgó bastante.Un clásico como “Psicosis” (1960) puede dar fe de ello: durante su estreno, los diarios le pedían a los lectores que no revelaran el final, como lo demuestra una publicidad rescatada de los archivos de Los Andes y que reproducimos en esta página.

Archivo de Los Andes.

¿Qué dicen los investigadores?

Para realizar este mapa cinematográfico, recurrimos a investigaciones que rondan en torno a este tema. Entre tanta búsqueda, surgieron los nombres de Nicholas Christenfeld, profesor de psicología en la Universidad de California en San Diego, y el de su colega Jonathan D. Leavitt.

Ambos profesores publicaron una investigación en 2011 que demostró que los spoilers no sólo no impiden el disfrute de una serie o una película, sino que, por el contrario, mejoran la experiencia.”La capacidad de las personas para releer historias con un placer no disminuido, y leer historias en las que el género implica fuertemente el final, sugiere que el suspenso con respecto al resultado puede no ser crítico para el disfrute”, dice la introducción de la investigación.

Ellos se basaron en libros, películas y series, estudiando la reacción de hombres y mujeres a partir de tres historias en diferentes circunstancias de spoilers.

”La gente piensa que no puede saber el final antes de tiempo. Y resulta que realmente están equivocados acerca de sus propios juicios estéticos”, dijo Christenfeld en una entrevista.

La investigación termina arrojando el resultado de que, a pesar de que el hecho de saber detalles puede destruir un poco el factor sorpresa, el spoiler no es del todo malo. Los profesores insisten en que el hecho de conocer un dato de la película antes de verla puede en ciertos casos aumentar la tensión, para las antenas del espectador y lo pone a prueba durante el filme.

”Los regalos son mejores cuando están envueltos en celofán y los anillos de compromiso cuando no están ocultos en mousse de chocolate”, concluye el paper de la investigación.

¿Son culpables las redes?

Para abordar este tema es inevitable hablar del papel que cumplen las redes sociales en la cultura del spoiler. Y es que, en los últimos 15 años, con la popularización de Twitter, la creación de los memes y páginas de fanáticos en los diferentes portales ha hecho que las redes se conviertan en un campo de batalla minado.

El consejo básico: si no quieres spoilearte, no entres a internet. Hace 100 años atrás, a menos que encontraras una reseña, crítica o simple comentario de una producción en la sección cultural de un medio de comunicación, no había forma de conocer el destino de los personajes de un filme sin haber pisado una sala de cine.

Sin embargo, los tiempos han cambiado. Internet es un arma de doble filo. Puede resolvernos incógnitas, responder dudas o aportar información, tanto como puede arruinarnos por completo las expectativas frente a un “spiderverse”, por poner un ejemplo.

Los expertos del cine hablan sobre cuál es la postura detrás del spoiler.

Aunque si hablamos del poder de las redes sociales, también hay que recordar el “spoiler intencional”. No podemos negar que las expectativas de ciertas películas crecieron después de que algunos datos fueran “filtrados” por accidente.

”La cultura del spoiler es parte de la estrategia de esa misma industria que te obliga a devorarte una película o serie el día del estreno”, dice Nicolás Nicolli, periodista de diario Los Andes.

”Con el aviso de que alguien puede spoilearte, le dan cierta trascendencia a ese ‘evento’ y lo explotan en la conversación fugaz de las redes sociales. A los pocos días surge otro ‘evento’, se olvida el anterior y así sucesivamente.”

Algunos incluso hablan de una estrategia comercial que se presenta al momento de crear expectativas frente a una nueva producción, algo en lo que los tweets o memes juegan un papel fundamental.

Opiniones encontradas

Claro que las experiencias reales son las que verdaderamente pesan a la hora de hablar de temas tan debatibles como este. Los mismos cinéfilos, críticos, cineastas y estudiantes del ambiente se expresaron en torno a la pregunta: ¿Crees que sufrir spoilers antes de una película o serie es determinante para disfrutar de la experiencia?

”No necesariamente, salvo para los espectadores que depositan todas sus esperanzas en las sorpresas y, sobre todo, en los finales, desatendiendo a las cuestiones de fondo de la película”, expresa Fausto Alfonso, reconocido crítico de cine mendocino, quien actualmente escribe en el blog El Pacto de Fausto.

”El cine es una experiencia absolutamente personal, que cada uno vive de modo distinto, independientemente de la información previa que tenga. En lo personal, como espectador no me condicionan para nada los spoilers. Y, a la hora de hacer una crítica, tampoco creo que se deban evitar, si son necesarios para fundamentar la opinión”, se explaya.

Game of Thrones fue una de las series más expuestas a revelar su final, por lo que los fanáticos enloquecían en sus fan pages.

Como reflexión, el crítico remarca: “Las grandes y/o buenas películas se siguen viendo con el paso del tiempo, cuando ya son un spoiler en sí mismas. Por ejemplo, ¿por qué verían las nuevas generaciones “El padrino”, si ya se sabe absolutamente todo lo que pasa?”.

Por su parte, Bruno Ruggeri, estudiante avanzado de cine y realizador audiovisual, expone: “No creo que sea determinante, una película o serie es mucho más que su desenlace. Me gustan las películas por las sensaciones y emociones que generan, ambientes en los que nos meten, a través de su lenguaje. Va mucho más allá de ese dato que alguien nos cuenta”.

Y afirma: “También creo que hay datos que, si no los sabemos antes de ver una película o serie, seguro nos sorprendan más. No hay nada más lindo que ver una película sin saber nada sobre ella, sin siquiera leer la sinopsis y solamente dejarnos llevar”.

En la otra vereda, el cinéfilo Mauricio Luca responde a la pregunta diciendo: “Me parece que sí es determinante porque se pierde el factor sorpresa. El espectador, si bien no sabe en qué momento va a suceder, ya conoce el secreto del espectáculo. En mi opinión, pierde un poco la magia”.

En contraposición, Nicolli dice: “Que te comas un spoiler antes de ver una película no debe ser determinante para disfrutar una experiencia. Una película no puede ser definida como buena o mala simplemente por la magnitud de una sorpresa o un plot twist específico. Sino parece que el guion fue creado en base a la aparición de cierto personaje o a la forzada revelación de algo. Ir al cine es siempre una revelación”.