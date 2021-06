La conmovedora historia de Alejandro: el “superhéroe” solidario de Mendoza

Alejandro Martinez encarna los superhéroes más emblemáticos de Star Wars, Marvel y DC para visitar niños en hospitales de toda la provincia de Mendoza, y sacarles una sonrisa. En dialogo con Los Andes, contó su historia.

Tuvo sus comienzos como animador de fiestas infantiles, eventos de fin de año y publicidades de cientos de locales mendocinos. Aun así, su pasión por obtener pequeñas sonrisas lo llevó más lejos y se formó como payaso de hospital, una rama de la formación de payamédicos.

Mediante esa nueva actividad y viéndose motivado por su afición a los superhéroes se le ocurrió una nueva idea: “Los payasos son buenos en los hospitales pero ¿por qué no un superhéroe? Tengo armaduras y disfraces por eso se me ocurrió presentar un superhéroe en un hospital de Mendoza.”

A pesar de contar con varios disfraces, su historia comenzó con Iron man, pero afirma con total confianza que el favorito de los niños siempre es el hombre araña.

Disfrazado de Iron Man, Spiderman, Batman o Chewbacca se presenta en clínicas de todo el territorio mendocino de manera voluntaria. Su sector preferido es oncología infantil y considera que esos niños son los verdaderos héroes: “Voy por los chicos que están internados y tienen esta enfermedad terminal, para que por lo menos se olviden un instante de eso y sean felices.”

Con la experiencia que ha obtenido descubrió que aún en la adversidad de padecer una enfermedad, cualquier momento es bueno para festejar y más aun si se trata de un cumpleaños. Por esta razón, Alejandro nunca dudó en presentarse de manera voluntaria en los hospitales para festejar junto a los niños disfrazado de alguna figura famosa. “Me gusta levantarles el ánimo cuando ven al superhéroe que ellos mas quieren y, además, convertimos en un festejo cada visita al hospital.” expresó.

Considera gracioso y hasta “ridículo” manejar su bicicleta vestido de Spiderman o tomarse el colectivo vestido como Chewbacca, pero sus días cobran valor cada vez que alguien lo saluda y le pide una foto. “Siempre me sentí feliz por servirle a un niño, adulto o cualquier fanático al presentarme como su superhéroe.” comenta al recordar cada persona a quien le saca una sonrisa por las calles mendocinas.

Ale Martínez combina su pasión por los personajes y superhéroes con su vocación solidaria. Los Andes

Alejandro, como superhéroe y como amigo, establece vínculos muy especiales con cada familia que conoce, a tal punto de ser invitado a los eventos cuando los jovencitos se encuentran en mejor estado de salud.

Cuando los historiales médicos no concluyen bien, el solidario hombre opta por raparse como símbolo de homenaje hacia la lucha contra el cáncer. “Ya es la cuarta o quinta vez que lo hago, para mi ellos son los superhéroes. Esta vez lo hice por Milo que falleció el sábado y fue un gran amigo” contó emocionado.

Reconocido en cada punto del país

Luego de que Marcelo Tinelli compartiera su video del hombre araña, la popularidad de Alejandro llegó a las nubes. Fue contactado desde diversos puntos del país para pedirle videos con saludos personalizados y también lo felicitaron por su labor desde Chile y Colombia.

Posteo de Marcelo Tinelli. Gentileza

Además, la radio mendocina LVDiez le otorgó el premio Raíces a Labor Solidaria en el año 2017 por su voluntariado en los hospitales de la provincia.

Reinventarse en pandemia

Muchos trabajadores tuvieron que considerar diversas posibilidades para seguir manteniendo estable su situación económica, y Alejandro, a pesar de actuar voluntariamente, no fue la excepción.

Haciendo uso de las nuevas tecnologías comenzó a transmitir videos en vivo mediante su cuenta personal de Facebook, y también graba videos personalizados para saludar a los fanáticos en sus cumpleaños.

“Pensé mucho en cómo los chicos pensarán estando en cuarentena y viviendo en este contexto. Además tuve la suerte de que mi cabeza volara entre muchas ideas al estar más en casa.”

“Mi pago siempre fue la sonrisa de los chicos.” afirmó a Los Andes. También lleva desayunos a domicilios particulares cumpliendo siempre con los protocolos y cuidados para evitar contagios de Covid-19.

La solidaridad mendocina

En el año 2017, Spiderman fue noticia en la provincia debido a un hecho de inseguridad. Luego de visitar a sus pequeños amigos en el Hospital Fleming, salió en busca de su bicicleta para volver a casa y no estaba. “Nunca la encontré pero me donaron muchas bicis. Mendoza es muy solidaria.” afirmó orgulloso de su provincia.

Le basta con publicar en sus redes sociales cuando algún hogar o merendero necesita donaciones y cada mendocino lo ayuda con lo que puede. De esta forma llena su camioneta de alimentos, ropa y útiles para repartirlos donde sea necesario.

Para acercar donaciones y pedir saludos, pueden comunicarse al 2615914861.

“En este contexto, mucha gente me habla para ayudar, hay mucha empatía. Soy un privilegiado de trabajar en lo que me gusta porque ayudo a la sociedad.”

El mítico Chewbacca por las calles mendocinas. Los Andes

El superhéroe comunitario no deja pasar ninguna oportunidad para apelar a la concientización y solidaridad de su querida provincia: “Quiero pedir que la gente piense en los demás, que dejemos el egoísmo y lo material de lado. Pensemos en la gente en situación de calle porque no cuesta nada ayudar. Estamos de paso en esta vida y no nos llevamos nada de lo material. Igual la gente de Mendoza es fabulosa, son muy solidarios. Espero que esta pandemia saque también lo mejor de cada uno.”