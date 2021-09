La Voz Argentina: a horas de la final Francisco Benitez aclaró: “no fui a La Voz con intención de dar lástima”

Cerca de la final Francisco Benítez grabó un emocionante video donde agradeció a todos y donde aclaró cómo se siente en estos momentos. Su voz fue escuchada por casi 200 mil personas en menos de seis horas y generó decenas de comentarios de aliento y amor.

“Buenas. Hola gente, ¿cómo andan? Simplemente este video lo hago para agradecer a cada una de las personas que confió en mí, a toda la gente que me votó. Quiero agradecer a la producción de Telefe por la oportunidad que me dio, por hacerme sentir cómodo, por darme la confianza en cada una de las presentaciones”, inició su relato este participante que se corona como uno de los favoritos.

Su diálogo ante la cámara siguió: “También quiero agradecer a cada uno de los jurados, a Soledad por darme la oportunidad de poder estar en su equipo, y a ustedes por aceptarme como soy, por darme esa seguridad de ir por más. Simplemente gracias… También este videito sirve para descargar un poco de muchas cosas que tengo aquí dentro. Yo simplemente fui a La Voz para hacer lo que me gusta, lo que amo, que es cantar”.

El cantante no dudó en aclarar que cantar lo ayuda a calmarse y que sus intenciones son justamente seguir su camino en la música pero no generar lástima. “La única forma que me hace calmar (cantar), en ningún momento lo hice con intención de dar lástima, lo hice para poder dejar atrás todo lo que sufrí y poder seguir con la vida. Les agradezco por aceptarme como uno más. Siempre quise eso, poder ser uno más. Yo no vengo a pedirles que me voten porque yo ya desde el primer día, gané”,

“Para mí ya gané con el simple hecho de poder estar ahí y salir de ese pozo que estuve por varios años. Ya gané con todo el apoyo de ustedes, con todo el cariño que me brindaron. Les agradezco de corazón, los quiero mucho. Nos estaremos viendo esta noche si Dios quiere y espero que esté todo bien y que voten por el que su corazón les diga. Les agradezco a ustedes… Gracias y los quiero mucho”, finalizó.