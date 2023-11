Más de 2.000 personas disfrazadas de Spider-Man (o de “El Hombre Araña”, para aquellos que ya peinan más canas -si es que las peinan-) se reunieron en el obelisco porteño el domingo 29 de octubre pasado. Lo que parecía una simple, colorida y entretenida convocatoria se convirtió -además- en una marca histórica. Y es que, con todos estos participantes, Argentina y la CABA se convirtieron en el escenario de la mayor reunión de personas disfrazas de Spider-Man en toda la historia y en todo el mundo (la marca anterior la ostentaba Malasia, con 685 personas disfrazadas del superhéroe de Marvel reunidas en simultáneo).

Mientras aún está en duda el dato de si la marca alcanzada en Argentina podrá ser registrada como un récord oficial del Libro Guinness o no (hay dudas sobre la certificación de esa cantidad y el hecho de que no se encontraban presentes veedores oficiales aquella tarde en el obelisco), hay un aspecto de esta convocatoria que casi que pasó desapercibida: tenía fines solidarios. Porque, a quienes se acercaron disfrazados o con ropa de Spider-Man, se les pidió que llevaran un alimento no perecedero.

Una nueva juntada de Spider-Man, esta vez en Mendoza y con fines solidarios: cómo y dónde participar. Foto: Gentileza Ale Martínez

A casi un mes de esta histórica convocatoria, en Mendoza está todo listo para propia versión del encuentro del “Spiderverse”. Y con la reunión, que tendrá lugar este fin de semana en la Ciudad de Mendoza, se ha propuesto también reunir alimentos no perecederos y ayuda para llevar a las familias del barrio La Favorita y zonas aledañas, que tan afectadas se vieron por los incendios del último fin de semana de octubre, y también con los registrados a mediados de septiembre en la playa de autos judicializados de San Agustín. De hecho, muchas de esas familias perdieron todo lo que tenían.

“Soy parte del grupo de ‘Superhéroes Solidarios’, quienes somos animadores infantiles que nos ponemos trajes de superhéroes, disfraces y armaduras y participamos de acciones solidarias para ayudar a quienes más lo necesitan. También estoy en el grupo ‘Los más freakis’, y siempre participamos de estas convocatorias”, describe Alejandro Martínez, uno de los organizadores del encuentro del Spiderverse en Mendoza.

En un principio, la reunión se iba a celebrar el mismo 29 de octubre, en simultáneo a la de Buenos Aires. No obstante, a raíz del viento Zonda y los incendios en el piedemonte -que tuvieron lugar ese fin de semana-, fue pospuesto.

“Esperamos que venga mucha gente, hay varios padres de chicos a los que hemos ido a sus cumpleaños que se han comunicado para confirmar. No sé si vamos a llegar a los 2.000 de Buenos Aires, pero espero que superemos las 685 de Malasia”, destacó con su buen humor y carisma característicos el mendocino de 41 años, que no solo sorprende con su traje de Spider-Man, sino que también es común verlo dándole vida a Chewbacca (Star Wars) y a personajes de Transformers.

DÓNDE Y CUANDO ES EL ENCUENTRO DE LOS SPIDER-MAN SOLIDARIOS EN MENDOZA

El encuentro de Spider-Man solidarios en Mendoza tendrá lugar mañana, sábado 25 de noviembre, en la Plaza Independencia. Será a partir de las 15 y con fines meramente solidarios.

“Luego de que no pudiésemos hacerlo el 29 de octubre, en simultáneo a la juntada de Buenos Aires, se nos ocurrió reprogramarlo para este fin de semana en la Plaza Independencia. La idea es colaborar con quienes más lo necesitan, en este caso el merendero ‘Corazones Unidos’, que está en La Favorita y van muchos chicos de la zona todos los días”, agregó Ale.

Además de su trabajo como animador de eventos infantiles y de las acciones con los dos grupos solidarios -visitas a merenderos y eventos específicos-, el mendocino se desempeña como payaso de hospital y visita a niños que están atravesando situaciones difíciles en las guardias pediátricas de la provincia.

“El Hombre Araña es un personaje muy popular y los chicos se re copan, por lo que no tengo dudas de que van a ir con los disfraces, con las capuchas o -al menos- con una remera de Spider-Man. Además, va a estar presente un representante del merendero al que se va a ayudar”, agrega el animador solidario, quien se dedica a esto desde 2015. Como grupo, “Superhéroes Solidarios” fue reconocido por la Red Inclusión Mendoza.

Ale Martínez es un mendocino que no sólo se viste de personajes reconocidos y superhéroes para entretener pero también para realizar una actividad solidaria.

La convocatoria es abierta a los fans y no fans del superhéroe que debe sus poderes a la mordedura de una araña radioactiva. Y, por supuesto, no hace falta ir sí o sí disfrazados de Spider-Man, sino que también se convoca a quienes quieran participar llevando, aunque sea, una remera de Spider-Man.

SPIDERVERSE EN MENDOZA

Día: Sábado 25 de noviembre.

Lugar: Plaza Independencia (debajo del Escudo provincial, lindante con calle Chile)

Hora: De 15 a 18.

Requisito: Llevar disfraz, capucha o remera de Spider-Man.

Entrada: Evento solidario a cambio de un alimento no perecedero a beneficio del merendero “Corazones Unidos “(La Favorita, Ciudad de Mendoza)

ALGUNAS FAMILIAS SIGUEN A LA ESPERA DE ASISTENCIA

Si bien el incendio más impactante en el oeste y piedemonte mendocino fue el que se registró el ultimo fin de semana en las zonas de El Challao (Las Heras) y Luján de Cuyo, en el oeste de la Ciudad de Mendoza vivieron una situación similar a mediados de septiembre.

Un incendio en la playa de autos judicializados de San Agustín (en las inmediaciones de La Favorita) afectó las casas de más de 40 familias de las zonas. Y, según reclaman, algunas de ellas están a la espera de asistencia.

“Mi casa está en el barrio Alta Mendoza y seguimos esperando la ayuda que nos prometieron después del incendio. Vinieron, miraron y se fueron. Estamos sin luz, sin agua, sin electricidad. La Municipalidad de la Ciudad de Mendoza nos ayudó con una mesa y algo más de servicio social. Y, mientras tanto, estamos arreglando cómo podemos entre nosotros la casa, pintando con lo que conseguimos. Mi hermana me ayudó a pagar un electricista y gracias a eso volvimos a tener luz. Pero yo me quedé sin techo en la parte de adelante de la casa, y también se quemaron los pisos y las paredes”, destacó Cecilia, una de las vecinas afectadas, a Los Andes.