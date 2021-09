La Voz Argentina 2021: Luz Gaggi se quedó con el segundo lugar

Con una increíble interpretación de “Halo”, Luz Gaggi del Team Mau y Ricky quedó con el segundo puesto en La Voz Argentina 2021. La cantante, oriunda de La Plata, compitió contra Francisco Benítez por el primer lugar. Dos artistas que demostraron su gran talento en el escenario pero que también conmovieron al público nacional con sus historias de vida y de superación.

Fueron más de 4.600.000 los votos que se registraron de distintos dispositivos de Argentina. Con el 44.3 por ciento de los votos y con una final que cosechó picos de 24.9 puntos de rating, Francisco celebró su victoria.

Cabe recordar que Luz Gaggi soñaba en su infancia con ser bailarina. Un sueño que terminó cuando tenía 9 años. En ese momento Luz sufrió epifisiólisis femoral superior. Se trata de un desplazamiento del cuello femoral hacia arriba y adelante sobre la epífisis femoral. El tratamiento consiste en reparación quirúrgica e intensa rehabilitación.

A Luz este desplazamiento del fémur le demandó más de cinco años para recuperarse físicamente, con operaciones y rehabilitaciones. Tuvo que movilizarse con muletas y hasta en silla de ruedas. “Fue una trompada. Le afectó la vida social. Era una nena que vivía saltando, bailando y haciendo piruetas. De pronto verla en una silla de ruedas fue un gran aprendizaje”, contó en su momento Edgardo, papá de Luz.

Luz Gaggi y una carrera luminosa en La Voz

Hace poco el mismo Ricardo Montaner le aseguró que de todas las voces que ha escuchado en estos concursos la de ella es la más impactante. Así Luz, quien hace días cumplió 19 años, se enfrenta a una carrera exitosa. Como la que realizó en La Voz Argentina donde interpretó temas de diferente magnitud y complejidad.

“Billie Jean” (Michael Jackson), “One and only” (Adele), “Chandelier” (Sia) y la impecable versión rockera de “El farsante” fueron sólo algunas. Todas recibieron el apoyo y los elogios de los expertos.

Las palabras de Luz Gaggi en la previa

Antes de que el último programa comenzara, Luz envió un sentido mensaje en su cuenta de Instagram. “G R A C I A S. Esto es totalmente de ustedes, de mis compañeros, del trayecto que tuvimos hasta llegar hasta acá, de los amigos que me hice q me llevo para toda la vida y de lo mucho que aprendí. La voz, fuera de lo televisivo, también es una escuela donde aprendemos demasiado y a pesar de que capaz no se note un gran cambio desde afuera, sentimos que en cada presentación aprendemos algo, desde el sonido y la puesta en escena hasta la forma en la que se hicieron los arreglos y como salieron”, arrancó la participante.

Y siguió: “Va más allá de si la canción fue en inglés, en castellano, en portugués o en ruso jajajajja, es cuestión de encontrarle lo lindo a eso y disfrutarlo saliendo un poco de los paradigmas tradicionales. Amo a mis compañeros, creo que a esta altura ya somos familia, pasamos mucho tiempo juntos y la realidad es que todos nos encontramos en la misma posición, jugándonos lo mismo, viviendo lo mismo y siendo lo mismo”.

“Agradezco a la vida, a mi gente y a mi flia. Agradezco que me hayan elegido y estar en la final con tres monstruos increíbles @franciscobenitez19 @ezepedrazaok @nic0olmedo Esto es todo nuestro, nosotros ponemos la cara y la voz pero en ese escenario esta cada persona que apoya con amor y aguante. Los quiero mucho, me devolvieron las ganas. Basta de tanto odio loco, hagan arte y amen, esto es un juego”, finalizó.