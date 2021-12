“Spider-man: No Way Home”: sus protagonistas y sus pedidos para evitar que spoileen la película

Ante el lanzamiento de “Spider-Man: Sin Camino a Casa”, las redes sociales están enloquecidas. En los perfiles oficiales de la película compartieron un mensaje muy importante que incluyó a Tom Holland, Zendaya y otras estrellas pidiendo no compartir spoilers en la web.

El multiverso es uno de los recursos más esperados por los fans de Marvel Studios, y es gracias a él que algunos rostros conocidos podrían ingresar a la franquicia. Los ejecutivos de la empresa saben que introducir a Hombres Araña de otras dimensiones fue una apuesta segura en taquilla y eso es justo lo que los fans esperaron, el Spider-Verse realizado en pantalla grande y en live-action.

Así, Tom Holland, Zendaya, Jacob Batalon y Jamie Foxx protagonizan un video promocional en los perfiles de Spider-Man: No Way Home, un material que invita a los fans que tendrán la oportunidad de asistir al cine a no publicar spoilers en redes sociales. Puedes ver el post a continuación:

“Sin spoilers. No seas esa persona. Si quieres estar más seguro, deja de leer comentarios, silencia las palabras clave y ¡comienza a mantenerte alejado de las redes sociales hoy mismo! ¡Mira Spider-Man: NoWayHome para descubrir qué sucede cuando la película llegue a los cines el jueves!”, dice el mensaje, en Twitter.

Actores de Spider-Man

“Cuando vean la película no la spoileen a nadie” dicen los actores. A estas alturas no sería extraño que una ola de spoilers azotara las redes, tal y como pasó con las últimas películas de los Vengadores algunos días antes del estreno. Las redes sociales nunca se libran de aquellos que quieren arruinar la experiencia de otros fans.

¿Dónde ver todas las películas de Spider-Man antes de “No Way Home”?

La imagen parece que confirmaría la llegada del multiverso a Marvel con Tom Holland, Andrew Gardfiel y Tobey Maguire juntos en pantalla.

“Spider-Man” (2002) se puede ver en Netflix y Movistar Play.“Spider-Man 2″ (2004) se puede ver en Netflix y Movistar Play.“Spider-Man 2″ (2004) se puede ver en Netflix y Movistar Play.“El sorprendente Hombre Araña″ (2012) se puede ver en HBO Max y Movistar Play.“El sorprendente Hombre Araña 2: la amenaza de Electro″ (2014) se puede ver en Starz y Movistar Play.“Spider-Man: Homecoming” (2017) se puede ver en Paramount Plus, Netflix, Starz y Movistar Play.“Spider-Man: Into the Spider-Verse” (2018) se puede ver en Amazon Prime Video y Movistar Play.“Spider-Man: Far from Home” (2018) se puede ver en Amazon Prime Video y Movistar Play.