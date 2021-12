¿Cómo evitar spoilers de “Spider-Man: No Way Home” en las redes sociales?

Los secretos de “Spider-Man: sin camino a casa” (Spider-Man: No Way Home) ya fueron filtrados en las redes sociales, lo que ahora obliga a los fanáticos de Marvel a tomar extremas precauciones para evitar los spoilers cuando falta poco para el estreno del jueves 16 de diciembre (o preestreno del miércoles 15).

La expectativa por la película, que promete convertirse en la más taquillera desde 2019 y marcar récords en los cines, gira en torno a los rumores sobre las posibles apariciones de Tobey Maguire y Andrew Garfield, los actores que interpretaron a Peter Parker/Spider-Man antes de Tom Holland.

Spider-Man: No Way Home es el estreno más esperado de 2021

Como el lunes por la noche se realizó el avant première en Los Ángeles con todo el elenco y la prensa, las revelaciones ya fueron filtradas en las redes sociales. Incluso, algunas críticas de los medios ya comentan los principales puntos y personajes de la trama.

Ante este panorama, los seguidores del superhéroe deben tomar ciertas medidas para protegerse de los spoilers.

¿Cómo evitar spoilers de “Spider-Man: No Way Home” en Twitter?

Twitter es la red social más “peligrosa” para este caso, ya que es muy fácil cruzarse con algún mensaje, foto o meme de un usuario de cualquier parte del mundo en tiempo real.

¿Cómo evitar spoilers de Spider-Man: No Way Home en Twitter? (AP)

Afortunadamente existe la opción bloquear cuentas -en caso de que alguno se pase de “vivo”- o silenciar ciertas palabras, una opción bastante útil para evitar los spoilers de “Spider-Man: No Way Home”.

Ingresá a tu perfil de Twitter. Apretá en Configuración y Privacidad > Privacidad y seguridad. Luego dirigite a la opción Silenciar y bloquear. Allí podés determinar las palabras que no querés ver en tu timeline de Twitter y determinar la cantidad de tiempo de silencio hasta que veas la película.

Recomendaciones para silenciar: Spider-Man, Spider-Man No Way Home, Spider-Verse, multiverso, Hombre Araña, Tobey Maguire, Andrew Garfield, leak, spoilers, NWH, review, multiverse, Venom, Mysterio.

¿Qué dicen las primeras impresiones de “Spider-Man: No Way Home”? (sin spoilers)

Tras la primera proyección en Los Ángeles ante la prensa, los críticos y periodistas plasmaron sus opiniones sobre “Spider-Man: No Way Home” en los medios y Twitter. Por supuesto, no faltan los típicos adjetivos que se repiten (y se exageran) en cada estreno de Marvel.

Spider-Man: No Way Home se estrenará el 16 de diciembre en los cines de Argentina

“Puedo decir con confianza que ‘Spider-Man: No Way Home’ es la mejor película de acción real de Spider-Man. Un emocionante y conmovedor final de la trilogía, pero también un inteligente, divertido y emocionante homenaje a 20 años de películas de Spider-Man. Divertidísima y desgarradora a la vez, me encantó cada segundo”, dijo Erik Davis de Fandango, apuntando también que la actuación de Tom Holland es la más sólida de la trilogía, destacando los enfrentamientos con el Duende Verde (Willem Dafoe).

Scott Menzel de We Live Entertainment resaltó que “‘Spider-Man: No Way Home’ es la mejor película de Marvel de todos los tiempos. Rinde un perfecto homenaje al legado de Spider-Man y encuentra ese equilibrio perfecto de humor, acción, corazón y nostalgia. Los fans del arácnido perderán absolutamente la cabeza cuando vean esto”.

“Llorarás lágrimas de felicidad, lágrimas tristes y gritarás en el cine. En la mitad se vuelve un poco torpe porque hay tantos personajes, pero el tercer acto es tan dinámico, divertido y poderoso que lo compensa con creces”, señaló Germain Lussier de Gizmodo.